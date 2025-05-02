Qu’est-ce que Hugging Face ?

Avant Hugging Face, les modèles les plus puissants étaient souvent difficiles à utiliser car ils nécessitaient une expertise spécialisée et d’énormes ressources informatiques. L’open source a permis de rendre ces modèles plus faciles à utiliser, avec tout le code et la documentation nécessaires. Cela a permis aux chercheurs, aux étudiants et aux startups d'expérimenter et de créer, ce qui a considérablement accéléré l'innovation au niveau mondial. Après Hugging Face, les développeurs ont pu partager facilement leurs connaissances et tirer avantage des efforts de chacun, ce qui leur a permis de créer ensemble de meilleurs modèles.

Cette importance accordée à l'open source a également encouragé les grandes entreprises à partager leur travail, ce qui a profité à l'ensemble de l'écosystème. Microsoft a intégré les modèles Hugging Face dans ses services Azure, offrant ainsi aux entreprises un accès direct aux outils d'IA de pointe. De même, NVIDIA a collaboré avec Hugging Face afin d'optimiser l'entraînement et l'inférence des modèles pour les GPUs, afin de permettre d'adapter les workflows d'apprentissage profond à de grands ensembles de données.