Qu’est-ce que Milvus ?

Les bases de données vectorielles stockent et gèrent des jeux de données sous forme de vecteurs. Elles peuvent aider les entreprises à gérer des données non structurées et sont essentielles aux efforts d’intelligence artificielle (IA) et de machine learning (ML) avancés.

Les vecteurs sont des tableaux de nombres qui représentent des concepts et des objets complexes, tels que des mots et des images.

Les données non structurées (telles que le texte, la vidéo et l’audio) représentent aujourd’hui une part importante des données d’entreprise, mais les bases de données traditionnelles sont souvent mal adaptées à l’organisation et à la gestion de ces données.

Les organisations peuvent alimenter ces données dans des modèles de plongements d’apprentissage profond spécialisés, qui produisent des représentations vectorielles appelées « plongements » . Par exemple, le mot « chat » peut être représenté par le vecteur [0,2 ; -0,4 ; 0,7], tandis que le mot « chien » peut être représenté par [0,6 ; 0,1 ; 0,5].

La transformation des données en vecteurs permet de stocker différents types de données non structurées dans un format partagé au sein d’une seule et même base de données vectorielle.

Les vecteurs aident également les organisations à exploiter la valeur de ces données pour l’IA et le ML. Les vecteurs capturent les relations sémantiques entre les éléments, ce qui permet un traitement efficace par les grands modèles de langage (LLM) et les outils d’IA générative. La plupart des applications avancées d’IA et de ML s’appuient aujourd’hui sur des vecteurs pour l’entraînement et la génération de contenu.

Comme d’autres bases de données vectorielles, Milvus permet aux entreprises de gérer et d’organiser les plongements vectoriels. Associant stockage hautement évolutif et recherche vectorielle efficace, la base de données vectorielle Milvus est une solution de choix pour la génération augmentée par récupération (RAG), les systèmes de recommandation, ainsi que d’autres applications d’IA.