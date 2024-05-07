Balises
Opérations métier Intelligence artificielle

Révolutionner sa stratégie d’acquisition de talents : comment l’IA peut vous aider à trouver les bons candidats, plus rapidement

Candidate passant un entretien avec le responsable des ressources humaines au bureau

Imaginez que vous êtes responsable de l’acquisition de talents dans une grande entreprise, et que vous avez du mal à trouver les meilleurs candidats pour un poste essentiel. Malgré la publication de la description sur plusieurs sites d’emploi, vous avez reçu des dizaines de CV non qualifiés ou inintéressants, et faire le tri est devenu complexe. Cette difficulté vous fait perdre du temps et de précieuses ressources car vous devez trier manuellement ces candidatures, provoquant de la frustration chez les responsables du recrutement.

Ce scénario est courant dans les environnements métier à évolution rapide. La concurrence entre les talents est féroce, ce qui met les entreprises dans l’obligation de recruter rapidement et efficacement les meilleurs candidats. Cependant, les méthodes de recrutement traditionnelles s’avèrent inefficaces, et les équipes chargées du recrutement ont du mal à suivre le rythme.

C’est là qu’intervient IBM® Talent Optimizers avec IBM® Watson. Notre solution d’intelligence artificielle (IA) de pointe est conçue pour vous aider à trouver les bons candidats, plus rapidement et plus efficacement.

Grâce à notre solution, vous pouvez :

  • Améliorer l’expérience des candidats grâce à des interactions alimentées par l’IA, en offrant des recommandations d’emploi personnalisées et en répondant aux questions ;
  • Alléger la tâche des recruteurs en leur fournissant des informations sur la complexité des demandes d’emploi, les correspondances idéales et les candidats les plus performants, en automatisant la sélection des CV ;
  • Obtenir de précieuses informations sur les facteurs de réussite des recrutements à long terme grâce à l’analyse des données ;
  • Découvrir les talents cachés au sein de votre entreprise pour vous aider à recruter en interne ; Identifier les biais potentiels dans votre filtrage et votre sourcing ; et
  • Intégrer facilement la solution à votre infrastructure technologique existante et la personnaliser en fonction de vos besoins en compétences.

En utilisant l’IA dans votre processus d’acquisition de talents, vous pouvez réduire les délais d’embauche, améliorer la qualité des candidats et accroître l’inclusion et la diversité. Notre solution est conçue pour vous aider à obtenir ces avantages et bien plus encore, avec une approche client qui place vos besoins au premier plan.

Ce qui distingue IBM Talent Optimizers avec IBM Watson ? Ce sont nos solutions d’IA transparentes et traçables, conçues par des spécialistes du comportement et classées numéro un du marché par l’International Data Corporation (IDC). Notre solution vous offre l’adaptabilité et la flexibilité dont vous avez besoin pour faire évoluer votre stratégie en matière de talents au fur et à mesure que les besoins de votre entreprise et de vos parties prenantes continuent de changer.

Envie de révolutionner votre processus d’acquisition de talents ?

Contactez votre représentant IBM ou votre IBM Business Partner pour planifier une évaluation ou une conversation approfondie. Nous travaillons ensemble pour comprendre les besoins de votre entreprise, la stratégie de talents et les résultats souhaités, ainsi que pour créer une solution personnalisée capable de répondre à vos stratégies et préoccupations actuelles.
Solutions connexes
Conseil en RH et transformation des talents

Repensez et modernisez vos ressources humaines grâce à l’IA pour améliorer vos résultats et libérer le plein potentiel de vos équipes.

 Découvrir les services de transformation des RH
Automatisation des processus RH

Accélérez les processus RH avec IBM watsonx Orchestrate et automatisez les tâches fastidieuses.

         Explorez watsonx Orchestrate
    Des solutions d’IA au service des RH

    Rationalisez les processus RH, améliorez la prise de décision et favorisez les résultats métier grâce aux solutions d’IA générative.

             Découvrir les solutions d’IA pour les RH
      Passez à l’étape suivante

      Mettez l’IA au service de vos ressources humaines pour améliorer vos résultats métier, moderniser les méthodes de travail et libérer le potentiel des employés.

       

       

             Découvrir les services de ressources humaines Découvrez les services d’intelligence artificielle