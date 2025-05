Qu’est-ce que le stockage en réseau (NAS) ?

Les systèmes SAN (Storage Area Network) diffèrent des NAS en ce qu’ils fournissent un stockage au niveau des blocs et non un stockage au niveau des fichiers. Les systèmes SAN se distinguent également par leur utilisation de réseaux à haut débit, comme Fibre Channel, pour fournir un accès aux données à l’unité de stockage.

En outre, alors que le NAS utilise un seul périphérique comprenant des conteneurs de stockage redondants ou RAID, le stockage SAN utilise un réseau de périphériques, y compris le stockage SSD et flash, le stockage cloud et bien plus encore.

Les workloads transactionnels structurés sont généralement gérés par les systèmes SAN, tandis que les workloads non structurées sont généralement gérés par des déploiements NAS. Enfin, les configurations SAN peuvent être plus coûteuses et plus complexes.