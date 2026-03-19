Alors que Neural Seek est une option prête à l’emploi, LlamaIndex et LangChain offrent de puissantes alternatives open source à ceux qui souhaitent personnaliser et contrôler davantage leur orchestration RAG.

LlamaIndex : ce framework permet une orchestration flexible des processus de récupération et de génération de données grâce à sa modularité et son extensibilité. Avec Llama Index, les développeurs peuvent expérimenter différentes méthodes de récupération, définir leurs propres stratégies de découpage de documents et connecter diverses sources de données pour adapter l’orchestration à leurs besoins spécifiques. Il est très adaptable et permet un contrôle fin, ce qui en fait un excellent choix pour les entreprises qui s’intéressent aux solutions personnalisées.

Pour plus d’informations sur la façon de démarrer et tout ce qui concerne Llama Index, veuillez consulter le site LlamaIndex.

LangChain : LangChain est un autre framework d’orchestration open source conçu pour intégrer des modèles de langage à des sources de données externes. Il fournit une suite d’outils pour gérer le flux entre les systèmes de récupération et les LLM, ce qui permet d’automatiser les workflows complexes dans les solutions RAG. LangChain prend également en charge de multiples intégrations, y compris des modèles non IBM, ce qui en fait un choix plus polyvalent pour les environnements hybrides qui utilisent divers outils et services d’IA.

Pour plus d’informations sur la façon de démarrer et tout ce qui concerne LangChain, veuillez consulter le site LangChain.