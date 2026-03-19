IBM propose des solutions robustes et pré-créées sous la forme de watsonx Orchestrate et watsonx Assistant, qui sont conçues pour être faciles à utiliser et à déployer rapidement. Ces plateformes offrent un environnement intuitif où les développeurs et les utilisateurs professionnels peuvent exploiter des workflows RAG préconfigurés sans nécessiter de connaissances approfondies en programmation. watsonx Orchestrate est idéal pour l’automatisation des processus, tandis que watsonx Assistant se spécialise dans l’IA conversationnelle, permettant aux systèmes basés sur le RAG de traiter les entrées en langage naturel, de fournir une recherche de documents précise et de générer des réponses pertinentes.