Qu’est-ce qu’un virtual server ?

Un virtual server est un type de serveur logiciel qui peut être créé en partitionnant un serveur physique, souvent appelé serveur hôte ou bare metal server, en segments plus petits et autonomes. Il peut reproduire les fonctions de n’importe quel type de serveur, tout en partageant des ressources avec d’autres types de virtual servers.
Avec l’augmentation de la demande de serveurs, l’essor du cloud computing et une tendance plus marquée vers des solutions de ressources plus écologiques, les virtual servers sont devenus un élément de base de l’hébergement de serveurs et des centres de données modernes. Les serveurs classiques nécessitent du matériel physique dédié pour gérer une workload, ce qui consomme de l’espace, de l’énergie et des ressources, même en cas d’inactivité. Les virtual servers, en revanche, permettent à un seul matériel d’héberger plusieurs serveurs, optimisant ainsi les ressources et réduisant les dépenses.
La modernisation stratégique des applications est une des clés d’une transformation réussie, qui peut permettre d’augmenter le chiffre d’affaires annuel et de réduire les coûts de maintenance et d’exploitation.
Les virtual servers sont créés grâce à des logiciels de virtualisation appelés hyperviseurs, qui agissent comme une couche entre le matériel physique et de multiples environnements virtuels uniques. Chacun de ces environnements virtuels peut exécuter son propre système d’exploitation (tel que Microsoft Windows, Linux ou Ubuntu). L’hyperviseur permet la virtualisation du serveur en isolant chaque serveur et en gérant les ressources comme le serveur physique, en fonctionnant parfois comme un équilibreur de charge et en redistribuant les ressources informatiques pour promouvoir un fonctionnement efficace.
Il existe de nombreux cas d’utilisation pratiques pour les virtual servers qui présentent plusieurs avantages par rapport aux serveurs physiques classiques :
La virtualisation des serveurs évite aux organisations d’investir dans un serveur autonome pour chaque application. Cela permet non seulement d’économiser sur les coûts du matériel, mais aussi sur l’alimentation, le refroidissement et la maintenance du centre de données.
Les virtual servers sont une excellente solution pour les organisations telles que les startups qui recherchent des options flexibles et facilement évolutives. Les virtual servers peuvent être utilisés et réaffectés à de multiples usages, qu’il s’agisse de simples serveurs de messagerie ou de serveurs Web hautes performances capables de gérer des millions d’applications Web.
Les opérations faisant appel à des virtual servers ne sont pas limitées à un seul serveur et peuvent donc profiter d’une capacité de serveur accrue. La virtualisation permet aux organisations d’augmenter considérablement la puissance de traitement disponible puisque les workloads peuvent être répartis sur de petites sections de chaque serveur en réseau.
La virtualisation offre une alternative plus écologique aux multiples serveurs physiques, puisqu’un seul serveur physique peut exécuter plusieurs virtual servers capables d’utiliser les ressources plus efficacement, ce qui nécessite un encombrement physique plus faible et moins d’émissions liées au refroidissement.
Alors qu’un bare metal server dédié peut nécessiter un long temps d’installation, en fonction de la disponibilité du matériel et de l’assemblage des composants, le déploiement de virtual servers peut se faire à la demande en quelques minutes, ce qui réduit les temps d’arrêt.
La virtualisation facilite grandement la sauvegarde et la réplication des données dans plusieurs centres, ce qui permet aux experts en reprise après sinistre (DR) d’évaluer les défaillances critiques imprévues et d’y remédier plus facilement. La virtualisation permet également d’assurer la continuité des activités et de se défendre contre les cybermenaces (telles que les attaques DDoS) grâce à des fonctionnalités telles que la migration en direct, qui permet de déplacer facilement un workload entre des environnements virtuels sans interrompre le service.
D’une manière générale, les avantages de la virtualisation des serveurs sont bien plus nombreux que les inconvénients. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de problèmes associés aux virtual servers, le plus courant étant l’accaparement des ressources. Étant donné que les virtual servers dépendent de la puissance de traitement de la machine physique sous-jacente, un trop grand nombre de virtual servers fonctionnant sur un seul bare metal server ou sur un seul réseau de serveurs peut entraîner une baisse des performances. Bien que la capacité d’un serveur physique détermine la capacité des éventuels virtual servers qu’il héberge, il est facile de remédier à l’encombrement des serveurs en migrant les workloads les plus lourds vers d’autres serveurs physiques ou en recourant à des virtual servers privés.
Un virtual server privé (VPS) est un type de virtual server proposé par les fournisseurs de services d'hébergement qui garantit qu'une certaine quantité de la bande passante de l'unité centrale de la machine physique sera dédiée à un virtual server donné. Les fournisseurs de services cloud proposent généralement des virtual servers privés à différents niveaux de tarification pour permettre aux entreprises de bénéficier des avantages d'un serveur physique dédié sans pour autant devoir investir dans une machine physique réelle. L'optimisation complète de la virtualisation permet aux entreprises de personnaliser leurs virtual servers avec des fonctionnalités telles que des équilibreurs de charge, des certificats SSL, des pare-feu et bien plus encore.
Bien que les virtual servers et les virtual machines (VM) utilisent tous deux la virtualisation et les hyperviseurs pour créer des environnements virtuels uniques et partitionnés, il existe des différences majeures entre ces deux types d’environnements.
Comme expliqué, les virtual servers sont utilisés pour répliquer des bare metal servers physiques pour des applications telles que les serveurs Web, les serveurs de noms de domaine, les serveurs proxy et les serveurs d’application, entre autres. Pendant ce temps, les virtual machines sont utilisées pour créer des représentations virtuelles d’ordinateurs physiques. Les fournisseurs d’environnements cloud proposent généralement des bureaux virtuels pour imiter les fonctions du matériel sous-jacent tout en isolant la virtual machine de l’ordinateur hôte.
Les virtual machines étant totalement dissociées de l’ordinateur hôte, elles peuvent également exécuter leur propre système d’exploitation, quel que soit le système d’exploitation utilisé par l’ordinateur hôte. C’est pourquoi les virtual machines sont un outil utile pour tester des applications sur différents types de systèmes d’exploitation. En outre, les virtual machines peuvent être mises en quarantaine de l’écosystème de réseau plus large, ce qui offre un niveau de protection et permet de sauvegarder les incidents critiques en matière de cybersécurité.
Les IBM Power Virtual Servers sont des virtualservers IBM Power multi-locataires configurables avec accès aux services cloud IBM.
Le logiciel IBM PowerVM est un environnement de virtualisation qui permet d'exécuter des machines virtuelles AIX, IBM i et Linux sur des serveurs IBM Power. Les entreprises comme la vôtre se tournent vers la virtualisation des serveurs pour consolider plusieurs workloads sur un nombre réduit de systèmes, augmenter l'utilisation des serveurs et réduire les coûts. PowerVM fournit un environnement de virtualisation de serveur sécurisé et évolutif pour vos applications, basé sur les fonctionnalité RAS avancées et sur les performances de pointe de la plateforme IBM Power Systems.
Créez plus rapidement, en toute sécurité, partout. Déployez et exécutez régulièrement des applications sur site, en périphérie et dans des environnements de cloud public à partir de n’importe quel fournisseur de cloud.
Les solutions d’hébergement VPS au sein d’IBM Cloud comprennent un matériel d’hébergement informatique géré dans le cloud, une intégration logicielle et une prise en charge de la migration des données. Choisissez parmi une variété de virtual servers, de produits de mise en réseau et de stockage pour créer la solution qui vous convient.