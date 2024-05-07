Révolutionner sa stratégie d’acquisition de talents : comment l’IA peut vous aider à trouver les bons candidats, plus rapidement

Imaginez que vous êtes responsable de l’acquisition de talents dans une grande entreprise, et que vous avez du mal à trouver les meilleurs candidats pour un poste essentiel. Malgré la publication de la description sur plusieurs sites d’emploi, vous avez reçu des dizaines de CV non qualifiés ou inintéressants, et faire le tri est devenu complexe. Cette difficulté vous fait perdre du temps et de précieuses ressources car vous devez trier manuellement ces candidatures, provoquant de la frustration chez les responsables du recrutement.
Ce scénario est courant dans les environnements métier à évolution rapide. La concurrence entre les talents est féroce, ce qui met les entreprises dans l’obligation de recruter rapidement et efficacement les meilleurs candidats. Cependant, les méthodes de recrutement traditionnelles s’avèrent inefficaces, et les équipes chargées du recrutement ont du mal à suivre le rythme.
C’est là qu’intervient IBM® Talent Optimizers avec IBM® Watson. Notre solution d’intelligence artificielle (IA) de pointe est conçue pour vous aider à trouver les bons candidats, plus rapidement et plus efficacement.
En utilisant l’IA dans votre processus d’acquisition de talents, vous pouvez réduire les délais d’embauche, améliorer la qualité des candidats et accroître l’inclusion et la diversité. Notre solution est conçue pour vous aider à obtenir ces avantages et bien plus encore, avec une approche client qui place vos besoins au premier plan.
Ce qui distingue IBM Talent Optimizers avec IBM Watson ? Ce sont nos solutions d’IA transparentes et traçables, conçues par des spécialistes du comportement et classées numéro un du marché par l’International Data Corporation (IDC). Notre solution vous offre l’adaptabilité et la flexibilité dont vous avez besoin pour faire évoluer votre stratégie en matière de talents au fur et à mesure que les besoins de votre entreprise et de vos parties prenantes continuent de changer.
Contactez votre représentant IBM ou votre IBM Business Partner pour planifier une évaluation ou une conversation approfondie. Nous travaillons ensemble pour comprendre les besoins de votre entreprise, la stratégie de talents et les résultats souhaités, ainsi que pour créer une solution personnalisée capable de répondre à vos stratégies et préoccupations actuelles.
Écoutez les experts pour découvrir comment utiliser l’IA et les données de manière éthique afin d’améliorer l’efficacité des RH et les rendre plus humaines.
Découvrez 10 manières dont le service RH peut constituer un conseiller stratégique pour développer un modèle centré sur les personnes, qui positionne au mieux l’entreprise pour l’avenir.
Découvrez comment les responsables des RH peuvent créer une culture favorisée par l’IA générative en encourageant l’expérimentation et en responsabilisant les gens.
Repensez et modernisez vos ressources humaines grâce à l’IA pour améliorer vos résultats et libérer le plein potentiel de vos équipes.
Accélérez les processus RH avec IBM watsonx Orchestrate et automatisez les tâches fastidieuses.
Rationalisez les processus RH, améliorez la prise de décision et favorisez les résultats métier grâce aux solutions d’IA générative.
Mettez l’IA au service de vos ressources humaines pour améliorer vos résultats métier, moderniser les méthodes de travail et libérer le potentiel des employés.