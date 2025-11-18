CrushBank rend le centre d’assistance plus accessible et exploitable pour les clients
Comment définir un héros de l'informatique ? Dans le monde de l’informatique, les héros méconnus sont les techniciens de centre d’assistance formés dans divers services ou applications. Ils trouvent rapidement des réponses pour aider à résoudre le problème d'un utilisateur. Mais comment les entreprises trouvent-elles ces guerriers technologiques ? Elles se tournent souvent vers l’expertise d’un fournisseur de services gérés (MSP) pour renforcer les capacités de leur centre d’assistance.
Les MSP et leurs équipes hautement qualifiées renforcent les services de centre d’assistance pour les entreprises. Cependant, elles sont souvent confrontées à des défis importants en raison de la complexité croissante des environnements informatiques et des attentes élevées des clients. Au cours des deux dernières décennies, les MSP ont aidé les entreprises à se concentrer sur leurs compétences de base tout en gérant leur infrastructure informatique, les techniciens des centres d’assistance dépannant souvent diverses applications pour plusieurs clients simultanément. Malgré leurs efforts, environ 50 % des clients considèrent toujours que leurs problèmes ne sont pas traités de manière adéquate à la clôture du ticket.
CrushBank, concepteur d'applications IA primé et fournisseur de services informatiques dans la région métropolitaine de New York, a pris conscience de ces défis après avoir géré l'assistance de diverses entreprises, allant de petits cabinets d'avocats à de grands cabinets médicaux. Les ingénieurs du centre d'assistance, censés maîtriser plusieurs applications informatiques et configurations client, avaient des difficultés à répondre aux demandes des clients qui souhaitaient des solutions immédiates.
Brian Mullaney, directeur et directeur financier chez CrushBank, a souligné les inefficacités du modèle actuel de centre d'assistance. « Dans de nombreuses entreprises, les ingénieurs passent environ 50 % de leur temps à rechercher des informations dans un océan de données, dont la plupart sont non structurées et difficiles à récupérer. Cela réduit non seulement la productivité, mais cela augmente également les coûts, en finançant davantage la récupération des données plutôt que la résolution des problèmes. »
Ces défis ont un impact direct sur l’expérience client et la satisfaction, entraînant potentiellement des pertes d’activité. En raison de la surcharge des données, les entreprises et leurs centres d’assistance se retrouvent submergés, aux prises avec des retards dans la prise de décision et des ralentissements opérationnels.
CrushBank était à la recherche d’une solution qui utiliserait la technologie d’IA avancée pour passer au crible efficacement les données structurées et non structurées. Elle s’est associée à IBM et a déployé IBM watsonx.ai, un studio d'IA dédié aux entreprises, destiné à révolutionner la façon dont les MSP et les entreprises interagissent avec leurs données et les utilisent, en améliorant l’efficacité, en réduisant les coûts et en améliorant la satisfaction des clients.
CrushBank s’est lancée dans un parcours de transformation en collaborant avec IBM en tant que l’un de ses premiers partenaires de l’écosystème IBM Watson. « Une fois que nous avons découvert les capacités du studio d’IA dédié aux entreprises d’IBM, IBM watsonx.ai, nous savions que cela convenait parfaitement à la solution que nous étions en train de développer », a déclaré David Tan, directeur de la technologie et cofondateur de CrushBank. « Nous avions besoin d’une plateforme vraiment puissante qui nous aiderait à combiner toutes ces informations, à les compiler et à les présenter aux utilisateurs finaux », explique-t-il. Reconnaissant le potentiel de cette technologie, CrushBank s’est engagée à innover en intégrant les dernières solutions d’IA d’IBM du portefeuille IBM watsonx dans son offre CrushBank Neuro, intégrant des capacités avancées de grands modèles de langage (LLM). Grâce à cette amélioration, l’offre de CrushBank pouvait fournir des réponses concises, corréler les informations entre plusieurs documents et accélérer la résolution des problèmes pour les équipes du centre d’assistance.
CrushBank Neuro est équipée pour aider les entreprises à accéder rapidement aux informations dont elles ont besoin, adaptées aux exigences de chaque département. La solution tire parti des capacités de recherche conversationnelle de l'IA pour simplifier le processus de récupération d'informations provenant de divers systèmes de données d'entreprise, documents clients et dossiers de différents services. Qu'une organisation recherche le contact principal au sein de l'entreprise de son client, le nombre de contrats de vente arrivant à expiration ou la dernière politique en matière de congés, CrushBank Neuro peut fournir les réponses nécessaires à partir de sources de données internes. Les employés peuvent également accéder à Neuro via Microsoft Teams et Slack.
L'introduction de CrushBank Neuro a simplifié les processus de travail du centre d'assistance. Une fois le ticket sélectionné, l'application renvoie les informations les plus pertinentes issues des ressources disponibles, organisées dans un format convivial pour une consultation rapide. En outre, CrushBank Neuro rationalise la récupération des informations provenant de systèmes de données, documents et enregistrements d’entreprise disparates. Le portefeuille alimenté par l’IA de CrushBank permet aux employés de travailler plus efficacement, améliorant ainsi leur efficacité et leurs performances professionnelles globales. En exploitant la puissance des technologies avancées d'IBM, CrushBank continue de révolutionner la manière dont les MSP et leurs clients interagissent avec leurs données et les exploitent, favorisant ainsi une approche plus agile, réactive et intelligente du support informatique.
La collaboration stratégique de CrushBank avec IBM, en particulier l’intégration de watsonx.ai dans CrushBank Neuro, a généré des avantages substantiels pour ses clients. L’un des principaux avantages de ce partenariat est la réduction significative du temps moyen de résolution des tickets des centres d’assistance. « Nous constatons une augmentation d’environ 40 % du nombre de tickets que nos clients peuvent clôturer par jour, » explique David Tan, directeur technique chez CrushBank. « Cela signifie donc évidemment qu’ils peuvent développer leur activité. Ils peuvent attirer plus de clients, ils peuvent se développer sans augmenter leurs effectifs. »
Les solutions de CrushBank offrent bien plus qu'une simple optimisation de l'efficacité. Elles positionnent les équipes des centres d’assistance internes et externes comme des parties intégrantes de l’expérience client, favorisant une expertise plus approfondie qui fait souvent défaut dans le support à distance. Cette approche a également conduit à des scores de satisfaction client plus élevés et à une meilleure expérience client globale, grâce à des taux de résolution de premier niveau élevés et à des réponses rapides aux appels.
De plus, les applications de CrushBank permettent d’atténuer les impacts financiers et opérationnels liés à un fort turnover du personnel. En intégrant les connaissances collectives des ingénieurs les plus performants dans leurs données, CrushBank capture les modèles d’expertise, garantissant ainsi que les connaissances institutionnelles sont maintenues et profite à l’équipe. Mullaney précise que l’objectif de l’utilisation de l’application CrushBank n’est pas de réduire les effectifs. « Nous utilisons le terme "partenariat employé-machine », explique-t-il. « Nous ne cherchons pas à remplacer des personnes. Nous voulons rendre les gens meilleurs, plus rapides et plus efficaces dans leur travail. Et nous cherchons à améliorer l’expérience des employés du centre d’assistance et de la personne qu’ils aident en même temps. »
La formation et l’intégration des nouvelles recrues sont également devenues un processus plus rationalisé avec CrushBank. Au lieu d'avoir besoin d'une connaissance approfondie des différents systèmes et ressources, les nouveaux employés peuvent rapidement localiser des solutions via des recherches intuitives, stimulant ainsi la productivité. « Les nouveaux employés formés en six semaines peuvent résoudre efficacement les problèmes des clients, car ils n'ont pas besoin de tout savoir », explique M. Mullaney. Ils peuvent tout trouver avec une recherche d’une seule phrase. »
En résumé, la collaboration entre CrushBank et IBM et la mise en œuvre de watsonx.ai dans CrushBank Neuro ont créé une puissante synergie qui permet aux MSP et aux professionnels du support technique d'optimiser leurs effectifs, d'améliorer l'expérience client et de conserver les connaissances institutionnelles, tout en favorisant une culture de collaboration entre les humains et l'IA.
Fondée en 2017 à Syosset, dans l’État de New York, par deux propriétaires de MSP chevronnés possédant chacun plus de 25 ans d’expérience, CrushBank a développé la première application de centre d’assistance informatique basée sur l’IA. En utilisant les principes de l’informatique cognitive, la solution CrushBank analyse, apprend et éclaire les décisions de la même manière que le font les ingénieurs et les équipes d’assistance. CrushBank rationalise les opérations du centre d’assistance, ce qui permet de réduire le nombre d’escalades vers le niveau 2 et les niveaux supérieurs. Les ingénieurs du centre d’assistance voient leur productivité augmenter et les utilisateurs sont plus satisfaits grâce à la résolution d’un plus grand nombre de problèmes dès le premier appel.
Découvrez comment watsonx.ai change la donne pour rationaliser les opérations
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, le logo IBM, IBM Watson, IBM watsonx et watsonx.ai sont des marques commerciales ou des marques déposées d’IBM Corp., aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Les informations contenues dans le présent document étaient à jour à la date de publication initiale et sont susceptibles d’être modifiées à tout moment par IBM. Certaines offres mentionnées dans le présent document ne sont pas disponibles dans tous les pays où la société IBM est présente.
Les exemples de clients sont présentés pour illustrer la façon dont ces clients ont utilisé les produits IBM et les résultats qu’ils ont pu obtenir. Les performances, les coûts, les économies ou d’autres résultats réels dans d’autres contextes d’exploitation peuvent varier.