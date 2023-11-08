Les assistants IA optimisent l’automatisation avec des agents basés sur des API

Les assistants alimentés par l’IA générative transforment les entreprises grâce à des interfaces conversationnelles intelligentes. Capables de comprendre et de générer des réponses et contenus semblables à ceux des humains, ces assistants révolutionnent la manière dont humains et machines collaborent. Les grands modèles linguistiques (LLM) sont au cœur de cette nouvelle perturbation. Les modèles LLM sont entraînés sur de vastes quantités de données et peuvent être utilisés dans d'innombrables applications. Ils peuvent être facilement adaptés aux cas d'utilisation spécifiques de l'entreprise avec quelques exemples de formation.
Nous assistons à une nouvelle phase d’évolution, alors que les assistants IA vont au-delà des conversations et apprennent à exploiter des outils via des agents capables d’invoquer des interfaces de programmation d’applications (API) pour atteindre des objectifs métier spécifiques. Des tâches qui prenaient des heures peuvent désormais être réalisées en quelques minutes en Orchestrate® un large catalogue d'agents réutilisables. De plus, ces agents peuvent être composés ensemble pour automatiser des workflows complexes.
Les assistants d'IA peuvent utiliser des agents basés sur des API pour aider les travailleurs du savoir à effectuer des tâches banales telles que la création de descriptions de postes, l'extraction de rapports dans les systèmes de ressources humaines, la recherche de candidats, etc. Par exemple, un responsable RH peut demander à un assistant IA de créer une description de poste pour un nouveau poste, et l’assistant peut générer une description détaillée répondant aux exigences de l’entreprise. De la même manière, un recruteur peut demander à un assistant IA de rechercher des candidats pour un poste à pourvoir, et l'assistant peut fournir une liste de candidats qualifiés provenant de diverses sources. Grâce aux assistants d'IA, les travailleurs du savoir peuvent gagner du temps et se concentrer sur des problèmes plus complexes et plus créatifs.
Les constructeurs d'automatisation peuvent également harness la puissance des assistants IA pour créer des automatisations rapidement et facilement. Bien que cela puisse sembler une énigme, les assistants IA utilisent l’IA générative pour automatiser le processus même d’automatisation. Cela facilite et accélère le travail des agents de construction. Il existe deux étapes essentielles dans la création d’agents pour l’automatisation : la formation et l’enrichissement des agents pour les cas d’utilisation cibles et l’orchestration d’un catalogue de multiples agents.
Les API constituent l’épine dorsale des agents d’IA. La création d'agents basés sur les API est une tâche complexe qui implique d'interagir avec un utilisateur de manière conversationnelle, d'identifier les API nécessaires pour atteindre un objectif de l'utilisateur, de poser des questions pour rassembler les arguments requis pour l'API, de détecter les informations fournies par l'utilisateur qui sont nécessaires lors de l'invocation de l'API, d'enrichir les API avec des exemples d'énoncés et de générer des réponses basées sur les valeurs de retour de l'API. Ce processus peut prendre des heures pour un développeur expérimenté. Cependant, les LLM peuvent automatiser ces étapes. Cela permet aux générateurs d’entraîner et d’enrichir les API plus rapidement pour des tâches spécifiques.
Supposons que Bob, un constructeur d'automatisation, veuille créer des agents basés sur des API pour aider les vendeurs de l'entreprise à obtenir une liste de clients cibles. La première étape consiste à importer l'API « Retrieve My Customers » dans l'assistant IA. Cependant, pour rendre cette automatisation disponible en tant qu'agent, Bob doit suivre plusieurs étapes manuelles et fastidieuses, notamment apprendre le classificateur en langage naturel à l'aide d'exemples d'énoncés. Avec l'aide des LLM, les assistants d'IA peuvent générer automatiquement des exemples d'énoncés de formation à partir des spécifications OpenAPI. Cette fonctionnalité peut réduire de manière significative l'effort manuel requis. Une fois que le modèle de fondation est affiné pour la compréhension sémantique, il peut mieux comprendre les prompts et les intentions des utilisateurs professionnels. Bob peut toujours examiner et manipuler les questions générées en utilisant une approche humaine dans la boucle.
Bientôt, le processus de création d'agents sera entièrement automatisé en identifiant les API, en remplissant les créneaux et en enrichissant les API. Cela réduira le temps nécessaire à l'automatisation, réduira les obstacles techniques et améliorera les catalogues d'agents réutilisables.
Les flux d'automatisation des bâtiments qui utilisent plusieurs API peuvent être techniquement complexes et prendre beaucoup de temps. Pour connecter plusieurs API, il est important d'identifier, de séquencer et d'invoquer le bon ensemble d'API pour atteindre un objectif commercial spécifique. Les assistants IA utilisent des LLM et des techniques de planification pour simplifier ce processus et réduire les obstacles techniques. Les LLM peuvent servir de puissant système de recommandation, suggérant les API les plus adaptées en fonction de leur utilisation, de leurs similarités et de leurs descriptions.
Les développeurs doivent aligner les entrées et les sorties de plusieurs API pour composer des automatisations multi-agents, ce qui est un processus fastidieux et sujet aux erreurs. La cartographie des API pilotée par LLM automatise ce processus d'alignement sur la base des attributs et de la documentation des API. Cela permet aux constructeurs d'automatisation de réutiliser plus facilement les API existantes provenant de grands catalogues sans intervention manuelle.
Supposons maintenant que notre concepteur d'automatisation, Bob, souhaite créer un automatisation multi-API plus complexe qui permette aux vendeurs de récupérer une liste de clients et de générer ensuite une liste de recommandations de produits personnalisées. Après avoir importé et enrichi l'agent d'API « Retrieve My Customers », la fonctionnalité de séquençage infusée peut automatiquement recommander l'API « Générer des recommandations de produits ». Bob n'a donc pas à passer au crible chaque API individuellement pour trouver celle qui convient le mieux parmi le vaste catalogue d'agents.
De plus, chaque API contient des champs de types de données variés. L'API source fournit des champs de sortie qui représentent des informations sur un ensemble de clients. L’API cible présente des champs d’entrée qui représentent également les informations sur les clients. En général, Bob devait passer du temps à mapper
IBM watsonx Orchestrate utilise une combinaison de modèles d’IA (y compris des LLM) pour simplifier le processus de création d’agents IA grâce à l’enrichissement des API, au séquençage et aux recommandations de cartographie. Dans cette nouvelle phase d’évolution, les assistants IA pourront séquencer plusieurs API à l’exécution pour atteindre des objectifs métier définis par des travailleurs du savoir non techniques, ce qui démocratise encore l’automatisation. En exploitant les assistants IA, les entreprises peuvent accélérer leurs initiatives d'automatisation et redéployer des ressources importantes vers des domaines plus générateurs de valeur.
