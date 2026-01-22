Architectures déployables sur IBM Cloud

Des architectures déployables sur IBM Cloud qui vous aident à accélérer l’innovation, à améliorer l’efficacité et à maintenir la sécurité et la conformité tout en optimisant les coûts
Architectures déployables Trouvez l’architecture déployable qui correspond le mieux à vos besoins et qui vous aide à accélérer l’innovation, à améliorer l’efficacité et à maintenir la sécurité et la conformité tout en optimisant les coûts. Gestion du cycle de vie d’une application DevSecOps

Utilisez un ensemble de modèles prédéfinis de chaînes d’outils DevSecOps conçus pour l’intégration, le déploiement et la conformité continus.  

 Découvrir cette architecture Services essentiels de sécurité et d’observabilité IBM Cloud

Déployez les services de sécurité essentiels, accompagnés de services complémentaires, afin d’assurer la conformité des ressources de votre compte.

 Découvrir cette architecture Maximo Application Suite

Déployez une instance IBM Maximo Application Suite dans un cluster Red Hat OpenShift.

 Découvrir cette architecture Power Virtual Server avec zone de contrôle VPC

Créez une offre IBM Cloud Power Virtual Servers (PowerVS) selon les bonnes pratiques et les exigences d’IBM Cloud. 

 Découvrir cette architecture Power Virtual Server pour SAP HANA

Déployez des systèmes SAP sur l’infrastructure Power pour obtenir des architectures déployables et optimiser les performances de vos workloads SAP HANA.   

 Découvrir cette architecture Red Hat OpenShift Container Platform sur zone de contrôle VPC

Utilisez l’architecture déployable pour créer des clusters de workload Red Hat OpenShift sur un réseau VPC (cloud privé virtuel) sécurisé.  

 Découvrir cette architecture Schéma de génération augmentée par récupération (RAG)

Automatisez le déploiement de RAG grâce aux services IBM Cloud et watsonx ; intégrez les données de votre entreprise dans une solution d’IA générative.

 Découvrir cette architecture Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud

Déployez l’extension Red Hat OpenShift AI sur un cluster OpenShift dans IBM Cloud avec des nœuds GPU.

 Découvrir cette architecture RHEL AI sur IBM Cloud avec inférence de modèles

Déployez RHEL AI sur une instance VSI avec GPU et exécutez des modèles affinés pour l’inférence, entièrement automatisée.

 Découvrir cette architecture Zone de contrôle VPC

Déployez un réseau VPC sécurisé sans ressources de calcul supplémentaires pour améliorer votre infrastructure cloud. 

 Découvrir cette architecture Instances de serveur virtuel (VSI) sur la zone de contrôle VPC

Déployez une VSI sur la zone de contrôle VPC pour créer une infrastructure sécurisée avec des serveurs virtuels et exécuter votre workload sur un réseau VPC.  

Étude de cas

DSI IBM Le CIO d'IBM a divisé par 7 le temps de déploiement des applications grâce aux architectures déployables sur IBM Cloud pour accélérer la mise à disposition de l’IA avec Terraform.En savoir plus
Étapes suivantes

Découvrez les solutions IBM Cloud pour construire une infrastructure évolutive à moindre coût, déployer rapidement de nouvelles applications et adapter les workloads à la demande, le tout au sein d’une plateforme sécurisée.

