L’intelligence artificielle (IA) open source désigne les technologies d’IA où le code source est librement disponible pour que quiconque puisse l’utiliser, le modifier et le distribuer. Lorsque les algorithmes d’IA, les modèles pré-entraînés et les ensembles de données sont disponibles pour une utilisation et une expérimentation publiques, des applications d’IA créatives émergent car une communauté de bénévoles enthousiastes s’appuie sur les travaux existants et accélère le développement de solutions d’IA pratiques. Par conséquent, ces technologies conduisent bien souvent aux meilleurs outils pour relever les défis complexes rencontrés dans de nombreux cas d’utilisation en entreprise.

Les projets et les bibliothèques d’IA open source, disponibles gratuitement sur des plateformes comme GitHub, alimentent l’innovation numérique dans des secteurs tels que la santé, la finance et l’éducation. Des cadres et des outils facilement accessibles permettent aux développeurs de gagner du temps et de se concentrer sur la création de solutions sur mesure pour répondre aux exigences spécifiques d’un projet. En s’appuyant sur les bibliothèques et les outils existants, de petites équipes de développeurs peuvent créer des applications utiles pour diverses plateformes telles que Microsoft Windows, Linux, iOS et Android.

La diversité et l’accessibilité de l’IA open source permettent de proposer un large éventail de cas d’utilisation avantageux, tels que la protection contre la fraude en temps réel, l’analyse d’images médicales, des recommandations personnalisées et un apprentissage sur mesure. Cette disponibilité explique la popularité des projets open source et des modèles d’IA auprès des développeurs, des chercheurs et des organisations. En utilisant l’IA open source, les organisations ont effectivement accès à une large communauté diversifiée de développeurs qui contribuent en permanence au développement et à l’amélioration continus des outils d’IA. Cet environnement collaboratif favorise la transparence et l’amélioration continue, ce qui permet de créer des outils riches en fonctionnalités, fiables et modulaires. De plus, la neutralité de l’IA open source garantit que les organisations ne sont pas dépendantes d’un fournisseur en particulier.

Si l’IA open source offre des possibilités attractives, son accès gratuit présente des risques que les entreprises doivent gérer avec prudence. S’engager dans le développement d’une IA personnalisée sans objectifs bien définis peut entraîner des résultats erronés, un gaspillage de ressources et l’échec du projet. En outre, des algorithmes biaisés peuvent produire des résultats inutilisables et perpétuer des hypothèses néfastes. La facilité d’accès inhérente à l’IA open source soulève également des inquiétudes en matière de sécurité ; des acteurs malveillants pourraient exploiter les mêmes outils pour manipuler les résultats ou créer du contenu nuisible.

Des données d’entraînement biaisées peuvent produire des résultats discriminatoires, tandis que la dérive des données et les erreurs d’étiquetage peuvent ruiner l’efficacité et la fiabilité des modèles. Les entreprises peuvent ainsi exposer leurs parties prenantes à des risques lorsqu’elles utilisent des technologies qu’elles n’ont pas développées en interne. Ces questions soulignent la nécessité d’une réflexion approfondie et d’une mise en œuvre responsable de l’IA open source.

Au moment d’écrire ces lignes, les opinions des géants de la tech sont partagées sur le sujet (lien externe à IBM). Par l’entremise de l’AI Alliance, des entreprises comme Meta et IBM défendent l’IA open source, en mettant en avant les échanges scientifiques ouverts et l’innovation. En revanche, Google, Microsoft et OpenAI sont favorables à une approche fermée, invoquant des inquiétudes concernant la sécurité et l’utilisation abusive de l’IA. Des gouvernements comme les États-Unis et l’UE étudient les moyens de trouver un équilibre entre innovation et préoccupations en matière de sécurité et d’éthique.