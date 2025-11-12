Système d’enregistrement et source de référence : quelle est la différence ?

Le système d’enregistrement (SOR) et la source de référence (SOT) sont des sources de données complémentaires, mais distinctes, dans l’architecture de données d’une entreprise. Un SOR est une source de données faisant autorité pour un domaine ou un processus métier. La SOT regroupe et harmonise les données de l’entreprise à partir de plusieurs SOR.
La différence entre les SOR et les SOT est davantage fonctionnelle que technologique. Ce ne sont pas tant des types de systèmes d’information différents que des systèmes d’information qui jouent différents rôles au sein de l’entreprise.
La fonction principale du système d’enregistrement est de soutenir les opérations de l’entreprise en recensant ses données dans un domaine particulier. Par exemple, un outil de gestion de la relation client (CRM) sert souvent de système d’enregistrement pour les données clients de l’entreprise, en recensant des informations telles que le nom et les coordonnées.
La principale fonction d’une source de référence est de mettre en corrélation des éléments de données provenant de différents systèmes afin de créer une vue globale d’un objet de données tel qu’un client, un produit ou un processus. Souvent, les parties prenantes utilisent cette image globale à des fins d’analyse des données et de prise de décision. Par exemple, un entrepôt de données peut rassembler les données provenant de plusieurs applications professionnelles : un CRM, un outil de planification des ressources d’entreprise (ERP), un système de gestion des stocks. Cette agrégation permet aux analystes décisionnels d’identifier les grandes tendances, telles que les types de produits les plus performants auprès de différents segments de clientèle.
Autrement dit, les SOR et les SOT répondent à des problématiques différentes :
Les SOR créent un magasin de données faisant autorité pour chaque domaine métier, afin que les membres des équipes, les unités commerciales et les applications n’aient pas à gérer leurs propres jeux de données, dupliqués et incohérents.
Les SOT permettent d’éviter les silos et d’obtenir une vue d’ensemble des objets de données à travers les différents domaines de l’entreprise.
Les systèmes d’enregistrement et les sources de référence peuvent prendre de nombreuses formes selon les besoins et l’architecture de données de l’entreprise : logiciels spécialisés, une base de données, un système de fichiers cloud ou un autre système de stockage. La plupart des entreprises gèrent à la fois des SOR et des SOT pour répondre à des objectifs distincts.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Un système d’enregistrement (SOR) est une source de données métier d’origine faisant autorité. Les SORs peuvent contenir des données sur les clients, les employés, les produits, les fournisseurs ou d’autres actifs et entités liés aux processus métier quotidiens.
Le système d’enregistrement est l’endroit où les principales données de l’entreprise sont créées pour la première fois, puis gérées. Chaque SOR vise généralement à collecter des données relatives à une opération ou à un domaine de l’entreprise.
Par exemple, de nombreuses entreprises utilisent un système d’information sur les ressources humaines (SIRH) pour gérer les dossiers des salariés. En général, ces dossiers sont d’abord créés dans le système SIRH, et non transférés à partir d’un autre système. Si un autre système a besoin d’accéder aux dossiers des salariés, il le fait auprès du SIRH.
Certains SOR captent les données en temps réel. D’autres font des mises à jour par lots.
Un système d’enregistrement est une source de données faisant autorité. Cela signifie deux choses :
Le SOR est la source de données qui alimente les autres systèmes. Les parties prenantes peuvent accéder aux données via un autre portail, comme un entrepôt de données ou un data lakehouse, mais les données qui arrivent sur ce portail proviennent en fin de compte du SOR concerné.
En cas de questions ou de divergences concernant une information, la version du SOR est considérée comme la version correcte.
Disposer d’une source officielle désignée pour chaque type de données permet de garantir la cohérence de ces dernières. Toutes les personnes qui travaillent avec les données utilisent le même jeu de données, et non leur propre jeu de données, qui entraînerait des silos, une fragmentation, des erreurs, des lacunes de visibilité et d’autres problèmes.
Parce qu’ils mettent l’accent sur la qualité des données, de nombreux SOR intègrent des workflows automatisés pour la validation des données. Par exemple, un CRM peut vérifier tout élément de données classé comme numéro de téléphone pour s’assurer qu’il respecte le format approprié, à savoir XXX-XXX-XXXX.
En outre, les SOR limitent généralement les droits d’écriture à un groupe restreint de personnes ou de systèmes. Cela permet de garantir l’intégrité des données en empêchant toute manipulation malveillante ou négligente.
Parce qu’ils proposent des magasins de données fiables, les SOR jouent souvent un rôle dans la gouvernance des données et la mise en conformité. Les SOR permettent de s’assurer que seules les personnes autorisées peuvent lire ou écrire les données, et ce pour les bonnes raisons. Ils permettent également d’assurer les pistes d’audit et d’enregistrer l’accès afin d’attester de la conformité et de repérer les violations à corriger.
Un système d’enregistrement peut être une simple base de données SQL ou un système de stockage de fichiers dans le cloud. Toutefois, les entreprises utilisent généralement des applications et des logiciels spécialisés, car ces outils sont dotés de fonctions intégrées qui contribuent à garantir l’exactitude et la cohérence des données.
Parmi les exemples courants de SOR, citons les bases de données de gestion de la relation client (CRM), les logiciels de gestion du capital humain (HCM), les logiciels de planification des ressources d’entreprise (ERP), les systèmes de pilotage de la production (MES), les bases de données de gestion des configurations (CMDB) et les plateformes de gestion de projet.
Une source de référence est un système d’information qui agrège ou harmonise les flux de données provenant de différentes sources au sein d’une architecture de données afin d’offrir une vue complète des objets de données de l’entreprise, tous domaines confondus.
Un « objet de données » est l’entité ou l’actif sur lesquels portent les données : un client, un produit, un processus, etc.
Les systèmes d’enregistrement sont très efficaces pour stocker des données exactes. Cependant, chaque système d’enregistrement est limité à un seul domaine. Par conséquent, un système d’enregistrement unique ne peut contenir à lui seul une image complète de l’objet de données présent dans différents domaines.
Les sources de référence résolvent ce problème en collectant les données provenant de plusieurs systèmes, en les réconciliant et en les corrélant afin de produire une vision globale des données de l’entreprise.
Prenons l’exemple d’un client. Le CRM de l’entreprise suit les données d’identification telles que son nom et le titulaire du compte associé. Le logiciel de comptabilité assure le suivi des factures et des paiements du client. Un système de tickets d’assistance permettra de suivre le temps d’assistance requis par ce client et les problèmes traités.
Chaque SOR (par exemple, le CRM, le logiciel de comptabilité, le système de tickets d’assistance) ne peut fournir d’informations que sur un seul aspect du client. La source de référence, quant à elle, utilise ces SOR comme systèmes sources, agrégeant leurs données respectives pour créer un seul dossier client comprenant les informations d’identification, les données financières et les besoins d’assistance.
En créant une vue globale des objets de données, la source de référence contribue à éliminer les silos de données et permet aux analystes, aux utilisateurs professionnels et aux autres parties prenantes de s’appuyer sur les données de l’entreprise pour prendre des décisions éclairées, faire des prédictions et des projections.
Prenons l’exemple d’un dossier client global, qui rassemble les données et les indicateurs CRM, comptables et de support. Grâce à cette vue complète, les analystes de données peuvent désormais répondre à des questions telles que « Ce client est-il rentable ? »
Il convient de noter que toutes les SOT ne font pas office de portail ou de plateforme d’analyse.
Comme le SOR, la SOT est le rôle que joue un système d’information donné, et non une catégorie technologique distincte. Les SOT peuvent donc prendre diverses formes. En voici quelques exemples :
Les entrepôts de données et les datamarts, qui regroupent les données provenant de diverses sources dans un magasin de données central, optimisé pour les requêtes et l’analyse.
Les plateformes de gestion des données de référence (MDM), qui consolident les principaux actifs de données de l’entreprise tels que les informations sur les clients, les détails des produits et les données de localisation.
Les data lakehouses, qui combinent le stockage flexible des data lakes avec les capacités d’analyse haute performance des entrepôts de données.
Quelle que soit leur forme, la plupart des sources de référence sont construites selon un processus commun :
Identifier les systèmes d’enregistrement pertinents à unifier.
Établir des règles MDM pour définir la manière dont les données sont structurées, rapprochées et mises en relation.
Intégrer les SOR dans un référentiel commun par le biais d’un pipeline d’extraction, de chargement et de transformation (ELT) ou de la virtualisation.
Une source de référence unique (SSOT) est à peu près la même chose qu’une source de référence : une source d’information fiable, qui réunit toutes les données de l’entreprise pour offrir une vision globale des objets de données.
Mais l’ajout du mot « unique » met en avant une approche particulière de la conception d’architecture de données : l’idée que les parties prenantes et les applications doivent toutes utiliser une seule et même source de référence.
Certaines entreprises peuvent avoir plusieurs sources de référence, en fonction de leurs besoins et de leur architecture. Mais une entreprise dotée d’une source de référence unique vise à unifier tous ces SOT disparates pour obtenir une vue centralisée et réconciliée de toutes ses données.
- Les systèmes d’enregistrement recensent les données d’origine de l’entreprise dans un seul domaine.
- Les sources de référence harmonisent et mettent en corrélation les données provenant des différents domaines de l’entreprise.
- Un système d’enregistrement est une base de données complète qui fait autorité dans un domaine particulier.
- Une source de référence est une vue unifiée des données provenant de plusieurs domaines.
- Les systèmes d’enregistrement captent et créent les données à la source.
- Les sources de référence agrègent et intègrent les données provenant d’autres systèmes.
- Les systèmes d’enregistrement alimentent les sources de référence.
- Les sources de référence sont issues des systèmes d’enregistrement.
Aussi similaires et complémentaires soient-ils, les SOR et les SOT sont traités comme des composants distincts d’une architecture de données, car ils jouent des rôles différents avec des exigences différentes.
Les SOR sont responsables de la création des données et de leur intégrité au sein de leur domaine. Les SOT garantissent la cohérence des données entre les domaines. Le SOR n’a pas besoin d’une vue globale de chaque objet de données. Il doit uniquement enregistrer les données qui comptent dans son domaine. Mais les autres utilisateurs et systèmes peuvent avoir besoin d’une vision globale, et c’est là que la SOT intervient.