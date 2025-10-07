Qu’est-ce que le stockage dans le cloud ?

Il existe des services de stockage cloud pour pratiquement tous les types d’entreprises : des entrepreneurs individuels aux grandes sociétés.

Si vous dirigez une petite entreprise, le stockage dans le cloud peut s’avérer judicieux, en particulier si vous ne disposez pas des ressources ou des compétences nécessaires pour gérer le stockage vous-même. Il peut également faciliter la planification budgétaire en rendant les frais de stockage prévisibles, tout en vous donnant la possibilité d’augmenter la capacité au rythme de votre activité.

Si vous travaillez dans une grande entreprise (par exemple, une entreprise de fabrication, un établissement financier ou une chaîne de magasins), vous devrez peut-être transférer régulièrement des centaines de gigaoctets de données en vue de leur stockage. Dans ce cas, il est préférable de faire appel à un fournisseur de stockage cloud bien établi et capable de gérer vos volumes. Dans certains cas, vous pouvez négocier une offre personnalisée avec les fournisseurs afin d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix.

Sécurité

La sécurité du stockage cloud est une préoccupation majeure, en particulier si votre entreprise traite des données sensibles telles que des données de cartes bancaires ou des dossiers médicaux. Il est important de veiller à ce que vos données soient protégées contre les cybermenaces par les moyens les plus modernes qui soient. Pour cela, il convient de mettre en place une solution de sécurité multicouche qui comprend la protection des terminaux, le filtrage du contenu et des e-mails et l’analyse des menaces, ainsi que l’application régulière de mises à jour et de correctifs. Enfin, il vous faudra définir des politiques d’accès et d’authentification bien précises.

La plupart des fournisseurs de stockage cloud proposent des mesures de sécurité de base qui comprennent le contrôle d’accès, l’authentification des utilisateurs et le chiffrement des données. La mise en place de ces mesures est particulièrement importante lorsque les données en question se rapportent à des fichiers professionnels confidentiels, des dossiers personnels et des éléments de propriété intellectuelle. Les données réglementées peuvent nécessiter une protection supplémentaire, vous devez donc vérifier que le fournisseur que vous avez choisi respecte toutes les réglementations applicables.

Chaque fois que des données transitent, elles sont exposées à des risques de sécurité. Il vous incombe donc de sécuriser les données que vous transférez dans le cloud. Les entreprises peuvent limiter les risques en chiffrant les données en mouvement et en utilisant des connexions privées dédiées (au lieu de l’Internet public) afin de se connecter au fournisseur de stockage cloud.

Sauvegarde

La sauvegarde des données revêt autant d’importance que la sécurité. Elle permet en effet aux entreprises d’accéder à des copies des fichiers et des applications et d’éviter une interruption d’activité en cas de perte de données à la suite d’une cyberattaque, d’une catastrophe naturelle ou d’une erreur humaine.

Les services cloud de sauvegarde des données et de reprise sont appréciés depuis l’apparition des premières solutions basées dans le cloud. À l’instar du stockage cloud, l’accès au service s’effectue via l’Internet public ou une connexion privée. Ces services libèrent les entreprises des tâches liées à la réplication régulière des données essentielles afin que celles-ci soient immédiatement disponibles en cas de perte à la suite d’une catastrophe naturelle, d’une cyberattaque ou d’une erreur humaine involontaire.

La sauvegarde dans le cloud procure aux entreprises les mêmes avantages que le stockage : rentabilité, évolutivité et facilité d’accès. L’automatisation en est l’une des caractéristiques les plus intéressantes. En effet, compter sur les utilisateurs pour sauvegarder continuellement leurs propres données est peu concluant, car certains d’entre eux repoussent toujours l’échéance ou oublient de le faire. Si bien que vous risquez, tôt ou tard, de perdre des données d’une manière ou d’une autre. L’automatisation vous permet de décider de la fréquence à laquelle vous souhaitez sauvegarder vos données : tous les jours, toutes les heures ou à chaque fois que de nouvelles données sont introduites dans votre réseau.

Le fait de sauvegarder des données dans un cloud hors site offre un avantage supplémentaire : la distance. Si un bâtiment est frappé par une catastrophe naturelle, un attentat terroriste ou autre, il se peut que ses systèmes de sauvegarde sur site soient détruits et qu’il soit impossible de récupérer les données perdues, chose que la sauvegarde hors site permet d’éviter.

Serveurs



Le stockage dans le cloud est assuré par des serveurs virtuels, c’est-à-dire des services définis par logiciel qui émulent des serveurs physiques. Un serveur physique peut héberger plusieurs serveurs virtuels, ce qui permet de prendre en charge plusieurs clients. L’utilisation de serveurs virtuels booste l’efficacité, dans la mesure où les serveurs physiques fonctionnent généralement en deçà de leur capacité, ce qui implique qu’une partie de leur puissance de traitement est gaspillée.

Cette approche permet aux fournisseurs de services de facturer le stockage cloud à l’utilisation, c’est-à-dire uniquement la capacité de stockage que vous consommez. Lorsque vos serveurs sont sur le point d’atteindre leur capacité maximale, le fournisseur met en place un autre serveur pour augmenter la capacité, ou vous donne la possibilité de mettre en place une machine virtuelle supplémentaire par vos propres moyens.