Les bases de données vectorielles RAG redéfinissent la manière dont les systèmes de machine learning et d'IA générative (IA générative) accèdent à l'information et l'appliquent. Au lieu de considérer la connaissance comme quelque chose de fixe à l'intérieur d'un modèle, ils la considèrent comme quelque chose qui peut être récupéré, évalué et utilisé de manière dynamique dans le contexte.

Ce changement a des implications dans quatre domaines clés : les connaissances, la récupération, l’ancrage et les opérations.