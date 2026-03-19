Ingestion de données

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Présentation

L'ingestion est le processus qui consiste à analyser les informations des documents sources afin de les intégrer dans un espace de recherche pour les récupérer ultérieurement. Si le processus est simple dans le cas des textes bruts, des complications surviennent lorsque les documents sources sont dans des formats non textuels (par exemple, Microsoft Word ou PDF), et lorsqu’ils comportent un formatage complexe comme la répétition des en-têtes et des pieds de page, un texte réparti sur plusieurs colonnes ou des tableaux.

Cette section contient des conseils, des techniques, des accélérateurs et des pointeurs vers des ressources qui aident à surmonter ces défis.
Par où commencer ?

 

Si vous êtes un utilisateur non technique, vos documents sont relativement simples et vous avez besoin d’une solution no-code, utilisez watsonx Orchestrate.

 

Si vous êtes utilisateur technique, vos documents sont relativement simples et vous avez accès à Watson Discovery, commencez par là. Watson Discovery possède une interface utilisateur agréable à utiliser, qui nécessite un codage minime. Pour les documents complexes, vous pouvez utiliser watson discovery pour annoter et extraire certaines parties de vos documents, soit pour votre pipeline backend RAG, soit pour le front-end et pour mettre en évidence les textes en obtenant la position exacte d’un paragraphe dans vos documents.

 

Cependant, Watson Discovery a ses limites. Si vos documents dépassent 50 Mo, vous ne pourrez pas les charger dans Watson Discovery. Si le document est trop complexe (par exemple, il inclut des tableaux imbriquées ou des formats de tableaux irréguliers), Watson Discovery peut ne pas capter l’ensemble de la structure du document. Dans ce cas, vous pouvez mettre en place un pipeline d’ingestion de données personnalisé à l’aide de bibliothèques open source.

 

En ce qui concerne les bibliothèques open source, LangChain et LlamaIndex sont très similaires en termes de capacités d’ingestion de données. LangChain serait toutefois plus facile à utiliser que LLamaIndex en termes de documentation et d’intégration avec les bases de données vectorielles et d’autres applications. LangChain et LLamaIndex proposent des fonctions d’aide qui permettent de convertir l’objet Document pour pouvoir passer de l’un à l’autre à tout moment de votre pipeline.
Ingérer les documents contenant des tableaux complexes

Les notes suivantes présentent plusieurs enseignements tirés de l’ingestion de documents comprenant des tableaux complexes, ainsi que les différentes approches qui ont été testées au cours de l’une des missions. Veuillez noter que certaines observations peuvent varier d’une mission à l’autre. La plupart des conclusions devraient s’appliquer aux missions incluant des documents avec des tableaux imbriqués et complexes.

Watson Discovery

Watson Discovery ne prend pas en charge les documents de plus de 50 Mo. Si la taille est trop importante parce que les documents originaux sont au format Word, nous devons les convertir au format PDF afin de pouvoir utiliser Watson Discovery. Cependant, avec cette approche, Watson Discovery est parfois incapable de capter correctement le format des tableaux, en particulier dans le cas des tableaux complexes ou imbriqués.

Pour ingérer avec Watson Discovery, deux approches différentes peuvent être testées : un modèle pré-entraîné, et un modèle utilisateur entraîné en annotant manuellement quelques pages avec la fonction Compréhension intelligente des documents de Discovery. Vous trouverez ci-dessous les enseignements tirés de ces deux approches appliquées à l’une des missions qui impliquaient des tableaux imbriqués complexes.

  • modèle pré-entraîné
    • Avantages : 
      • La sortie HTML de Discovery captait souvent mieux la structure des tableaux qu’un modèle entraîné par l’utilisateur (SDU)
    • Inconvénients : 
      • Discovery avait encore des difficultés à détecter les tableaux imbriqués. Dans certains cas, il ne voyait que le tableau intérieur comme étant un tableau et percevait les tableaux extérieurs comme des textes, perdant ainsi la structure des données.
    • Dans Watson Discovery, le texte brut peut donner de meilleurs résultats que les sorties HTML.  

  • modèle défini par l’utilisateur
    • Avantages : 
      • Très facile à annoter et utile pour des documents simples, dont vous souhaitez filtrer certaines sections plus tard.
    • Inconvénients :
      • Impossible de détecter les structures de tableau imbriquées, même si nous avions annoté tous les tableaux dans les tableaux.
      • Même pour les tableaux les plus simples, il avait du mal à les détecter dans les nouveaux documents, même après avoir annoté manuellement 20 pages provenant de plus de 7 documents.

Si les résultats de Watson Discovery n’étaient pas aussi précis que ceux des autres bibliothèques personnalisées mentionnées ci-dessous pour les tableaux complexes et imbriqués, ils incluaient de nombreuses métadonnées telles que les numéros de page et les coordonnées des textes, qui sont utiles pour afficher les points forts de l’interface utilisateur. Ces métadonnées peuvent être très utiles pour ajouter des filtres supplémentaires lors de la récupération, et même pour diviser les documents selon certaines sections HTML.

PyPDFLoader et PyMuPDF

La bibliothèque PyMuPDF est beaucoup plus rapide et donne des résultats plus précis, notamment sur les données volumineuses. En utilisant les deux fonctions suivantes sur un jeu de données de 50,6 Mo, il a fallu 0,131 seconde à PyMuPDF contre 0,366 seconde à PypdfLoader de LangChain. Pour les fichiers volumineux, si vous ne souhaitez pas extraire des sections distinctes du document, utilisez donc la bibliothèque PyMuPdf.

def pdf_to_text(path: str,
                        start_page: int = 1,
                        end_page: Optional[int | None] = None) -> (list[str], list[str], list[dict]):
    """
    Convertit le PDF en texte brut.

    Params:
        path (str): Path to the PDF file.
        start_page (int): Page to start getting text from.
        end_page (int): Last page to get text from.
    """
    logger.debug("Processing PDF %s".format(path))

    from langchain_community.document_loaders import PyPDFLoader

    loader = PyPDFLoader(path)
    pages = loader.load()
    total_pages = len(pages)
    logger.debug(f'Total pages: {total_pages}')
    _ids = []
    _metadata = []
    _file_name = Path(path).name

    if end_page is None:
        end_page = len(pages)

    _text_list = []
    for index in range(start_page - 1, end_page):
        text = pages[index].page_content
        text = text.replace('\n', ' ')
        text = re.sub(r'\s+', ' ', text)
        _text_list.append(text)
        _ids.append(f'page_{index + 1}')
        _metadata.append({
            "id": index + 1,
            "file_name": _file_name,
            "page": f'page {index + 1}'
        })

    return _text_list, _ids, _metadata

def large_pdf_to_text(path: str,
                        start_page: int = 1,
                        end_page: Optional[int | None] = None,
                        remove_string_list=None) -> (list[str], list[str], list[dict]):
    """
        Convertit le PDF en texte brut à l’aide de PyMuPDF, une vitesse d’exécution impressionnante, ce qui le rend adapté
        au traitement des PDF à grande échelle. Bien qu’il ne propose pas de fonctionnalités d’extraction de tableaux dédiées, il peut
être utilisé pour analyser la structure du PDF et extraire des données tabulaires avec un traitement supplémentaire
si nécessaire.

        50.6MB -> 0.131 seconds (PyMuPDF) vs. 0.366 seconds (pypdf)

        Params:
            file_stream (stream): Stream to the PDF file.
            path (str): Path to the PDF
            start_page (int): Page to start getting text from.
            end_page (int): Last page to get text from.
            remove_string_list (list[str]): Remove string list.
        """
    logger.debug("Processing PDF %s".format(path))
    if remove_string_list is None:
        remove_string_list = []

    import fitz

    # pdf_reader = fitz.open(stream = file_stream, filetype = "pdf")
    pdf_reader = fitz.open(path)
    if end_page is None:
        end_page = pdf_reader.page_count

    _text_list = []
    _ids = []
    _metadata = []
    _file_name = Path(path).name
    for index in range(start_page - 1, end_page):
        text = pdf_reader[index].get_text("text")
        text = text.replace('\n', ' ')
        text = re.sub(r'\s+', ' ', text)
        for remove_string in remove_string_list:
            re_compile = re.compile(remove_string)
            text = re_compile.sub('', text)
            _metadata.append({
                "id": index + 1,
                "file_name": _file_name,
                "page": f'page {index + 1}'
            })
        _ids.append(f'page_{index + 1}')
        _text_list.append(text)

    return _text_list, _ids, _metadata

Chargeur PDF non structuré pour l’ingestion HTML UnstructuredPDFLoader from LangChain

  • Avantages : 
    • Incluait de nombreuses métadonnées similaires à celles de Watson Discovery, telles que les numéros de page et les coordonnées x et y des textes, qui peuvent être utiles pour afficher les points forts.
  • Inconvénients : 
    • Impossible de capturer correctement un grand nombre de tableaux imbriqués ou complexes. De plus, pour cette approche, il faudrait convertir chacun des formats docx originaux en PDF.

Chargeur Word non structuré pour l’ingestion HTML UnstructuredWordDocumentLoader de LangChain

  • Avantages : 
    • L’utilisation des documents a permis de mieux capter les tableaux et de créer un meilleur contexte pour que les LLM génèrent des réponses.
  • Inconvénients : 
    • Les métadonnées telles que les numéros de page n’étaient pas correctement captées, même après l’ajout des coupures de page, par rapport au chargeur PDF.

Résumé des tableaux HTML

Afin de préserver la structure des tableaux, nous intégrons les éléments extraits du HTML (à l’aide de la bibliothèque Unstructured) dans un LLM (Mixtral est une bonne option pour les longs tableaux en raison de sa taille contextuelle). Nous pouvons ensuite créer un prompt pour résumer les tableaux, ou utiliser l’apprentissage few-shot pour les convertir dans un format que nous pensons plus facile à comprendre pour les grands modèles de langage.

  • Avantages : 
    • Le texte de sortie serait plus facile à découper et à ingérer, et il préserverait la structure des tableaux.
  • Inconvénients : 
    • Pour les tableaux multi-pages de grande taille, le prompt de synthèse pourrait nous faire perdre certaines informations. L’apprentissage few-shot pour convertir les tableaux au lieu de les résumer peut donc générer de meilleures sorties.

D’autres bibliothèques de lecteurs de tableaux, telles que camelot et tabula, ont également été testées, mais elles étaient moins précises que la bibliothèque non structurée pour les tableaux complexes. En outre, comme elles ne détectent que les tableaux dans un document, un prétraitement plus important pourrait être nécessaire pour créer des morceaux significatifs à transmettre aux grands modèles de langage.

Pour conclure, si Watson Discovery est un moyen simple et rapide d’ingérer des documents et de capter beaucoup de métadonnées supplémentaires, utiles pour construire l’interface utilisateur (par exemple, pour surligner les passages), la bibliothèque « non structurée » (qui possède des wrappers dans LlamaIndex et LangChain) a pu capter les tableaux complexes contenues dans les documents avec plus de précision. Une combinaison des deux approches peut donc s’avérer utile pour les projets qui impliquent des tableaux complexes dans leurs documents.
Outils IBM

Ingestion avec Watsonx Orchestrate

L’ingestion sans interface utilisateur graphique peut être difficile pour les utilisateurs professionnels, car elle exige une expérience et des connaissances techniques. Watsonx Orchestrate élimine la frustration des utilisateurs professionnels en proposant une interface utilisateur en glisser-déposer. En cliquant sur le bouton bleu de téléchargement, nous pouvons télécharger et stocker les documents directement dans Watsonx Discovery (alias Elasticsearch).
Capture d’écran du portail en glisser-déposer de watsonx Orchestrate

Cela permet aux utilisateurs de télécharger leur documentation directement dans Elasticsearch, afin de créer leur propre base de connaissances personnalisée.
Capture d’écran du téléchargement de documents dans watsonx Orchestrate

Au lieu d’ingérer les documents directement dans watsonx Discovery, vous avez également la possibilité de vous connecter à Watson Discovery via watsonx Orchestrate. Vous trouverez ci-dessous plus de détails sur la manière d’ingérer des données via Watson Discovery.

Watson Discovery

Un autre outil interne pouvant être utilisé pour l’ingestion est Watson Discovery. Watson Discovery n’est pas un simple outil d’ingestion ; il vous permet d’ingérer, de normaliser, d’enrichir et de rechercher vos données non structurées. L’image ci-dessous montre les composants et capacités clés de Watson Discovery.
Illustration des fonctions principales de Watson Discovery

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, l’une des principales capacités de Watson Discovery est l’ingestion de données structurées et non structurées dans différents formats tels que JSON, HTML, PDF et Word, complétée par une compréhension intelligente des documents.

Si vous avez provisionné Watson Discovery dans votre environnement, vous pouvez facilement ingérer des documents en créant d’abord un projet, puis une collection dans laquelle vous pourrez télécharger vos données à partir d’un stockage local ou d’un emplacement cloud tel qu’un compartiment de stockage d’objets.

Une fois votre collection créée, vous pouvez sélectionner l’onglet Gérer les collections dans le menu latéral puis, sous Champs d’identité, choisir la méthode que vous souhaitez utiliser pour traiter les documents.
Capture d’écran du traitement des documents dans Watson Discovery

Trois options s’offrent à vous :

  • Extraction de texte uniquement : cette méthode permet d’extraire uniquement les textes des documents.
  • Modèles entraînés par l’utilisateur : vous pouvez annoter différentes parties de votre document avec des étiquettes personnalisées et entraîner vos propres modèles sur des schémas visuels répétés dans vos documents.
  • Modèles pré-entraînés : ils permettent d’extraire le texte et d’identifier les tableaux, les listes et les sections à l’aide de modèles IBM pré-entraînés.

Traiter tous vos documents peut prendre un certain temps. Ensuite, vous pouvez utiliser l’API Watson Discovery pour lire et utiliser vos données dans votre code.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de code montrant comment utiliser l’API pour lire les données de votre collection :

from langchain.docstore.document import Document
import os
import logging
import time
from ibm_watson import DiscoveryV2
from ibm_cloud_sdk_core.authenticators import IAMAuthenticator

WD_PAGE_SIZE = 200
MAX_RETRIES = 2
def get_documents_from_wd(collection_ids=[WD_COLLECTION_ID]):
    
    print("Fetching documents from Watson Discovery")
    documents = []
    
    print("Configuring the WD client")
    authenticator = IAMAuthenticator(WD_API_KEY)
    wd_client = DiscoveryV2(
        version="2023-03-31",
        authenticator=authenticator
    )
    
    print("Setting the WD service URL")
    wd_client.set_service_url(WD_SERVICE_URL)
    
    print("Fetching documents from WD")
    page_id = 0
    retries = 0
    while True:
        try:
            print("Fetching page: " + str(page_id))
            response = wd_client.query(
                project_id=WD_PROJECT_ID,
                collection_ids=collection_ids,
                return_=["text"],
                count=WD_PAGE_SIZE,
                offset=page_id*WD_PAGE_SIZE
            ).get_result()
            if response is None or not isinstance(response, dict):
                print("No query result")
                raise ValueError("No query result")
            if "results" not in response or response["results"] is None or not isinstance(response["results"], list):
                print("No query result 2")
                raise ValueError("No query result")
            results = response["results"]
            if len(results) == 0:
                print("No more results")
                break
            print("Fetched " + str(len(results)) + " documents")
            documents.extend(list(map(lambda result: Document(page_content=result["text"][0],  
                                                              metadata= {"collection_id": WD_COLLECTION_ID, "document_id" : result['document_id']}), results)))
            page_id += 1
        except Exception as error:
            logging.error("Failed to fetch documents from WD", str(error))
            retries += 1
            time.sleep(5)
            if retries > MAX_RETRIES:
                break
            print("Retrying...")
    print("Fetched " + str(len(documents)) + " documents")
    return documents

 

Indexation Web dans Watson Discovery

Lorsque vous créez un projet dans Watson Discovery, vous pouvez planifier une indexation Web pour récupérer des informations à partir de l’URL spécifiée. Il vous suffit de sélectionner le robot d’indexation Web comme source de données, puis de spécifier l'URL et de planifier l’indexation.
Écran de configuration du robot d’indexation Web Watson Discovery.
Capture d’écran du planificateur d’indexation Web Watson Discovery

Ensuite, vous pouvez suivre les étapes mentionnées ci-dessus pour gérer votre collection et utiliser l’API pour lire les données de votre collection. Pour découvrir comment configurer l’indexation Web dans Watson Discovery, regardez cette vidéo.

Pour plus d’informations et de fonctionnalités, consultez la page développeur de Watson Discovery.

Recherche robuste

Deep Search est la boîte à outils open source d’IBM Research pour l’ingestion. Deep Search tire parti de méthodes d’IA de pointe pour collecter en continu, convertir, enrichir et lier de grandes collections de documents. Vous pouvez l’utiliser aussi bien pour des documents PDF publics que propriétaires.

Deep Search convertit les documents PDF non structurés en fichiers JSON structurés avec précision et aisance. Il vous permet d’automatiser l’extraction de connaissances et d’affiner vos modèles de fondation et vos grands modèles de langage propriétaires.

Pour plus d’informations sur Deep Search, cliquez ici.

Deep Search peut être utilisé en interne pour lire les documents complexes à la place des bibliothèques non structurées ou d’autres bibliothèques open source. Vous pouvez aussi trouver une très bonne documentation sur le dépôt avec différents types d’exemples comme les notebooks Python :

Exemple de notebooks Deep Search

Ingestion de tableaux à partir de PDF

Deep Search donne de bons résultats lors de l’extraction de tableaux à partir de PDF au format JSON.

Pour les tests, nous avons utilisé un document PDF partiel du CIPP, qui comprend trois pages, chacune affichant les données des tableaux. La meilleure performance RAG dans ce cas est obtenue en utilisant Deep Search pour extraire les tableaux au format JSON, puis en les convertissant en HTML pour une utilisation dans Watson Discovery/watsonx Discovery au lieu d’utiliser directement des PDF, de convertir les PDF en HTML sans Deep Search, ou d’utiliser uniquement le JSON de Deep Search dans Watson Discovery/watsonx Discovery. Nous avons constaté que Watson Discovery sélectionnait parfois la mauvaise réponse dans la mauvaise cellule du tableau, mais plus rapidement, et que dans le même cas, Watson Discovery pouvait identifier la réponse exacte dans la grille du tableau.

IBM Datacap

IBM Datacap est une solution complète pour la capture de documents et de données. Elle permet de numériser, de classer, de reconnaître, de valider et d’exporter les données et les images des documents de manière rapide, précise et rentable. Datacap capture les documents, extrait les données pertinentes et les intègre dans les processus métier en aval.

Datacap acquiert les documents papier par le biais de numériseurs, imprimantes multifonctions ou appareils mobiles, et importe les documents électroniques à partir de systèmes de fichiers, de serveurs de fax ou de serveurs e-mail. Il améliore l’extraction des données grâce à des fonctionnalités de traitement d’image telles que le désalignement et la suppression des lignes, des taches et des bordures.

Datacap utilise la reconnaissance optique de caractères (OCR), la reconnaissance intelligente de caractères (ICR) pour l’écriture manuscrite, la reconnaissance optique de marques (OMR) pour les marques, et la lecture de codes-barres afin d’extraire efficacement les données.

Pour obtenir des instructions d’installation et d’utilisation détaillées, consultez la documentation IBM Datacap.
Outils open source

Chargeurs de données LangChain

LangChain prend en charge différents types de chargeurs de documents, qui chargent les données à partir d’une source comme l’objet Document de LangChain. Un objet Document est un morceau de texte et les métadonnées associées qui peuvent être facilement utilisés pour le découpage et l’extraction à un stade ultérieur du processus.

Actuellement, LangChain prend en charge les chargeurs permettant de charger un répertoire entier ou différents types de fichiers, tels que :

  • CSV
  • HTML
  • JSON
  • Markdown
  • Microsoft Office
  • PDF

Vous pouvez utiliser ces chargeurs en quelques lignes en Python. Par exemple, pour charger un PDF, vous pouvez utiliser le code suivant :

from langchain_community.document_loaders import PyPDFLoader

loader = PyPDFLoader("example_data/layout-parser-paper.pdf")
pages = loader.load_and_split()

Veuillez consulter la documentation de LangChain pour savoir comment utiliser ces chargeurs.

Outre ceux mentionnés dans le lien ci-dessus, vous pouvez trouver des chargeurs capables de charger les données directement à partir d’applications telles que l’e-mail, Github, Google Drive, etc. Vous trouverez ici la liste des différents chargeurs.

Si vos documents présentent des structures, des formats et des tableaux complexes, vous pouvez utiliser les chargeurs non structurés de LangChain. Sous le capot, ces chargeurs utilisent la bibliothèque non structurée, qui est l’une des meilleures bibliothèques pour les documents complexes (dans différents formats tels que PDF, MSWord, Power Point, etc.) et pour décomposer les documents en différents éléments : LangChain UnstructuredLoader

Chargeurs de données LlamaIndex

Tout comme LangChain, LlamaIndex prend en charge différents types de chargeurs. L’un des moyens les plus simples de charger des données avec LlamaIndex est le SimpleDirectoryReader. SimpleDirectoryReader prend en charge les types suivants :

  • .csv - valeurs séparées par des virgules
  • .docx - Microsoft Word
  • .epub - format eBook EPUB
  • .hwp - traitement de texte Hangul
  • .ipynb - Jupyter Notebook
  • .jpeg, .jpg - Image JPEG
  • .mbox - archive d’e-mails MBOX
  • .md - Markdown
  • .mp3, .mp4 - audio et vidéo
  • .pdf - Portable Document Format
  • .png - Portable Network Graphics
  • .ppt, .pptm, .pptx - Microsoft PowerPoint

Vous pouvez utiliser le SimpleDirectoryLoader à l’aide de l’extrait de code suivant :

from llama_index.core import SimpleDirectoryReader

reader = SimpleDirectoryReader(input_dir="path/to/directory")
documents = reader.load_data()

Vous pouvez également ajouter des extensions à lire exclusivement dans le répertoire :

SimpleDirectoryReader(
   input_dir="path/to/directory", required_exts=[".pdf", ".docx"]
)

Pour plus de détails sur l’utilisation des chargeurs LlamaIndex, veuillez consulter sa documentation.

Comme pour Huggingface, vous pouvez créer vos propres chargeurs personnalisés ou utiliser ceux d’autres personnes sur llamahub.ia.

L’un des inconvénients de LLamaIndex par rapport à LangChain est que la documentation et le support communautaire ne sont pas aussi bons. Il peut donc être plus difficile de déboguer votre code.

Non structurés

Si vous chargez des documents complexes, vous pouvez également utiliser directement la bibliothèque non structurée. La bibliothèque non structurée est très performante dans la lecture et l’analyse des tableaux.

La bibliothèque non structurée est également prise en charge par les wrappers LangChain et LlamaIndex, ce qui pourrait faciliter son utilisation ultérieure pour les pipelines RAG, car ceux-ci créeront et renverront automatiquement les objets Document. Toutefois, si votre projet nécessite davantage de personnalisation et que vous souhaitez utiliser directement la bibliothèque non structurée, vous pouvez vous référer à la documentation suivante : Unstructured.
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Contributeurs

Sara Golestaneh, Vicky Kuo, Fahad Bhutta, Luke Major, Dean Sacoransky, Chris Kirby

Mise à jour : 15 novembre 2024