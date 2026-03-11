Simplifiez et rationalisez la façon dont vous concevez, développez et implémentez vos infrastructures de workloads cloud, hybrides et sur site.
Collections de modèles et de solutions d’architecture éprouvés, testés et évalués, qui permettent l’utilisation des technologies de cloud hybride et d’IA de pointe pour mieux répondre à vos objectifs métier et techniques changeants.
Des modèles d’architecture éprouvés qui accélèrent la création de solutions technologiques pour relever les défis de votre entreprise.
Des architectures déployables sur IBM Cloud qui vous aident à accélérer l’innovation, à améliorer l’efficacité et à assurer la sécurité et la conformité tout en optimisant les coûts.
Articles, guides et autres publications pour vous aider à créer et à mettre en œuvre des solutions pour votre entreprise et vos clients.
L’IBM Well-Architected Framework fournit des recommandations et bonnes pratiques pour aider les architectes de cloud hybride à concevoir des solutions sécurisées et performantes.
IBM IT Architect Assistant est un outil collaboratif qui permet de créer et de documenter l’architecture des solutions informatiques. Créez des diagrammes similaires aux architectures de référence du Centre d’architectures de cloud hybride d’IBM, puis personnalisez-les selon les besoins de vos projets ou initiatives. Vous pouvez également créer de la documentation pour les avis et autres communications.
Les templates de diagrammes d’architecture vous permettent de créer facilement vos propres architectures en utilisant de simples icônes pour représenter les composants architecturaux. Commencez par un modèle existant et adaptez-le à votre environnement, ou créez votre propre modèle en partant de zéro et en combinant les composants de votre choix.
Si vous avez besoin d’aide, nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions concernant votre parcours d’architecture. Prenez rendez-vous avec l’un de nos experts pour trouver la réponse la plus adaptée aux besoins de votre entreprise.