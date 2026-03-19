L’évaluation RAG peut être réalisée à l’aide d’indicateurs automatiques basés sur des références ou d’indicateurs sans référence. Il existe un classement sur HuggingFace qui permet de comparer les LLM open source les uns par rapport aux autres.

Indicateurs de récupération

Les indicateurs de récupération ci-dessous sont basés sur des références, ce qui signifie que chaque bloc doit être identifié de manière unique (contexts_id) et que chaque question possède des identifiants uniques des contextes de vérité terrain.

Pour le RAG, il est pertinent d’utiliser des indicateurs d’évaluation qui tiennent compte de l’ordre des résultats, à l’image de ceux utilisés pour les systèmes de recommandation.

MRR (Mean Reciprocal Rank, ou « rang réciproque moyen »)

Le MRR est utilisé dans Unitxt et mesure la position du premier document pertinent dans les résultats de recherche. Un MRR élevé, proche de 1, indique que les résultats pertinents apparaissent en haut de la liste, ce qui reflète une qualité de recherche élevée. Inversement, un MRR bas signifie une performance de recherche moindre, les réponses pertinentes étant positionnées plus bas dans les résultats.

Avantages : l’accent est mis sur l’importance du premier résultat pertinent, ce qui est souvent critique dans les scénarios de recherche.

Inconvénients : une limite de cette méthode est qu’elle ne pénalise pas la récupération pour l’attribution d’un rang bas à d’autres vérités terrain ; elle n’est pas adaptée pour évaluer l’intégralité de la liste des résultats récupérés, car elle se concentre uniquement sur le premier élément pertinent.

NDCG (Normalized Discounted Cumulative Gain, ou « gain cumulé actualisé et normalisé »)

Indicateur de qualité de classement qui évalue la qualité de l’ordre d’une liste d’éléments par rapport à un classement idéal, où tous les éléments pertinents seraient positionnés en tête de liste.

Le NDCG@k se calcule en divisant le DCG@k par le DCG@k idéal (IDCG@k), lequel correspond au score d’une liste d’éléments parfaitement classés jusqu’à la position k. Le DCG mesure la pertinence totale des éléments dans une liste.



varie de 0 à 1



Avantages : tient compte de la position des éléments pertinents, ce qui donne une vision plus globale de la qualité du classement ; peut être ajusté pour différents niveaux de classement (par exemple, NDCG@k).

Inconvénients : plus complexe à calculer et à interpréter par rapport à des mesures plus simples comme le MRR ; nécessite un classement idéal pour la comparaison, qui n’est pas toujours disponible ou facile à définir.

MAP (Mean Average Precision ou « précision moyenne globale »)

La MAP est un indicateur qui évalue le classement de chaque document correctement récupéré dans une liste de résultats.

Elle est utile lorsque votre système doit tenir compte de l’ordre des résultats et extraire plusieurs documents en une seule fois.

Avantages : cette méthode tient compte à la fois de la précision et du rappel, ce qui permet une évaluation équilibrée des performances de récupération. Elle convient aux tâches nécessitant plusieurs documents pertinents et leur classement correct.

Inconvénients : cette méthode peut être plus exigeante en termes de calcul que des indicateurs plus simples ; elle peut ne pas être aussi simple à interpréter que d’autres indicateurs, car elle nécessite plus de contexte pour comprendre pleinement les résultats.

Indicateurs de génération

Fidélité

Mesure si la production est basée sur le contexte donné ou si le modèle génère des réponses hallucinées.

Avantages : garantit que les réponses générées sont fiables et basées sur le contexte fourni ; vital pour les applications où l’exactitude des faits est primordiale.

Inconvénients : l’évaluation nécessite souvent un jugement humain, ce qui la rend laborieuse et subjective ; elle peut ne pas tenir pleinement compte des inexactitudes partielles ou des hallucinations subtiles.

Robustesse (insensibilité)

La robustesse est généralement définie comme la capacité de la solution à s’adapter à différentes variations d’entrée telles que des perturbations de données comme les espaces blancs, les minuscules/majuscules, les tabulations, etc.

Tester la robustesse des éléments est un aspect important du processus d’évaluation et peut être réalisé par exemple à l’aide de la sémantique Unitxt

Avantages : cet indicateur garantit que le modèle fonctionne de manière fiable dans des conditions d’entrée variées ; l’applicabilité en conditions réelles est d’ailleurs un atout majeur, notamment pour les applications pratiques où les données d’entrée ne sont pas toujours parfaitement formatées.

Inconvénients : cet indicateur nécessite des tests approfondis sur de multiples variations, ce qui peut s’avérer particulièrement chronophage ; la définition même de ces variations représente d’ailleurs un défi de taille, car il est complexe de définir et de mesurer toutes les perturbations possibles des données d’entrée.

ROUGE (Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation)

Cet indicateur mesure la qualité de la génération de texte en comparant le chevauchement des n-grammes, des séquences de mots et des paires de mots entre le texte généré par la machine et un ensemble de textes de référence. Il est largement utilisé pour l’évaluation de tâches telles que le résumé automatique de texte et la traduction.

Avantages : cet indicateur est solidement établi et reconnu au sein de la communauté du traitement du langage naturel (NLP), ce qui en fait un standard de comparaison fiable ; il s’avère particulièrement adapté aux tâches où la capture de l’intégralité des informations pertinentes est un enjeu majeur.

Inconvénients : cet indicateur se concentre sur le chevauchement des n-grammes, ce qui peut ne pas refléter la qualité sémantique ou la fluidité ; il peut être influencé par la longueur du texte généré, pénalisant potentiellement les sorties plus courtes ou plus concises.

BLEU (Bilingual Evaluation Understudy)

Il mesure la qualité d’un texte traduit par une machine en le comparant à une ou plusieurs traductions de référence. Il évalue la précision des n-grammes dans le texte généré par rapport aux textes de référence. Il est principalement utilisé pour évaluer la traduction.

Avantages : efficace pour les tâches où la précision et les correspondances exactes sont importantes ; Indicateur standard : largement adopté par la communauté de la traduction automatique, il fournit un point de référence à des fins de comparaison.

Inconvénients : il peut pénaliser des variations légitimes de formulation qui ne correspondent pas exactement aux textes de référence ; il présente une certaine cécité face aux inexactitudes partielles, car il ne parvient pas toujours à saisir les nuances de sens ou les subtiles différences d’interprétation.

Indicateurs de coûts

Utilisation du GPU/CPU

L’utilisation du processeur est principalement utilisée pour la phase de récupération, et celle du GPU est principalement utilisée pour la phase de génération.

Coût des appels LLM

Exemple : coût des appels à l’API OpenAI

Coûts d’infrastructure

Coûts liés au stockage, à la mise en réseau, aux ressources informatiques, etc.

Coûts de l’opération

Coûts de maintenance, d’assistance, de surveillance, de journalisation, de mesures de sécurité, etc.

Comprendre les résultats d’évaluation