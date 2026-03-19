Découpage syntaxique

Le découpage syntaxique utilise une approche guidée par la structure pour séparer le texte en fonction du formatage du document. Le plus souvent et naturellement, les titres de section sont utilisés comme séparateurs. Cependant, avec les formats de documents sans informations encodées (par exemple, PDF), la taille des polices peut être utilisée comme marqueur pour séparer les morceaux.

Points forts :

Une implémentation simple

Limites :

L’algorithme suppose l’existence d’une hiérarchie informationnelle ; par conséquent, des marqueurs syntaxiques peuvent être omis.

Le découpage syntaxique peut être bénéfique dans des situations où la structure topologique du document est prévisible et bien formatée pour le partitionnement.

Découpage à taille fixe

Dans le cas du découpage à taille fixe, les données d’entrée sont divisées en morceaux de taille égale. Cette méthode sépare souvent le texte en tailles prédéfinies en fonction du nombre de tokens. Cette méthode est simple à mettre en œuvre et à comprendre, ce qui la rend adaptée aux tâches où les données d’entrée ont une taille constante et prévisible.

Points forts :

Facile à mettre en œuvre et à comprendre

Efficace en calcul

Limites :

Rigide et incapable de s’adapter au contexte

Peut omettre des informations contextuelles importantes dans le texte

Le découpage à taille fixe est préférable dans les cas où les données d’entrée sont prévisibles et ne nécessitent pas un contexte approfondi.

from langchain.text_splitter import CharacterTextSplitter # Example text text = "The quick brown fox jumps over the lazy dog." # Create a splitter for fixed size chunks splitter = CharacterTextSplitter(chunk_size=10, chunk_overlap=0) # Split the text chunks = splitter.split(text) # Print the chunks for chunk in chunks: print(chunk)

Découpage sémantique

Le découpage sémantique sépare le texte selon le contexte et regroupe les composants significatifs à l’aide de techniques algorithmiques. Le découpage sémantique est important lorsque le sens du contenu est essentiel pour fournir une réponse, comme la documentation juridique.

Points forts :

Les données récupérées sont plus précises et plus pertinentes

Cohésion de la base de connaissances maintenue lors du découpage

Limites :

Mise en œuvre complexe avec des algorithmes sophistiqués

Plus complet en termes de calcul

Exemple :

from langchain.text_splitter import RecursiveCharacterTextSplitter # Example text text = "Steve Jobs was born in California. He co-founded Apple in 1976." # Create a splitter for semantic chunking splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(chunk_size=50, chunk_overlap=10) # Split the text chunks = splitter.split(text) # Print the chunks for chunk in chunks: print(chunk)

Le découpage hybride utilise à la fois des informations contextuelles et structurelles pour combiner les avantages du découpage en morceaux de taille fixe et du découpage sémantique. Cette méthode est particulièrement adaptée aux situations où un vaste corpus de données couvre plusieurs cas d’utilisation, avec un formatage et un matériel variés, comme dans le cas d’une base de connaissances d’entreprise.

Points forts :

Précision et rapidité optimales grâce à des techniques de découpage flexibles basées sur la structure et le contexte de la base de connaissances

Limites :

Plus de maintenance et d’efforts de mise en œuvre en raison des exigences élevées en matière de ressources

Exemple :

from langchain.text_splitter import CharacterTextSplitter, RecursiveCharacterTextSplitter # Example text text = "Steve Jobs was born in California. He co-founded Apple in 1976." # Fixed-size splitter fixed_size_splitter = CharacterTextSplitter(chunk_size=50, chunk_overlap=10) fixed_size_chunks = fixed_size_splitter.split(text) # Semantic splitter semantic_splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(chunk_size=100, chunk_overlap=20) semantic_chunks = semantic_splitter.split(text) # Print the fixed-size chunks print("Fixed-size chunks:") for chunk in fixed_size_chunks: print(chunk) # Print the semantic chunks print("

Semantic chunks:") for chunk in semantic_chunks: print(chunk)

Découpage agentique

Cette stratégie de découpage consiste à utiliser de grands modèles de langage (LLM) pour déterminer la longueur et le contenu appropriés des morceaux de texte en fonction du contexte dans lequel ils seront utilisés. Cette stratégie s'inspire du concept de proposition, qui consiste à extraire des énoncés autonomes d’un texte brut.

Pour mettre en œuvre cette approche, la stratégie utilise un modèle de récupération propositionnelle fourni par Langchain pour extraire les propositions du texte. Ces propositions sont ensuite transmises à un agent basé sur un LLM, qui détermine si chaque proposition doit être incluse dans un morceau existant, ou si un nouveau morceau doit être créé.

L’agent basé sur LLM s’appuie sur divers facteurs pour prendre cette décision, notamment la pertinence de la proposition pour le morceau actuel, la cohérence globale de ce dernier, ainsi que les objectifs et les intentions du modèle. En exploitant les LLM de cette manière, la stratégie vise à générer des morceaux de texte qui sont non seulement cohérents et adaptés au contexte, mais également alignés sur les objectifs et les intentions du modèle.

Points forts :

Autonomie : les LLM peuvent décider quelles propositions inclure dans un morceau et quand en créer un nouveau sans intervention humaine, ce qui permet de générer des textes de manière plus efficace et plus évolutive.

Cohérence : les LLM sont conçus pour générer des textes cohérents et adaptés au contexte, ce qui permet de garantir que les morceaux générés sont significatifs et faciles à comprendre.

Limites :

Coût de calcul élevé : la génération de texte à l’aide de LLM peut s’avérer coûteuse en termes de calcul, surtout dans le cas des modèles volumineux ou complexes. Cela peut limiter l’évolutivité et la facilité d’utilisation des LLM pour certaines applications.

Hallucinations : cela peut se produire lorsque le modèle génère un texte en se basant sur ses propres biais ou hypothèses internes, et non sur les données ou le contexte réels.

Alors, comment mettre en œuvre certaines de ces techniques pour découper la documentation ? De nombreuses bibliothèques open source permettent d’exécuter ces algorithmes et ces techniques de découpage. Un bon point de départ consiste à utiliser les séparateurs de texte Langchain ; reportez-vous à la documentation suivante sur les séparateurs de texte disponibles. https://python.langchain.com/v0.1/docs/modules/data_connection/document_transformers/