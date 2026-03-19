Pour plus d’informations, consultez les ressources ElasticSearch suivantes pour accélérer le développement de watsonx Discovery :

Visualisation améliorée et Enterprise Search

watsonx Discovery s’intègre à Kibana et à Enterprise Search pour offrir une récupération et une visualisation d’informations évolutives et pilotées par l’IA, adaptées aux grands environnements d’entreprise :

Kibana pour la visualisation des données : créez des tableaux de bord et des visualisations personnalisés à partir des données ingérées par watsonx Discovery. Vous bénéficiez d’analyses en temps réel sur des indicateurs clés tels que l’extraction d’entités, l’analyse des sentiments et la classification des documents. Cela permet de suivre les tendances, les schémas et les anomalies dans les données non structurées, simplifiant le processus d’analyse et améliorant la prise de décision.

Enterprise Search pour une récupération évolutive : tirez parti du NLP et de la recherche sémantique pour permettre une récupération rapide et précise à travers des sources de données structurées et des données non structurées. Personnalisez la fonctionnalité de recherche pour indexer et extraire des données à partir de sources multiples, y compris des documents, des e-mails et des bases de données, afin de créer des applications de recherche spécifiques à un domaine qui s’intègrent directement dans le workflows de l’entreprise.

Confidentialité et sécurité

watsonx Discovery prend en charge de manière native le contrôle d’accès basé sur les rôles et les attributs afin de sécuriser l’accès au contenu et de protéger la confidentialité des données. Ainsi, les informations sensibles ne sont accessibles qu’aux utilisateurs autorisés, ce qui protège les données de l’entreprise.

Cas d’utilisation : watsonx Discovery et Orchestrate

watsonx Discovery peut être associé à watsonx Orchestrate pour améliorer les workflows d’automatisation grâce à la récupération de données contextuelle. Lorsqu’Orchestrate automatise un processus métier qui nécessite des informations sur des données non structurées, il s’appuie sur Discovery pour récupérer et analyser le contenu pertinent, ce qui lui permet d’effectuer des tâches intelligentes telles que :

Répondre aux requêtes par des réponses précises et étayées par des données.

Exécuter des workflows qui dépendent de la récupération de données et d’informations en temps réel.

IBM watsonx.data : un magasin de données moderne avec des capacités intégrées de base de données vectorielles

IBM watsonx.data est une puissante plateforme de données construite sur une architecture lakehouse ouverte, combinant les atouts des entrepôts de données et des lacs de données. Elle offre un point d’entrée unique pour accéder à toutes vos données via une couche de métadonnées partagée et ouverte, ce qui en fait une solution idéale pour les entreprises qui cherchent à rationaliser leur gestion des données. Avec la prise en charge des formats de données ouvertes, des capacités intégrées d’intégration vectorielle et une interface conversationnelle alimentée par l’IA générative pour l’analyse des données, watsonx.data améliore l’analyse en temps réel et les cas d’utilisation de l’IA. La plateforme s’intègre de façon fluide avec les bases de données et les outils existants tout en offrant des options de déploiement flexibles, incluant des configurations cloud et sur site.

Un composant clé d’IBM watsonx.data est watsonx.data Milvus, une base de données vectorielle open source spécifiquement conçue pour stocker, gérer et transférer des données vectorielles de haute dimension telles que les embeddings vectoriels. Cette base de données vectorielle hautement configurable est optimisée pour indexer et récupérer efficacement les vecteurs, ce qui la rend idéale pour les cas d’utilisation nécessitant des recherches de similarité vectorielle dans les applications d’IA. watsonx.data Milvus est particulièrement avantageux pour les clients utilisant watsonx.ai qui ont besoin d’une intégration fluide avec des bases de données vectorielles, ainsi que pour ceux qui souhaitent implémenter des frameworks open source comme LangChain, souvent utilisés dans les modèles de génération augmentée par la récupération (RAG).

Options de déploiement

IBM watsonx.data est disponible en trois options de déploiement pour répondre à différents besoins :

Solution SaaS entièrement gérée : disponible sur IBM Cloud et AWS, elle repose sur une approche sans intervention pour la configuration et la mise à l’échelle.

: disponible sur IBM Cloud et AWS, elle repose sur une approche sans intervention pour la configuration et la mise à l’échelle. Logiciel conteneurisé autogéré : idéal pour les environnements sur site, tirant parti d’IBM Cloud Pak for Data et de Red Hat OpenShift.

: idéal pour les environnements sur site, tirant parti d’IBM Cloud Pak for Data et de Red Hat OpenShift. Version développeur à encombrement réduit : convient aux environnements de développement utilisant des machines virtuelles uniques ou des ordinateurs portables, offrant la flexibilité nécessaire pour tester et créer des prototypes localement.

Pour les entreprises qui cherchent à tirer parti des bases de données vectorielles, watsonx.data prend en charge l’intégration avec l’open source Milvus, ce qui permet des capacités avancées telles que la recherche de similarité vectorielle, essentielle pour les applications d’IA en temps réel.

Premiers pas

Pour commencer à utiliser IBM watsonx.data, choisissez l’option de déploiement qui correspond le mieux à vos besoins :

Pour un déploiement IBM Cloud :

: Consultez la page du catalogue consacrée à IBM Cloud pour watsonx.data.

Sélectionnez un forfait adapté à vos besoins.

Fournissez une instance.

Pour un déploiement sur site :

Obtenez les clés d’activation pour IBM watsonx.data dans IBM Cloud Pak for Data.

Obtenez les droits Red Hat OpenShift.

Suivez le guide de déploiement pour configurer le logiciel.

Documentation et support

IBM fournit une documentation complète pour vous aider à démarrer avec la plateforme principale watsonx.data et la base de données vectorielles Milvus :

En tirant parti de l’architecture ouverte de watsonx.data, de ses capacités intégrées de base de données vectorielle et de ses fonctionnalités avancées d’IA, les entreprises peuvent optimiser les processus d’ingénierie des données, améliorer l’analytique en temps réel et dégager de nouvelles connaissances grâce à des capacités alimentées par l’IA. Cette plateforme unifiée permet aux équipes de travailler avec des données structurées et des données non structurées de manière innovante, en réunissant l’analytique traditionnelle et la recherche de similarité vectorielle de pointe en une seule solution.

Watson Discovery

IBM Watson Discovery est un outil conçu pour récupérer et analyser des données non structurées. Sa principale fonctionnalité est la recherche par mot-clé, qui permet aux utilisateurs d’effectuer des recherches dans de vastes jeux de données en utilisant des termes ou des phrases spécifiques. Contrairement aux moteurs de recherche traditionnels qui ont tendance à utiliser la correspondance textuelle, Watson Discovery utilise le contexte derrière les mots-clés pour fournir un résultat plus pertinent.

Une autre capacité importante de Watson Discovery est l’extraction d’entités, ce qui signifie que Watson Discovery peut automatiquement extraire des éléments d’information clés tels que des personnes, des lieux, des entreprises et des dates à partir d’un texte non structuré. Ce processus structure les données de manière à ce qu’elles soient digestes et puissent être directement intégrées dans les réponses de RAG.