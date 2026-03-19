L’architecture RAG, présentée dans le schéma ci-dessus, peut être divisée en deux sections :

La procédure typique pour créer une solution RAG est la suivante :

Un ingénieur en IA prépare les données client (manuels de procédures, documentation des produits, tickets d’incident, etc.) pendant la phase de prétraitement des données. Les données client sont transformées et/ou enrichies pour s’adapter à l’augmentation du modèle. Il peut s’agir d’une simple conversion au format souhaité (par exemple, convertir les documents PDF en texte), ou de transformations plus poussées telles que la traduction des structures de tables complexes en instructions de type « si... alors... ». L’enrichissement peut consister à développer les abréviations courantes, à ajouter des métadonnées comme les informations sur les devises, ou d’autres éléments pour améliorer la pertinence des résultats de recherche.

Les informations enrichies des documents sont décomposées en segments plus petits, appelés morceaux, pour gérer le texte plus efficacement. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un certain nombre de stratégies de découpage, chacune ayant sa propre façon de séparer et de regrouper les informations.

Les fragments sont ensuite ingérés dans la base de données où ils doivent être stockés et consultés pendant l’utilisation de la solution. Les différentes stratégies de récupération exigent différents types de bases de données ; certaines en requièrent même plusieurs. Cependant, la solution RAG générale n’utilisera qu’une base de données vectorielle. Dans ce cas, un modèle d’embedding est utilisé pour convertir les morceaux en série de vecteurs, qui pourront ensuite être stockés dans la base de données vectorielle.

Le système est maintenant prêt à être exploité par l’utilisateur final.

Les utilisateurs finaux interagissent avec une application dotée de l’IA générative et saisissent une requête.

L’application d’IA générative reçoit la requête et exécute la stratégie de récupération employée pour obtenir les « K » premiers éléments d’information (K est simplement un espace réservé à un nombre) qui, selon la stratégie, correspondent le mieux à la requête de l’utilisateur. Par exemple, si la requête de l’utilisateur est « Quelle est le plafond journalier de retrait du compte MaxSavers », la recherche peut renvoyer des passages tels que « Le compte MaxSavers est… », « Les plafonds journaliers de retrait sont… » et « …plafonds du compte… ».

La requête d’origine, les passages principaux et un prompt d’instruction, sélectionnés pour l’application en question, sont envoyés au LLM.