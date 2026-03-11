Architectures

Illustration composée de formes géométriques représentant des architectures déployables

Simplifiez et rationalisez la façon dont vous concevez, développez et implémentez vos infrastructures de workloads cloud, hybrides et sur site.
Collections d’architecture

Collections de modèles et de solutions d’architecture éprouvés, testés et évalués, qui permettent l’utilisation des technologies de cloud hybride et d’IA de pointe pour mieux répondre à vos objectifs métier et techniques changeants.
Modèles d’architecture

Des modèles d’architecture éprouvés qui accélèrent la création de solutions technologiques pour relever les défis de votre entreprise.

Des architectures déployables sur IBM Cloud qui vous aident à accélérer l’innovation, à améliorer l’efficacité et à assurer la sécurité et la conformité tout en optimisant les coûts.

Articles, guides et autres publications pour vous aider à créer et à mettre en œuvre des solutions pour votre entreprise et vos clients.

Well-Architected Framework

L’IBM Well-Architected Framework fournit des recommandations et bonnes pratiques pour aider les architectes de cloud hybride à concevoir des solutions sécurisées et performantes.
Infographie avec 5 barres verticales de différentes couleurs, chacune présentant une fonctionnalité unique.
Découvrir IBM Well-Architected Framework
IBM IT Architect Assistant

IBM IT Architect Assistant est un outil collaboratif qui permet de créer et de documenter l’architecture des solutions informatiques. Créez des diagrammes similaires aux architectures de référence du Centre d’architectures de cloud hybride d’IBM, puis personnalisez-les selon les besoins de vos projets ou initiatives. Vous pouvez également créer de la documentation pour les avis et autres communications.

 Demander l’accès à IT Architect Assistant Édition communautaire - conditions d’utilisation Guide d’utilisation d’IT Architect Assistant - édition communautaire
Outils de diagrammes

Les templates de diagrammes d’architecture vous permettent de créer facilement vos propres architectures en utilisant de simples icônes pour représenter les composants architecturaux. Commencez par un modèle existant et adaptez-le à votre environnement, ou créez votre propre modèle en partant de zéro et en combinant les composants de votre choix.
Schéma d’architecture informatique utilisant des nœuds imbriqués pour expliquer la hiérarchie des opérations et les relations.
IBM Design Language - Diagrammes techniques
Adoptez IBM Design Language pour les schémas techniques afin de représenter systématiquement les systèmes et les processus, et de visualiser les flux. Décrivez clairement les relations entre les éléments, esquissez les hiérarchies et introduisez des séquences d’ordre pour les flux de processus.
Illustration représentant la vue d’une architecture d’entreprise axée sur les données et générée par UNICOM System Architect
UNICOM System Architect
Adoptez les modèles et schémas de référence d’IBM UNICOM System Architect, qui servent de catalyseurs pour les efforts d’architecture d’entreprise. En fonction de ce qui se passe dans d’autres entreprises, vous serez en mesure de déterminer la manière dont la vôtre peut ou doit fonctionner dans le secteur.
Un exemple de schéma d’architecture
Icônes et schémas d’architecture
Ce dépôt est destiné à fournir des icônes IBM Cloud Architecture aux clients externes et aux partenaires commerciaux. L’outil de conception approuvé par IBM Cloud est Draw.io, mais nous fournissons également des fichiers PowerPoint (.ppt) et SVG (.svg) pour votre commodité.
Découvrir les outils et schémas d’architecture
