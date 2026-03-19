Découvrez tout ce que le RAG Cookbook a à offrir pour mieux comprendre les solutions RAG actuelles
La couche d’orchestration joue un rôle central dans les solutions RAG (génération augmentée de récupération), en agissant comme un système de contrôle qui gère l’interaction des différents composants de la solution. Dans un pipeline RAG typique, la couche d’orchestration coordonne la récupération des données ou documents pertinents et veille à ce que ces données soient transmises au modèle de génération (souvent un grand modèle de langage ou un LLM). Ce faisant, la couche d’orchestration améliore non seulement la précision des réponses, mais garantit aussi qu’elles sont contextuelles et fondées sur les données.
Pour les solutions moins personnalisées qui exploitent simplement les capacités natives de watsonx Assistant ou watsonx Orchestrate avec Elastic Search ou watsonx.data, la couche d’orchestration est intégrée dans les produits et n’est pas un aspect de la solution qui doit être modifié. Toutefois, pour les systèmes plus avancés ou personnalisés, il existe des options prêtes à l’emploi approuvées par IBM ainsi que des options open-source personnalisées.
NeuralSeek simplifie la couche d’orchestration pour la génération augmentée de récupération (RAG) en automatisant les connexions entre de multiples bases de connaissances et plus de 40 modèles de langage (LLM). Grâce à sa plateforme mAIstro, les utilisateurs peuvent créer des workflows évolutifs soutenus par LLM sans codage, tout en bénéficiant d’avantages, de contrôles d’entreprise, d’une supervision humaine et d’une gestion dynamique des versions.
Les principales fonctionnalités d’orchestration sont les suivantes :
Gouvernance complète grâce à des tableaux de bord permettant de contrôler les performances du système, la génération de réponses et la configuration. Protection contre les injections de prompts et les contenus préjudiciables grâce à un nettoyage automatisé et à une détection/suppression des informations personnelles (PII). Prise en charge de plusieurs langues et la traduction automatique pour les requêtes multilingues. Intégration fluide avec watsonx Assistant et autres outils, avec génération automatique d’actions et indexation des paires de question-réponse. Permutation instantanée entre les LLM, garantissant flexibilité et contrôle sans restructuration. NeuralSeek propose une solution d’orchestration complète pour faire évoluer et gérer efficacement des implémentations complexes de RAG.
Pour plus d’informations, pour débuter et tout ce qui concerne Neural Seek, consultez la documentation d’orientation de Neural Seek.
Alors que Neural Seek est une option prête à l’emploi, LlamaIndex et LangChain offrent de puissantes alternatives open source à ceux qui souhaitent personnaliser et contrôler davantage leur orchestration RAG.
LlamaIndex : ce framework permet une orchestration flexible des processus de récupération et de génération de données grâce à sa modularité et son extensibilité. Avec Llama Index, les développeurs peuvent expérimenter différentes méthodes de récupération, définir leurs propres stratégies de découpage de documents et connecter diverses sources de données pour adapter l’orchestration à leurs besoins spécifiques. Il est très adaptable et permet un contrôle fin, ce qui en fait un excellent choix pour les entreprises qui s’intéressent aux solutions personnalisées.
Pour plus d’informations sur la façon de démarrer et tout ce qui concerne Llama Index, veuillez consulter le site LlamaIndex.
LangChain : LangChain est un autre framework d’orchestration open source conçu pour intégrer des modèles de langage à des sources de données externes. Il fournit une suite d’outils pour gérer le flux entre les systèmes de récupération et les LLM, ce qui permet d’automatiser les workflows complexes dans les solutions RAG. LangChain prend également en charge de multiples intégrations, y compris des modèles non IBM, ce qui en fait un choix plus polyvalent pour les environnements hybrides qui utilisent divers outils et services d’IA.
Pour plus d’informations sur la façon de démarrer et tout ce qui concerne LangChain, veuillez consulter le site LangChain.