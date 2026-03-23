Destinée à fournir aux architectes de solutions, aux ingénieurs de données, aux développeurs et aux techniciens expérimentés des conseils pratiques sur la mise en œuvre et l’optimisation des solutions RAG, cette collection de documentation, de schémas et d’actifs vous aidera à comprendre, créer, tester et déployer les applications RAG.

Pour les néophytes, l’architecture de référence RAG d’IBM contient une introduction conceptuelle à la RAG, le point de vue d’IBM sur le schéma, les produits IBM correspondants et les cas d’utilisation courants.

Bien que la RAG et l’IA agentique soient devenues étroitement liées, il a été décidé de les séparer pour ce manuel. Pour plus d’informations sur l’IA agentique et le point de vue d’IBM, veuillez consulter notre portail de développement d’agents IA.