Les notes suivantes présentent plusieurs enseignements tirés de l’ingestion de documents comprenant des tableaux complexes, ainsi que les différentes approches qui ont été testées au cours de l’une des missions. Veuillez noter que certaines observations peuvent varier d’une mission à l’autre. La plupart des conclusions devraient s’appliquer aux missions incluant des documents avec des tableaux imbriqués et complexes.

Watson Discovery

Watson Discovery ne prend pas en charge les documents de plus de 50 Mo. Si la taille est trop importante parce que les documents originaux sont au format Word, nous devons les convertir au format PDF afin de pouvoir utiliser Watson Discovery. Cependant, avec cette approche, Watson Discovery est parfois incapable de capter correctement le format des tableaux, en particulier dans le cas des tableaux complexes ou imbriqués.

Pour ingérer avec Watson Discovery, deux approches différentes peuvent être testées : un modèle pré-entraîné, et un modèle utilisateur entraîné en annotant manuellement quelques pages avec la fonction Compréhension intelligente des documents de Discovery. Vous trouverez ci-dessous les enseignements tirés de ces deux approches appliquées à l’une des missions qui impliquaient des tableaux imbriqués complexes.

modèle pré-entraîné Avantages : La sortie HTML de Discovery captait souvent mieux la structure des tableaux qu’un modèle entraîné par l’utilisateur (SDU) Inconvénients : Discovery avait encore des difficultés à détecter les tableaux imbriqués. Dans certains cas, il ne voyait que le tableau intérieur comme étant un tableau et percevait les tableaux extérieurs comme des textes, perdant ainsi la structure des données.

Dans Watson Discovery, le texte brut peut donner de meilleurs résultats que les sorties HTML.



modèle défini par l’utilisateur Avantages : Très facile à annoter et utile pour des documents simples, dont vous souhaitez filtrer certaines sections plus tard. Inconvénients : Impossible de détecter les structures de tableau imbriquées, même si nous avions annoté tous les tableaux dans les tableaux. Même pour les tableaux les plus simples, il avait du mal à les détecter dans les nouveaux documents, même après avoir annoté manuellement 20 pages provenant de plus de 7 documents.



Si les résultats de Watson Discovery n’étaient pas aussi précis que ceux des autres bibliothèques personnalisées mentionnées ci-dessous pour les tableaux complexes et imbriqués, ils incluaient de nombreuses métadonnées telles que les numéros de page et les coordonnées des textes, qui sont utiles pour afficher les points forts de l’interface utilisateur. Ces métadonnées peuvent être très utiles pour ajouter des filtres supplémentaires lors de la récupération, et même pour diviser les documents selon certaines sections HTML.

PyPDFLoader et PyMuPDF

La bibliothèque PyMuPDF est beaucoup plus rapide et donne des résultats plus précis, notamment sur les données volumineuses. En utilisant les deux fonctions suivantes sur un jeu de données de 50,6 Mo, il a fallu 0,131 seconde à PyMuPDF contre 0,366 seconde à PypdfLoader de LangChain. Pour les fichiers volumineux, si vous ne souhaitez pas extraire des sections distinctes du document, utilisez donc la bibliothèque PyMuPdf.

Chargeur PDF non structuré pour l’ingestion HTML UnstructuredPDFLoader from LangChain

Avantages : Incluait de nombreuses métadonnées similaires à celles de Watson Discovery, telles que les numéros de page et les coordonnées x et y des textes, qui peuvent être utiles pour afficher les points forts.

Inconvénients : Impossible de capturer correctement un grand nombre de tableaux imbriqués ou complexes. De plus, pour cette approche, il faudrait convertir chacun des formats docx originaux en PDF.



Chargeur Word non structuré pour l’ingestion HTML UnstructuredWordDocumentLoader de LangChain

Avantages : L’utilisation des documents a permis de mieux capter les tableaux et de créer un meilleur contexte pour que les LLM génèrent des réponses.

Inconvénients : Les métadonnées telles que les numéros de page n’étaient pas correctement captées, même après l’ajout des coupures de page, par rapport au chargeur PDF.



Résumé des tableaux HTML

def pdf_to_text(path: str,start_page: int = 1,end_page: Optional[int | None] = None) -> (list[str], list[str], list[dict]):"""Convertit le PDF en texte brut.Params:path (str): Path to the PDF file.start_page (int): Page to start getting text from.end_page (int): Last page to get text from."""logger.debug("Processing PDF %s".format(path))from langchain_community.document_loaders import PyPDFLoaderloader = PyPDFLoader(path)pages = loader.load()total_pages = len(pages)logger.debug(f'Total pages: {total_pages}')_ids = []_metadata = []_file_name = Path(path).nameif end_page is None:end_page = len(pages)_text_list = []for index in range(start_page - 1, end_page):text = pages[index].page_contenttext = text.replace('

', ' ')text = re.sub(r'\s+', ' ', text)_text_list.append(text)_ids.append(f'page_{index + 1}')_metadata.append({"id": index + 1,"file_name": _file_name,"page": f'page {index + 1}'})return _text_list, _ids, _metadatadef large_pdf_to_text(path: str,start_page: int = 1,end_page: Optional[int | None] = None,remove_string_list=None) -> (list[str], list[str], list[dict]):"""Convertit le PDF en texte brut à l’aide de PyMuPDF, une vitesse d’exécution impressionnante, ce qui le rend adaptéau traitement des PDF à grande échelle. Bien qu’il ne propose pas de fonctionnalités d’extraction de tableaux dédiées, il peutêtre utilisé pour analyser la structure du PDF et extraire des données tabulaires avec un traitement supplémentairesi nécessaire.50.6MB -> 0.131 seconds (PyMuPDF) vs. 0.366 seconds (pypdf)Params:file_stream (stream): Stream to the PDF file.path (str): Path to the PDFstart_page (int): Page to start getting text from.end_page (int): Last page to get text from.remove_string_list (list[str]): Remove string list."""logger.debug("Processing PDF %s".format(path))if remove_string_list is None:remove_string_list = []import fitz# pdf_reader = fitz.open(stream = file_stream, filetype = "pdf")pdf_reader = fitz.open(path)if end_page is None:end_page = pdf_reader.page_count_text_list = []_ids = []_metadata = []_file_name = Path(path).namefor index in range(start_page - 1, end_page):text = pdf_reader[index].get_text("text")text = text.replace('

', ' ')text = re.sub(r'\s+', ' ', text)for remove_string in remove_string_list:re_compile = re.compile(remove_string)text = re_compile.sub('', text)_metadata.append({"id": index + 1,"file_name": _file_name,"page": f'page {index + 1}'})_ids.append(f'page_{index + 1}')_text_list.append(text)return _text_list, _ids, _metadata

Afin de préserver la structure des tableaux, nous intégrons les éléments extraits du HTML (à l’aide de la bibliothèque Unstructured) dans un LLM (Mixtral est une bonne option pour les longs tableaux en raison de sa taille contextuelle). Nous pouvons ensuite créer un prompt pour résumer les tableaux, ou utiliser l’apprentissage few-shot pour les convertir dans un format que nous pensons plus facile à comprendre pour les grands modèles de langage.

Avantages : Le texte de sortie serait plus facile à découper et à ingérer, et il préserverait la structure des tableaux.

Inconvénients : Pour les tableaux multi-pages de grande taille, le prompt de synthèse pourrait nous faire perdre certaines informations. L’apprentissage few-shot pour convertir les tableaux au lieu de les résumer peut donc générer de meilleures sorties.



D’autres bibliothèques de lecteurs de tableaux, telles que camelot et tabula, ont également été testées, mais elles étaient moins précises que la bibliothèque non structurée pour les tableaux complexes. En outre, comme elles ne détectent que les tableaux dans un document, un prétraitement plus important pourrait être nécessaire pour créer des morceaux significatifs à transmettre aux grands modèles de langage.

Pour conclure, si Watson Discovery est un moyen simple et rapide d’ingérer des documents et de capter beaucoup de métadonnées supplémentaires, utiles pour construire l’interface utilisateur (par exemple, pour surligner les passages), la bibliothèque « non structurée » (qui possède des wrappers dans LlamaIndex et LangChain) a pu capter les tableaux complexes contenues dans les documents avec plus de précision. Une combinaison des deux approches peut donc s’avérer utile pour les projets qui impliquent des tableaux complexes dans leurs documents.