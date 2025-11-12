Système d’enregistrement et source de référence : quelle est la différence ?

La différence entre les SOR et les SOT est davantage fonctionnelle que technologique. Ce ne sont pas tant des types de systèmes d’information différents que des systèmes d’information qui jouent différents rôles au sein de l’entreprise.

La fonction principale du système d’enregistrement est de soutenir les opérations de l’entreprise en recensant ses données dans un domaine particulier. Par exemple, un outil de gestion de la relation client (CRM) sert souvent de système d’enregistrement pour les données clients de l’entreprise, en recensant des informations telles que le nom et les coordonnées.

La principale fonction d’une source de référence est de mettre en corrélation des éléments de données provenant de différents systèmes afin de créer une vue globale d’un objet de données tel qu’un client, un produit ou un processus. Souvent, les parties prenantes utilisent cette image globale à des fins d’analyse des données et de prise de décision. Par exemple, un entrepôt de données peut rassembler les données provenant de plusieurs applications professionnelles : un CRM, un outil de planification des ressources d’entreprise (ERP), un système de gestion des stocks. Cette agrégation permet aux analystes décisionnels d’identifier les grandes tendances, telles que les types de produits les plus performants auprès de différents segments de clientèle.

Autrement dit, les SOR et les SOT répondent à des problématiques différentes :

Les SOR créent un magasin de données faisant autorité pour chaque domaine métier, afin que les membres des équipes, les unités commerciales et les applications n’aient pas à gérer leurs propres jeux de données, dupliqués et incohérents.

Les SOT permettent d’éviter les silos et d’obtenir une vue d’ensemble des objets de données à travers les différents domaines de l’entreprise.

Les systèmes d’enregistrement et les sources de référence peuvent prendre de nombreuses formes selon les besoins et l’architecture de données de l’entreprise : logiciels spécialisés, une base de données, un système de fichiers cloud ou un autre système de stockage. La plupart des entreprises gèrent à la fois des SOR et des SOT pour répondre à des objectifs distincts.