Qu’est-ce que le stockage dans le cloud ?

Le stockage dans le cloud permet d’enregistrer des données et des fichiers dans un emplacement hors site auquel vous accédez via l’Internet public ou une connexion réseau privé dédiée. Les données que vous stockez en dehors de vos locaux deviennent la responsabilité d’un fournisseur de services cloud tiers. Celui-ci héberge, sécurise, gère et maintient les serveurs et l’infrastructure associée et s’assure que vous avez accès aux données quand vous en avez besoin.
Le stockage dans le cloud offre une alternative économique et évolutive aux disques durs et aux réseaux de stockage sur site. En effet, les ordinateurs ont une capacité de stockage limitée. Lorsque celle-ci est épuisée, les utilisateurs doivent transférer les fichiers vers un périphérique externe. Par le passé, les organisations mettaient en place des réseaux de stockage (SAN) afin d’archiver les données et les fichiers. Or, la maintenance de ces réseaux coûte cher, car à mesure que le volume de données augmente, les entreprises doivent investir dans de nouveaux serveurs et une nouvelle infrastructure pour répondre à la demande croissante.
Les fournisseurs de stockage cloud offrent une certaine élasticité qui permet d’adapter la capacité aux fluctuations de la demande. Le stockage dans le cloud est économique, car vous payez pour la technologie et la capacité de stockage en tant que service, et non pour la mise en place d’un réseau de stockage interne et sa maintenance. Autrement dit, votre facture se limite à la capacité que vous utilisez. Bien que vos frais puissent augmenter au fil du temps afin de tenir compte de la croissance du volume de données, il ne vous est pas nécessaire de rehausser à outrance la capacité de votre réseau de stockage en prévision de cette augmentation.
Comme dans le cas des réseaux de stockage sur site, les données sont conservées sur des serveurs, qui se trouvent toutefois en dehors des locaux de l’entreprise. La plupart des serveurs que vous utilisez sont des machines virtuelles hébergées sur un serveur physique. Lorsque vos besoins de stockage augmentent, le fournisseur crée de nouveaux serveurs virtuels afin de répondre à la demande.
Généralement, l’accès au stockage dans le cloud se fait soit par Internet, soit par le biais d’une connexion privée dédiée, via un portail Web, un site Web ou une application mobile. Le serveur avec lequel vous vous connectez transmet vos données à un pool de serveurs situés dans un ou plusieurs centres de données, en fonction de l’envergure du fournisseur.
Dans le cadre du service, les fournisseurs stockent généralement les mêmes données sur plusieurs machines à des fins de redondance. Ainsi, les données restent accessibles même si un serveur est mis hors service pour des raisons de maintenance ou subit une panne.
Le stockage cloud est disponible en mode privé, public et hybride.
Stockage dans le cloud public : Dans ce modèle, vous vous connectez via Internet à un cloud géré par un fournisseur de services et utilisé par d’autres entreprises. Les services sont généralement accessibles à partir de n’importe quel appareil, y compris les smartphones et les ordinateurs de bureau, et vous permettent d’augmenter ou de réduire votre capacité en fonction de vos besoins.
Stockage dans le cloud privé : Relativement similaire au modèle précédent, ce dispositif est situé cette fois à l’intérieur de votre réseau. Un serveur physique permet de créer des instances virtuelles afin d’augmenter la capacité de stockage. Vous pouvez choisir de gérer vous même un cloud privé sur site, ou de faire appel à un fournisseur tiers, auquel cas l’accès se fera au moyen d’une connexion privée. Les organisations qui préfèrent ce modèle sont généralement des banques ou des enseignes de distribution, en raison du caractère confidentiel des données qu’elles traitent et stockent.
Stockage dans le cloud hybride : Ce modèle associe des éléments des clouds privé et public ; les entreprises peuvent donc opter pour l’un ou l’autre en fonction du type de données à stocker. Par exemple, les données hautement réglementées soumises à des exigences strictes en matière d’archivage et de réplication sont généralement plus adaptées au cloud privé, alors que les données moins sensibles (telles que les e-mails qui ne contiennent pas d’informations confidentielles) peuvent être stockées dans le cloud public. Certaines organisations optent pour une version hybride, c’est-à-dire un cloud public en complément de leurs réseaux de stockage internes.
Comme toute technologie reposant sur le cloud, le stockage dans le cloud présente des avantages indéniables. Mais il soulève également des inquiétudes pour les entreprises, principalement en ce qui concerne la sécurité et le contrôle administratif.
Avantages
Inconvénients
Il existe trois grands types de stockage dans le cloud : fichier, bloc et objet. Chacun d’entre eux présente ses propres avantages.
Stockage de fichiers
Le stockage de fichiers permet d’enregistrer des données dans l’arborescence de dossiers et de fichiers que la plupart d’entre nous connaissent. Les données conservent leur format, qu’elles se trouvent sur le système de stockage ou sur le client d’où elles proviennent, et l’arborescence permet de retrouver les fichiers plus facilement en cas de besoin. Le stockage de fichiers est couramment utilisé pour les plateformes de développement, les répertoires personnels et les référentiels de fichiers vidéo, audio et autres.
Stockage en blocs
Habituellement employé dans les SAN, le stockage par blocs est également courant dans les environnements de stockage cloud. Les données sont organisées en grands volumes appelés « blocs », chacun représentant un disque dur distinct. Les fournisseurs de stockage cloud utilisent les blocs pour répartir de grandes quantités de données entre plusieurs nœuds de stockage. Il en résulte de meilleures performances sur réseau en raison du faible temps de latence des entrées-sorties (le temps nécessaire pour établir une connexion entre le système et le client), particulièrement dans le cas de bases de données et d’applications volumineuses.
L’évolutivité du stockage cloud par blocs permet de s’adapter à la croissance des bases de données et des applications de votre entreprise. Cette solution s’avère particulièrement utile si vous devez stocker de grandes quantités de données sur les visiteurs de votre site Web.
Object Storage
Le stockage d’objets se distingue du stockage de fichiers et par blocs par le fait qu’il gère les données en tant qu’objets. Chaque objet comprend les données d’un fichier, les métadonnées associées et un identifiant. Les données conservent leur format d’origine, ce qui permet de personnaliser les métadonnées de manière à y accéder et à les analyser plus facilement. Au lieu d’être organisés en fichiers ou en arborescence de dossiers, les objets sont conservés dans des référentiels dont l’évolutivité est pour ainsi dire illimitée. L’absence de hiérarchie et la personnalisation des métadonnées permettent d’optimiser la gestion des ressources de stockage.
Il existe des services de stockage cloud pour pratiquement tous les types d’entreprises : des entrepreneurs individuels aux grandes sociétés.
Si vous dirigez une petite entreprise, le stockage dans le cloud peut s’avérer judicieux, en particulier si vous ne disposez pas des ressources ou des compétences nécessaires pour gérer le stockage vous-même. Il peut également faciliter la planification budgétaire en rendant les frais de stockage prévisibles, tout en vous donnant la possibilité d’augmenter la capacité au rythme de votre activité.
Si vous travaillez dans une grande entreprise (par exemple, une entreprise de fabrication, un établissement financier ou une chaîne de magasins), vous devrez peut-être transférer régulièrement des centaines de gigaoctets de données en vue de leur stockage. Dans ce cas, il est préférable de faire appel à un fournisseur de stockage cloud bien établi et capable de gérer vos volumes. Dans certains cas, vous pouvez négocier une offre personnalisée avec les fournisseurs afin d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix.
Sécurité
La sécurité du stockage cloud est une préoccupation majeure, en particulier si votre entreprise traite des données sensibles telles que des données de cartes bancaires ou des dossiers médicaux. Il est important de veiller à ce que vos données soient protégées contre les cybermenaces par les moyens les plus modernes qui soient. Pour cela, il convient de mettre en place une solution de sécurité multicouche qui comprend la protection des terminaux, le filtrage du contenu et des e-mails et l’analyse des menaces, ainsi que l’application régulière de mises à jour et de correctifs. Enfin, il vous faudra définir des politiques d’accès et d’authentification bien précises.
La plupart des fournisseurs de stockage cloud proposent des mesures de sécurité de base qui comprennent le contrôle d’accès, l’authentification des utilisateurs et le chiffrement des données. La mise en place de ces mesures est particulièrement importante lorsque les données en question se rapportent à des fichiers professionnels confidentiels, des dossiers personnels et des éléments de propriété intellectuelle. Les données réglementées peuvent nécessiter une protection supplémentaire, vous devez donc vérifier que le fournisseur que vous avez choisi respecte toutes les réglementations applicables.
Chaque fois que des données transitent, elles sont exposées à des risques de sécurité. Il vous incombe donc de sécuriser les données que vous transférez dans le cloud. Les entreprises peuvent limiter les risques en chiffrant les données en mouvement et en utilisant des connexions privées dédiées (au lieu de l’Internet public) afin de se connecter au fournisseur de stockage cloud.
Sauvegarde
La sauvegarde des données revêt autant d’importance que la sécurité. Elle permet en effet aux entreprises d’accéder à des copies des fichiers et des applications et d’éviter une interruption d’activité en cas de perte de données à la suite d’une cyberattaque, d’une catastrophe naturelle ou d’une erreur humaine.
Les services cloud de sauvegarde des données et de reprise sont appréciés depuis l’apparition des premières solutions basées dans le cloud. À l’instar du stockage cloud, l’accès au service s’effectue via l’Internet public ou une connexion privée. Ces services libèrent les entreprises des tâches liées à la réplication régulière des données essentielles afin que celles-ci soient immédiatement disponibles en cas de perte à la suite d’une catastrophe naturelle, d’une cyberattaque ou d’une erreur humaine involontaire.
La sauvegarde dans le cloud procure aux entreprises les mêmes avantages que le stockage : rentabilité, évolutivité et facilité d’accès. L’automatisation en est l’une des caractéristiques les plus intéressantes. En effet, compter sur les utilisateurs pour sauvegarder continuellement leurs propres données est peu concluant, car certains d’entre eux repoussent toujours l’échéance ou oublient de le faire. Si bien que vous risquez, tôt ou tard, de perdre des données d’une manière ou d’une autre. L’automatisation vous permet de décider de la fréquence à laquelle vous souhaitez sauvegarder vos données : tous les jours, toutes les heures ou à chaque fois que de nouvelles données sont introduites dans votre réseau.
Le fait de sauvegarder des données dans un cloud hors site offre un avantage supplémentaire : la distance. Si un bâtiment est frappé par une catastrophe naturelle, un attentat terroriste ou autre, il se peut que ses systèmes de sauvegarde sur site soient détruits et qu’il soit impossible de récupérer les données perdues, chose que la sauvegarde hors site permet d’éviter.
Serveurs
Le stockage dans le cloud est assuré par des serveurs virtuels, c’est-à-dire des services définis par logiciel qui émulent des serveurs physiques. Un serveur physique peut héberger plusieurs serveurs virtuels, ce qui permet de prendre en charge plusieurs clients. L’utilisation de serveurs virtuels booste l’efficacité, dans la mesure où les serveurs physiques fonctionnent généralement en deçà de leur capacité, ce qui implique qu’une partie de leur puissance de traitement est gaspillée.
Cette approche permet aux fournisseurs de services de facturer le stockage cloud à l’utilisation, c’est-à-dire uniquement la capacité de stockage que vous consommez. Lorsque vos serveurs sont sur le point d’atteindre leur capacité maximale, le fournisseur met en place un autre serveur pour augmenter la capacité, ou vous donne la possibilité de mettre en place une machine virtuelle supplémentaire par vos propres moyens.
Si vous disposez de l’expertise nécessaire pour mettre en place vos propres serveurs cloud virtuels, vous avez la possibilité d’opter pour le stockage cloud open source. On entend par « open source » que le logiciel utilisé dans le service peut être étudié, inspecté, modifié et distribué par les utilisateurs et les développeurs.
Le stockage cloud open source est généralement associé à Linux et à d’autres plateformes open source qui offrent la possibilité de mettre en place votre propre serveur de stockage. Cette approche présente deux grands avantages : le contrôle administratif et la sécurité.
Un autre atout est la rentabilité. Si les fournisseurs de stockage cloud vous proposent une capacité pour ainsi dire illimitée, cela a un prix. Plus vous utilisez de capacité de stockage, plus le prix augmente. Avec l’open source, vous pouvez continuer à faire évoluer la capacité aussi longtemps que vous disposez des compétences en matière de codage et d’ingénierie pour développer et maintenir un cloud de stockage.
Les différents fournisseurs de stockage cloud open source proposent différents niveaux de fonctionnalité ; vous devez donc comparer les offres avant de faire votre choix. Voici quelques-unes des fonctionnalités proposées par ces services :
Comme mentionné précédemment, le stockage dans le cloud permet aux entreprises de réduire leurs dépenses en éliminant l’infrastructure de stockage interne. Cependant, les modèles de tarification varient d’un fournisseur à l’autre. Certains facturent mensuellement le prix au gigaoctet, tandis que d’autres appliquent des frais en fonction de la capacité stockée. Les prix varient considérablement : vous pouvez aussi bien débourser 1,99 EUR que 10 EUR pour 100 Go de stockage par mois selon le fournisseur que vous avez choisi. Les frais supplémentaires occasionnés par le transfert des données de votre réseau vers le cloud sont généralement inclus dans le prix global du service.
Les fournisseurs peuvent facturer des frais supplémentaires en plus du prix de base (stockage et transfert compris). Par exemple, ils peuvent vous facturer un supplément chaque fois que vous modifiez ou supprimez des données dans le cloud, ou que vous les déplacez d’un endroit à un autre. Plus vous effectuez ce type d’opérations, plus votre facture mensuelle sera élevée. Même si le fournisseur prévoit une base forfaitaire dans le prix global, vous devrez payer des frais supplémentaires si vous dépassez la limite autorisée.
Les fournisseurs peuvent également tenir compte du nombre d’utilisateurs accédant aux données, de la fréquence à laquelle ils le font et de la distance parcourue par les données dans le calcul du prix. Leurs modalités de facturation peuvent varier en fonction du type de données stockées et de la nécessité ou non d’en renforcer la sécurité pour des raisons de confidentialité et de conformité réglementaire.
Exemples
Il existe des dizaines de fournisseurs, qui proposent une gamme variée de services de stockage cloud pour répondre aussi bien aux besoins des entrepreneurs individuels qu’à ceux des multinationales. Par exemple, vous pouvez stocker des e-mails et des mots de passe, mais aussi des fichiers tels que des feuilles de calcul et des documents Word pour faciliter le partage et la collaboration. Le cloud simplifie en effet la collaboration entre les utilisateurs, ce qui explique pourquoi le transfert et le partage de fichiers figurent parmi les utilisations les plus courantes de ce type de services.
Certains services assurent la gestion et la synchronisation des fichiers, en veillant à ce que les versions des mêmes fichiers se trouvant à différents endroits soient mises à jour chaque fois que quelqu’un les modifie. Ils proposent également des services de gestion de fichiers. Vous pouvez ainsi organiser des documents, des feuilles de calcul et d’autres fichiers comme bon vous semble et les rendre accessibles à d’autres utilisateurs. Les services de stockage cloud sont aussi capables de gérer des fichiers multimédias (audio et vidéo), ainsi que d’importants volumes d’enregistrements de bases de données qui, autrement, prendraient trop de place au sein de votre réseau.
Quels que soient vos besoins en matière de stockage, vous trouverez assurément un service dans le cloud qui vous offrira la capacité et les fonctionnalités dont vous avez besoin.
Pour déployer simplement et en toute transparence une solution de stockage d’entreprise basée sur des conteneurs dans des environnements cloud et sur site.
IBM Storage for Red Hat OpenShift apporte aux conteneurs un stockage permanent et des services de données résilients.
La virtualisation du stockage simplifie le cloud hybride, en centralisant les ressources de stockage, en étendant les services et en augmentant la mobilité des données, sans les mettre en danger.
Les services IBM Cloud Storage offrent un espace évolutif, sécurisé et rentable pour stocker vos données, tout en prenant en charge les tâches traditionnelles et cloud natives. Vous disposez de trois types de stockage : objet, bloc et fichier, et pouvez ajuster la capacité et optimiser les performances en fonction de l’évolution de vos besoins. Ainsi, vous payez uniquement pour le stockage cloud dont vous avez besoin.