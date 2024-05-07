Révolutionner sa stratégie d’acquisition de talents : comment l’IA peut vous aider à trouver les bons candidats, plus rapidement

Imaginez que vous êtes responsable de l’acquisition de talents dans une grande entreprise, et que vous avez du mal à trouver les meilleurs candidats pour un poste essentiel. Malgré la publication de la description sur plusieurs sites d’emploi, vous avez reçu des dizaines de CV non qualifiés ou inintéressants, et faire le tri est devenu complexe. Cette difficulté vous fait perdre du temps et de précieuses ressources car vous devez trier manuellement ces candidatures, provoquant de la frustration chez les responsables du recrutement.

Ce scénario est courant dans les environnements métier à évolution rapide. La concurrence entre les talents est féroce, ce qui met les entreprises dans l’obligation de recruter rapidement et efficacement les meilleurs candidats. Cependant, les méthodes de recrutement traditionnelles s’avèrent inefficaces, et les équipes chargées du recrutement ont du mal à suivre le rythme.

C’est là qu’intervient IBM® Talent Optimizers avec IBM® Watson. Notre solution d’intelligence artificielle (IA) de pointe est conçue pour vous aider à trouver les bons candidats, plus rapidement et plus efficacement.