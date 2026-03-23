Le manuel d’instructions RAG d’IBM

Un recueil de conseils, d’astuces et de techniques pour la mise en œuvre et l’optimisation des solutions de génération augmentée par récupération (RAG).
Organigramme avec plusieurs formes et symboles, dont un point d’interrogation, une icône d’information et une coche.
Introduction

Destinée à fournir aux architectes de solutions, aux ingénieurs de données, aux développeurs et aux techniciens expérimentés des conseils pratiques sur la mise en œuvre et l’optimisation des solutions RAG, cette collection de documentation, de schémas et d’actifs vous aidera à comprendre, créer, tester et déployer les applications RAG.

Pour les néophytes, l’architecture de référence RAG d’IBM contient une introduction conceptuelle à la RAG, le point de vue d’IBM sur le schéma, les produits IBM correspondants et les cas d’utilisation courants.

Bien que la RAG et l’IA agentique soient devenues étroitement liées, il a été décidé de les séparer pour ce manuel. Pour plus d’informations sur l’IA agentique et le point de vue d’IBM, veuillez consulter notre portail de développement d’agents IA.

Table des matières

Architecture Conseils sur les options et les choix que les développeurs de solutions doivent faire lorsqu’ils créent des solutions RAG. Ingestion de données Conseils et techniques pour accélérer et optimiser le traitement et l’ingestion de documents afin de les rendre consultables dans une solution RAG. Chunking Enseignements tirés et conseils pratiques pour organiser les données ingérées afin d’optimiser la performance de recherche et la qualité des résultats de la solution. Embeddings Avantages et inconvénients des différents modèles et techniques d’embedding. Stockage et récupération Conseils et techniques pour accélérer et optimiser la récupération d’informations afin de soutenir les solutions RAG. Génération de réponses Conseils et techniques pour écrire (et réécrire) des requêtes de grands modèles de langage afin d’optimiser la vitesse, la pertinence et la qualité globale des résultats des solutions. Évaluation des résultats Indicateurs et schémas de mesure pour quantifier, et ainsi comparer et améliorer la précision des résultats des solutions RAG. Orchestration Leçons apprises sur la conception, le développement et l’exploitation des couches d’orchestration des solutions RAG. Interfaces utilisateur Conseils pour choisir et/ou développer des interfaces utilisateur pour vos solutions RAG.
Étapes suivantes

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  1. Créer une solution RAG avec watsonx.ai