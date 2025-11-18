Comment définir un héros de l'informatique ? Dans le monde de l’informatique, les héros méconnus sont les techniciens de centre d’assistance formés dans divers services ou applications. Ils trouvent rapidement des réponses pour aider à résoudre le problème d'un utilisateur. Mais comment les entreprises trouvent-elles ces guerriers technologiques ? Elles se tournent souvent vers l’expertise d’un fournisseur de services gérés (MSP) pour renforcer les capacités de leur centre d’assistance.

Les MSP et leurs équipes hautement qualifiées renforcent les services de centre d’assistance pour les entreprises. Cependant, elles sont souvent confrontées à des défis importants en raison de la complexité croissante des environnements informatiques et des attentes élevées des clients. Au cours des deux dernières décennies, les MSP ont aidé les entreprises à se concentrer sur leurs compétences de base tout en gérant leur infrastructure informatique, les techniciens des centres d’assistance dépannant souvent diverses applications pour plusieurs clients simultanément. Malgré leurs efforts, environ 50 % des clients considèrent toujours que leurs problèmes ne sont pas traités de manière adéquate à la clôture du ticket.

CrushBank, concepteur d'applications IA primé et fournisseur de services informatiques dans la région métropolitaine de New York, a pris conscience de ces défis après avoir géré l'assistance de diverses entreprises, allant de petits cabinets d'avocats à de grands cabinets médicaux. Les ingénieurs du centre d'assistance, censés maîtriser plusieurs applications informatiques et configurations client, avaient des difficultés à répondre aux demandes des clients qui souhaitaient des solutions immédiates.

Brian Mullaney, directeur et directeur financier chez CrushBank, a souligné les inefficacités du modèle actuel de centre d'assistance. « Dans de nombreuses entreprises, les ingénieurs passent environ 50 % de leur temps à rechercher des informations dans un océan de données, dont la plupart sont non structurées et difficiles à récupérer. Cela réduit non seulement la productivité, mais cela augmente également les coûts, en finançant davantage la récupération des données plutôt que la résolution des problèmes. »

Ces défis ont un impact direct sur l’expérience client et la satisfaction, entraînant potentiellement des pertes d’activité. En raison de la surcharge des données, les entreprises et leurs centres d’assistance se retrouvent submergés, aux prises avec des retards dans la prise de décision et des ralentissements opérationnels.

CrushBank était à la recherche d’une solution qui utiliserait la technologie d’IA avancée pour passer au crible efficacement les données structurées et non structurées. Elle s’est associée à IBM et a déployé IBM watsonx.ai, un studio d'IA dédié aux entreprises, destiné à révolutionner la façon dont les MSP et les entreprises interagissent avec leurs données et les utilisent, en améliorant l’efficacité, en réduisant les coûts et en améliorant la satisfaction des clients.