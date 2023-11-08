Les assistants IA optimisent l’automatisation avec des agents basés sur des API

Les assistants alimentés par l’IA générative transforment les entreprises grâce à des interfaces conversationnelles intelligentes. Capables de comprendre et de générer des réponses et contenus semblables à ceux des humains, ces assistants révolutionnent la manière dont humains et machines collaborent. Les grands modèles linguistiques (LLM) sont au cœur de cette nouvelle perturbation. Les modèles LLM sont entraînés sur de vastes quantités de données et peuvent être utilisés dans d'innombrables applications. Ils peuvent être facilement adaptés aux cas d'utilisation spécifiques de l'entreprise avec quelques exemples de formation.

Nous assistons à une nouvelle phase d’évolution, alors que les assistants IA vont au-delà des conversations et apprennent à exploiter des outils via des agents capables d’invoquer des interfaces de programmation d’applications (API) pour atteindre des objectifs métier spécifiques. Des tâches qui prenaient des heures peuvent désormais être réalisées en quelques minutes en Orchestrate® un large catalogue d'agents réutilisables. De plus, ces agents peuvent être composés ensemble pour automatiser des workflows complexes.

Les assistants d'IA peuvent utiliser des agents basés sur des API pour aider les travailleurs du savoir à effectuer des tâches banales telles que la création de descriptions de postes, l'extraction de rapports dans les systèmes de ressources humaines, la recherche de candidats, etc. Par exemple, un responsable RH peut demander à un assistant IA de créer une description de poste pour un nouveau poste, et l’assistant peut générer une description détaillée répondant aux exigences de l’entreprise. De la même manière, un recruteur peut demander à un assistant IA de rechercher des candidats pour un poste à pourvoir, et l'assistant peut fournir une liste de candidats qualifiés provenant de diverses sources. Grâce aux assistants d'IA, les travailleurs du savoir peuvent gagner du temps et se concentrer sur des problèmes plus complexes et plus créatifs.

Les constructeurs d'automatisation peuvent également harness la puissance des assistants IA pour créer des automatisations rapidement et facilement. Bien que cela puisse sembler une énigme, les assistants IA utilisent l’IA générative pour automatiser le processus même d’automatisation. Cela facilite et accélère le travail des agents de construction. Il existe deux étapes essentielles dans la création d’agents pour l’automatisation : la formation et l’enrichissement des agents pour les cas d’utilisation cibles et l’orchestration d’un catalogue de multiples agents.