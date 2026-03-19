Découvrez tout ce que le RAG Cookbook a à offrir pour mieux comprendre les solutions RAG actuelles
En ce qui concerne l’interface utilisateur des solutions RAG, le choix se divise entre les solutions accélératrices comme IBM watsonx Orchestrate et watsonx Assistant ou une interface personnalisée développée à partir de code sur mesure. Chacune de ces approches offre des avantages distincts, en fonction de la complexité et de la flexibilité requises pour la solution RAG spécifique.
IBM propose des solutions robustes et pré-créées sous la forme de watsonx Orchestrate et watsonx Assistant, qui sont conçues pour être faciles à utiliser et à déployer rapidement. Ces plateformes offrent un environnement intuitif où les développeurs et les utilisateurs professionnels peuvent exploiter des workflows RAG préconfigurés sans nécessiter de connaissances approfondies en programmation. watsonx Orchestrate est idéal pour l’automatisation des processus, tandis que watsonx Assistant se spécialise dans l’IA conversationnelle, permettant aux systèmes basés sur le RAG de traiter les entrées en langage naturel, de fournir une recherche de documents précise et de générer des réponses pertinentes.
D’autre part, les interfaces utilisateur personnalisées offrent la liberté de créer des expériences sur mesure qui s’alignent sur les besoins uniques de l’entreprise et sur les mises en œuvre avancées de RAG. Les développeurs peuvent créer ces interfaces utilisateur en utilisant du code personnalisé qui s’intègre aux modèles RAG, permettant aux entreprises de concevoir des workflows, des fonctionnalités et des visualisations spécifiques qui ne sont pas disponibles sur des plateformes préconçues.