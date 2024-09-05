Comment IBM façonne la gouvernance de l’IA dans la formation avec Smarter Balanced

Pour cet exercice, nous avons entrepris l’élaboration d’un cadre de design thinking appelé Layers of Effect, l’un des nombreux cadres qu’IBM Design for AI a donnés à la communauté open source Design Ethically. Le cadre Layers of Effect demande aux parties prenantes de tenir compte des effets primaires, secondaires et tertiaires de leurs produits ou expériences.

Les effets primaires décrivent les effets attendus et connus du produit, dans ce cas un modèle d'IA. Par exemple, l'effet principal d'une plateforme de médias sociaux peut être de mettre en relation les utilisateurs autour de centres d'intérêt similaires.

Les effets secondaires sont moins intentionnels mais peuvent rapidement devenir pertinents pour les parties prenantes. Pour en revenir à l'exemple des réseaux sociaux, un effet secondaire pourrait être la valeur de la plateforme pour les annonceurs.

Les effets tertiaires sont des effets involontaires ou imprévus qui apparaissent avec le temps, comme la tendance d'une plateforme de réseaux sociaux à récompenser les messages de révolte ou malhonnêtes par un plus grand nombre de vues.

Dans ce cas d’utilisation, l’effet principal (souhaité) du système d’évaluation des tests amélioré par l’IA est de créer un outil plus équitable, représentatif et efficace qui améliore les résultats d’apprentissage dans l’ensemble du système éducatif.

Parmi les effets secondaires, on peut citer l’amélioration de l’efficacité et la collecte de données pertinentes pour aider à mieux répartir les ressources là où elles sont les plus nécessaires.

Les effets tiers sont peut-être connus et non intentionnels. C’est à ce stade que les parties prenantes doivent découvrir ce que pourrait être un dommage involontaire.

Les équipes ont identifié cinq catégories de préjudices potentiels élevés :

Des considérations préjudiciables qui ne prennent pas en compte ou ne soutiennent pas les élèves issus de populations vulnérables qui peuvent avoir besoin de ressources et de perspectives supplémentaires pour répondre à leurs besoins divers.

Les problèmes liés à la cybersécurité et aux données personnelles identifiables dans les systèmes scolaires qui n’ont pas mis en place des procédures adéquates pour leurs appareils et leurs réseaux.

L’absence de gouvernance et de garde-fous qui garantissent que les modèles d’IA continuent à se comporter de la manière prévue.

Le manque de communications appropriées aux parents, élèves, enseignants et personnel administratif concernant l’utilisation prévue des systèmes d’IA dans les écoles. Ces communications doivent décrire les protections contre les utilisations inappropriées, et les moyens d’agir, telles que la manière de se désinscrire.

Une connectivité hors campus limitée qui pourrait réduire l’accès à la technologie et l’utilisation ultérieure de l’IA, en particulier dans les zones rurales.

Initialement utilisées dans des affaires juridiques, les évaluations d’impact disparate aident les entreprises à identifier les biais potentiels. Ces évaluations s’intéressent à la façon dont les politiques et pratiques en apparence neutres peuvent affecter de manière disproportionnée des personnes appartenant à des groupes protégés, tels que ceux susceptibles de faire l’objet d’une discrimination fondée sur l’ethnie, la religion, le genre ou d’autres caractéristiques. Ces évaluations se sont avérées efficaces dans l’élaboration de politiques liées à l’embauche, aux prêts et aux soins de santé. Dans notre cas d’utilisation appliqué à l’éducation, nous avons cherché à prendre en compte des cohortes d’élèves qui pourraient obtenir des résultats d’évaluation inéquitables en raison de leur situation.

Les groupes identifiés comme étant les plus exposés à de potentiels dommages sont les suivants :

Ceux qui souffrent de problèmes de santé mentale

Ceux qui proviennent de milieux socioéconomiques plus variés, y compris ceux qui ne sont pas logés

Ceux dont la langue dominante n’est pas l’anglais

Ceux qui ont d’autres considérations culturelles non linguistiques

Les personnes neurodivergentes ou ayant des problèmes d’accessibilité

Collectivement, notre prochain ensemble d’exercices consiste à utiliser davantage de cadres de design thinking comme le hacking éthique pour découvrir comment atténuer ces préjudices. Nous détaillerons également les exigences minimales pour les entreprises qui souhaitent utiliser l’IA dans les évaluations.