Explorez davantage le manuel d’instructions RAG pour en savoir plus sur les solutions RAG d’aujourd’hui.
L'ingestion est le processus qui consiste à analyser les informations des documents sources afin de les intégrer dans un espace de recherche pour les récupérer ultérieurement. Si le processus est simple dans le cas des textes bruts, des complications surviennent lorsque les documents sources sont dans des formats non textuels (par exemple, Microsoft Word ou PDF), et lorsqu’ils comportent un formatage complexe comme la répétition des en-têtes et des pieds de page, un texte réparti sur plusieurs colonnes ou des tableaux.
Cette section contient des conseils, des techniques, des accélérateurs et des pointeurs vers des ressources qui aident à surmonter ces défis.
Si vous êtes un utilisateur non technique, vos documents sont relativement simples et vous avez besoin d’une solution no-code, utilisez watsonx Orchestrate.
Si vous êtes utilisateur technique, vos documents sont relativement simples et vous avez accès à Watson Discovery, commencez par là. Watson Discovery possède une interface utilisateur agréable à utiliser, qui nécessite un codage minime. Pour les documents complexes, vous pouvez utiliser watson discovery pour annoter et extraire certaines parties de vos documents, soit pour votre pipeline backend RAG, soit pour le front-end et pour mettre en évidence les textes en obtenant la position exacte d’un paragraphe dans vos documents.
Cependant, Watson Discovery a ses limites. Si vos documents dépassent 50 Mo, vous ne pourrez pas les charger dans Watson Discovery. Si le document est trop complexe (par exemple, il inclut des tableaux imbriquées ou des formats de tableaux irréguliers), Watson Discovery peut ne pas capter l’ensemble de la structure du document. Dans ce cas, vous pouvez mettre en place un pipeline d’ingestion de données personnalisé à l’aide de bibliothèques open source.
En ce qui concerne les bibliothèques open source, LangChain et LlamaIndex sont très similaires en termes de capacités d’ingestion de données. LangChain serait toutefois plus facile à utiliser que LLamaIndex en termes de documentation et d’intégration avec les bases de données vectorielles et d’autres applications. LangChain et LLamaIndex proposent des fonctions d’aide qui permettent de convertir l’objet Document pour pouvoir passer de l’un à l’autre à tout moment de votre pipeline.
Les notes suivantes présentent plusieurs enseignements tirés de l’ingestion de documents comprenant des tableaux complexes, ainsi que les différentes approches qui ont été testées au cours de l’une des missions. Veuillez noter que certaines observations peuvent varier d’une mission à l’autre. La plupart des conclusions devraient s’appliquer aux missions incluant des documents avec des tableaux imbriqués et complexes.
Watson Discovery ne prend pas en charge les documents de plus de 50 Mo. Si la taille est trop importante parce que les documents originaux sont au format Word, nous devons les convertir au format PDF afin de pouvoir utiliser Watson Discovery. Cependant, avec cette approche, Watson Discovery est parfois incapable de capter correctement le format des tableaux, en particulier dans le cas des tableaux complexes ou imbriqués.
Pour ingérer avec Watson Discovery, deux approches différentes peuvent être testées : un modèle pré-entraîné, et un modèle utilisateur entraîné en annotant manuellement quelques pages avec la fonction Compréhension intelligente des documents de Discovery. Vous trouverez ci-dessous les enseignements tirés de ces deux approches appliquées à l’une des missions qui impliquaient des tableaux imbriqués complexes.
Si les résultats de Watson Discovery n’étaient pas aussi précis que ceux des autres bibliothèques personnalisées mentionnées ci-dessous pour les tableaux complexes et imbriqués, ils incluaient de nombreuses métadonnées telles que les numéros de page et les coordonnées des textes, qui sont utiles pour afficher les points forts de l’interface utilisateur. Ces métadonnées peuvent être très utiles pour ajouter des filtres supplémentaires lors de la récupération, et même pour diviser les documents selon certaines sections HTML.
La bibliothèque PyMuPDF est beaucoup plus rapide et donne des résultats plus précis, notamment sur les données volumineuses. En utilisant les deux fonctions suivantes sur un jeu de données de 50,6 Mo, il a fallu 0,131 seconde à PyMuPDF contre 0,366 seconde à PypdfLoader de LangChain. Pour les fichiers volumineux, si vous ne souhaitez pas extraire des sections distinctes du document, utilisez donc la bibliothèque PyMuPdf.def pdf_to_text(path: str,
Afin de préserver la structure des tableaux, nous intégrons les éléments extraits du HTML (à l’aide de la bibliothèque Unstructured) dans un LLM (Mixtral est une bonne option pour les longs tableaux en raison de sa taille contextuelle). Nous pouvons ensuite créer un prompt pour résumer les tableaux, ou utiliser l’apprentissage few-shot pour les convertir dans un format que nous pensons plus facile à comprendre pour les grands modèles de langage.
D’autres bibliothèques de lecteurs de tableaux, telles que camelot et tabula, ont également été testées, mais elles étaient moins précises que la bibliothèque non structurée pour les tableaux complexes. En outre, comme elles ne détectent que les tableaux dans un document, un prétraitement plus important pourrait être nécessaire pour créer des morceaux significatifs à transmettre aux grands modèles de langage.
Pour conclure, si Watson Discovery est un moyen simple et rapide d’ingérer des documents et de capter beaucoup de métadonnées supplémentaires, utiles pour construire l’interface utilisateur (par exemple, pour surligner les passages), la bibliothèque « non structurée » (qui possède des wrappers dans LlamaIndex et LangChain) a pu capter les tableaux complexes contenues dans les documents avec plus de précision. Une combinaison des deux approches peut donc s’avérer utile pour les projets qui impliquent des tableaux complexes dans leurs documents.
L’ingestion sans interface utilisateur graphique peut être difficile pour les utilisateurs professionnels, car elle exige une expérience et des connaissances techniques. Watsonx Orchestrate élimine la frustration des utilisateurs professionnels en proposant une interface utilisateur en glisser-déposer. En cliquant sur le bouton bleu de téléchargement, nous pouvons télécharger et stocker les documents directement dans Watsonx Discovery (alias Elasticsearch).
Cela permet aux utilisateurs de télécharger leur documentation directement dans Elasticsearch, afin de créer leur propre base de connaissances personnalisée.
Au lieu d’ingérer les documents directement dans watsonx Discovery, vous avez également la possibilité de vous connecter à Watson Discovery via watsonx Orchestrate. Vous trouverez ci-dessous plus de détails sur la manière d’ingérer des données via Watson Discovery.
Un autre outil interne pouvant être utilisé pour l’ingestion est Watson Discovery. Watson Discovery n’est pas un simple outil d’ingestion ; il vous permet d’ingérer, de normaliser, d’enrichir et de rechercher vos données non structurées. L’image ci-dessous montre les composants et capacités clés de Watson Discovery.
Comme vous pouvez le voir ci-dessus, l’une des principales capacités de Watson Discovery est l’ingestion de données structurées et non structurées dans différents formats tels que JSON, HTML, PDF et Word, complétée par une compréhension intelligente des documents.
Si vous avez provisionné Watson Discovery dans votre environnement, vous pouvez facilement ingérer des documents en créant d’abord un projet, puis une collection dans laquelle vous pourrez télécharger vos données à partir d’un stockage local ou d’un emplacement cloud tel qu’un compartiment de stockage d’objets.
Une fois votre collection créée, vous pouvez sélectionner l’onglet Gérer les collections dans le menu latéral puis, sous Champs d’identité, choisir la méthode que vous souhaitez utiliser pour traiter les documents.
Trois options s’offrent à vous :
Traiter tous vos documents peut prendre un certain temps. Ensuite, vous pouvez utiliser l’API Watson Discovery pour lire et utiliser vos données dans votre code.
Vous trouverez ci-dessous un exemple de code montrant comment utiliser l’API pour lire les données de votre collection :from langchain.docstore.document import Document
Lorsque vous créez un projet dans Watson Discovery, vous pouvez planifier une indexation Web pour récupérer des informations à partir de l’URL spécifiée. Il vous suffit de sélectionner le robot d’indexation Web comme source de données, puis de spécifier l'URL et de planifier l’indexation.
Ensuite, vous pouvez suivre les étapes mentionnées ci-dessus pour gérer votre collection et utiliser l’API pour lire les données de votre collection. Pour découvrir comment configurer l’indexation Web dans Watson Discovery, regardez cette vidéo.
Pour plus d’informations et de fonctionnalités, consultez la page développeur de Watson Discovery.
Deep Search est la boîte à outils open source d’IBM Research pour l’ingestion. Deep Search tire parti de méthodes d’IA de pointe pour collecter en continu, convertir, enrichir et lier de grandes collections de documents. Vous pouvez l’utiliser aussi bien pour des documents PDF publics que propriétaires.
Deep Search convertit les documents PDF non structurés en fichiers JSON structurés avec précision et aisance. Il vous permet d’automatiser l’extraction de connaissances et d’affiner vos modèles de fondation et vos grands modèles de langage propriétaires.
Pour plus d’informations sur Deep Search, cliquez ici.
Deep Search peut être utilisé en interne pour lire les documents complexes à la place des bibliothèques non structurées ou d’autres bibliothèques open source. Vous pouvez aussi trouver une très bonne documentation sur le dépôt avec différents types d’exemples comme les notebooks Python :
Exemple de notebooks Deep Search
Deep Search donne de bons résultats lors de l’extraction de tableaux à partir de PDF au format JSON.
Pour les tests, nous avons utilisé un document PDF partiel du CIPP, qui comprend trois pages, chacune affichant les données des tableaux. La meilleure performance RAG dans ce cas est obtenue en utilisant Deep Search pour extraire les tableaux au format JSON, puis en les convertissant en HTML pour une utilisation dans Watson Discovery/watsonx Discovery au lieu d’utiliser directement des PDF, de convertir les PDF en HTML sans Deep Search, ou d’utiliser uniquement le JSON de Deep Search dans Watson Discovery/watsonx Discovery. Nous avons constaté que Watson Discovery sélectionnait parfois la mauvaise réponse dans la mauvaise cellule du tableau, mais plus rapidement, et que dans le même cas, Watson Discovery pouvait identifier la réponse exacte dans la grille du tableau.
IBM Datacap est une solution complète pour la capture de documents et de données. Elle permet de numériser, de classer, de reconnaître, de valider et d’exporter les données et les images des documents de manière rapide, précise et rentable. Datacap capture les documents, extrait les données pertinentes et les intègre dans les processus métier en aval.
Datacap acquiert les documents papier par le biais de numériseurs, imprimantes multifonctions ou appareils mobiles, et importe les documents électroniques à partir de systèmes de fichiers, de serveurs de fax ou de serveurs e-mail. Il améliore l’extraction des données grâce à des fonctionnalités de traitement d’image telles que le désalignement et la suppression des lignes, des taches et des bordures.
Datacap utilise la reconnaissance optique de caractères (OCR), la reconnaissance intelligente de caractères (ICR) pour l’écriture manuscrite, la reconnaissance optique de marques (OMR) pour les marques, et la lecture de codes-barres afin d’extraire efficacement les données.
Pour obtenir des instructions d’installation et d’utilisation détaillées, consultez la documentation IBM Datacap.
LangChain prend en charge différents types de chargeurs de documents, qui chargent les données à partir d’une source comme l’objet Document de LangChain. Un objet Document est un morceau de texte et les métadonnées associées qui peuvent être facilement utilisés pour le découpage et l’extraction à un stade ultérieur du processus.
Actuellement, LangChain prend en charge les chargeurs permettant de charger un répertoire entier ou différents types de fichiers, tels que :
Vous pouvez utiliser ces chargeurs en quelques lignes en Python. Par exemple, pour charger un PDF, vous pouvez utiliser le code suivant :
from langchain_community.document_loaders import PyPDFLoader loader = PyPDFLoader("example_data/layout-parser-paper.pdf") pages = loader.load_and_split()
Veuillez consulter la documentation de LangChain pour savoir comment utiliser ces chargeurs.
Outre ceux mentionnés dans le lien ci-dessus, vous pouvez trouver des chargeurs capables de charger les données directement à partir d’applications telles que l’e-mail, Github, Google Drive, etc. Vous trouverez ici la liste des différents chargeurs.
Si vos documents présentent des structures, des formats et des tableaux complexes, vous pouvez utiliser les chargeurs non structurés de LangChain. Sous le capot, ces chargeurs utilisent la bibliothèque non structurée, qui est l’une des meilleures bibliothèques pour les documents complexes (dans différents formats tels que PDF, MSWord, Power Point, etc.) et pour décomposer les documents en différents éléments : LangChain UnstructuredLoader
Tout comme LangChain, LlamaIndex prend en charge différents types de chargeurs. L’un des moyens les plus simples de charger des données avec LlamaIndex est le SimpleDirectoryReader. SimpleDirectoryReader prend en charge les types suivants :
Vous pouvez utiliser le SimpleDirectoryLoader à l’aide de l’extrait de code suivant :
from llama_index.core import SimpleDirectoryReader reader = SimpleDirectoryReader(input_dir="path/to/directory") documents = reader.load_data()
Vous pouvez également ajouter des extensions à lire exclusivement dans le répertoire :
SimpleDirectoryReader( input_dir="path/to/directory", required_exts=[".pdf", ".docx"] )
Pour plus de détails sur l’utilisation des chargeurs LlamaIndex, veuillez consulter sa documentation.
Comme pour Huggingface, vous pouvez créer vos propres chargeurs personnalisés ou utiliser ceux d’autres personnes sur llamahub.ia.
L’un des inconvénients de LLamaIndex par rapport à LangChain est que la documentation et le support communautaire ne sont pas aussi bons. Il peut donc être plus difficile de déboguer votre code.
Si vous chargez des documents complexes, vous pouvez également utiliser directement la bibliothèque non structurée. La bibliothèque non structurée est très performante dans la lecture et l’analyse des tableaux.
La bibliothèque non structurée est également prise en charge par les wrappers LangChain et LlamaIndex, ce qui pourrait faciliter son utilisation ultérieure pour les pipelines RAG, car ceux-ci créeront et renverront automatiquement les objets Document. Toutefois, si votre projet nécessite davantage de personnalisation et que vous souhaitez utiliser directement la bibliothèque non structurée, vous pouvez vous référer à la documentation suivante : Unstructured.
Sara Golestaneh, Vicky Kuo, Fahad Bhutta, Luke Major, Dean Sacoransky, Chris Kirby
Mise à jour : 15 novembre 2024