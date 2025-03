Aujourd'hui, plus que jamais, la rapidité est essentielle : candidats et employés attendent des réponses immédiates et limpides à leurs questions, car la moindre attente peut entamer leur motivation et leur fidélité. Entre les sollicitations diverses, les tâches récurrentes, les obligations légales et le développement de la culture interne, les départements des ressources humaines sont plus que jamais débordés.

L'intégration poussée des nouvelles capacités de l'intelligence artificielle générative (IA générative) dans l'automatisation numérique ouvre de nouvelles perspectives aux dirigeants des RH pour métamorphoser leurs activités, dynamiser la productivité des employés et impulser la modernisation essentielle à la compétitivité.

Il fallait auparavant compter au moins une année et investir des sommes colossales pour développer ces solutions d'intelligence artificielle (IA) capables d'offrir de nouvelles expériences aux collaborateurs. Cela a freiné les entreprises dans leur volonté d'opérer une transformation durable et pérenne de leurs RH grâce à l'IA. Afin de simplifier et de dynamiser la transformation des opérations RH, IBM a capitalisé sur une décennie de savoir-faire en IA et automatisation spécifiquement conçues pour les RH, en les intégrant à ses solutions d'agents RH.