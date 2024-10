Qu’est-ce que la modernisation des données ?

La modernisation des données consiste à mettre à jour et à optimiser les données accumulées par une organisation afin d'en améliorer l'accessibilité, la convivialité et la valeur. Cette modernisation suppose de migrer les données des systèmes existants vers des plateformes modernes, d'intégrer de nouvelles technologies et de mettre en œuvre des stratégies pour améliorer la prise de décisions fondée sur les données et les résultats commerciaux.

L'un des aspects essentiels de la modernisation des données consiste à transférer les données des bases de données obsolètes compartimentées vers des plateformes modernes basées sur le cloud. Cette transition, qui concerne les données structurées et non structurées, est synonyme de migration vers le cloud. Les architectures de données modernes, telles que les centres de données, les entrepôts de données cloud et les data lakes cloud, offrent une analytique plus efficace et des informations exploitables. En intégrant, nettoyant, consolidant, transformant et migrant les données, les organisations peuvent remédier à leur isolement au sein de départements ou de systèmes spécifiques.



Le processus de modernisation des données consiste également à améliorer la gouvernance et la sécurité des données. Les plateformes modernes offrent des fonctionnalités de sécurité robustes, dont le chiffrement, le contrôle d'accès et la gestion de la conformité, qui permettent de protéger les informations sensibles. Des cadres de gouvernance améliorés aident à gérer la qualité, la traçabilité et la conformité des données, ce qui est essentiel pour maintenir la confiance et respecter les normes réglementaires.



Une stratégie de modernisation des données réussie comprend la démocratisation des données. Ce processus élargit la prise de décisions fondée sur les données à l'ensemble de l'organisation en permettant à un plus grand nombre de ses membres de disposer de données fiables et organisées en libre-service.



De nombreuses organisations adoptent une approche centrée sur les données, en mettant ces dernières au cœur de leur stratégie. Cette méthode consiste à repérer les données critiques, à comprendre comment elles sont utilisées et à optimiser leur gestion et leur utilisation pour acquérir un avantage concurrentiel. En se concentrant sur les données, les organisations peuvent rationaliser leur infrastructure afin de traiter et d'analyser les informations plus efficacement. Cela leur permet de s'assurer que les informations sont accessibles au moment et à l'endroit où elles sont nécessaires.



La modernisation des données est une approche à multiples facettes qui suppose des mises à jour technologiques, une migration vers le cloud, une meilleure gouvernance et une culture axée sur les données. Cette transformation garantit la cohérence des données, améliore leur gestion et permet aux organisations d'exploiter pleinement leurs données. Les entreprises peuvent ainsi gagner en efficacité opérationnelle, prendre des décisions plus éclairées et obtenir de meilleurs résultats.