Qu’est-ce qu’un virtual server ?

Bien que les virtual servers et les virtual machines (VM) utilisent tous deux la virtualisation et les hyperviseurs pour créer des environnements virtuels uniques et partitionnés, il existe des différences majeures entre ces deux types d’environnements.

Comme expliqué, les virtual servers sont utilisés pour répliquer des bare metal servers physiques pour des applications telles que les serveurs Web, les serveurs de noms de domaine, les serveurs proxy et les serveurs d’application, entre autres. Pendant ce temps, les virtual machines sont utilisées pour créer des représentations virtuelles d’ordinateurs physiques. Les fournisseurs d’environnements cloud proposent généralement des bureaux virtuels pour imiter les fonctions du matériel sous-jacent tout en isolant la virtual machine de l’ordinateur hôte.

Les virtual machines étant totalement dissociées de l’ordinateur hôte, elles peuvent également exécuter leur propre système d’exploitation, quel que soit le système d’exploitation utilisé par l’ordinateur hôte. C’est pourquoi les virtual machines sont un outil utile pour tester des applications sur différents types de systèmes d’exploitation. En outre, les virtual machines peuvent être mises en quarantaine de l’écosystème de réseau plus large, ce qui offre un niveau de protection et permet de sauvegarder les incidents critiques en matière de cybersécurité.