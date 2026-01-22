Architectures déployables sur IBM Cloud

Utilisez un ensemble de modèles prédéfinis de chaînes d’outils DevSecOps conçus pour l’intégration, le déploiement et la conformité continus.
Déployez les services de sécurité essentiels, accompagnés de services complémentaires, afin d’assurer la conformité des ressources de votre compte.
Déployez une instance IBM Maximo Application Suite dans un cluster Red Hat OpenShift.
Créez une offre IBM Cloud Power Virtual Servers (PowerVS) selon les bonnes pratiques et les exigences d’IBM Cloud.
Déployez des systèmes SAP sur l’infrastructure Power pour obtenir des architectures déployables et optimiser les performances de vos workloads SAP HANA.
Utilisez l’architecture déployable pour créer des clusters de workload Red Hat OpenShift sur un réseau VPC (cloud privé virtuel) sécurisé.
Automatisez le déploiement de RAG grâce aux services IBM Cloud et watsonx ; intégrez les données de votre entreprise dans une solution d’IA générative.
Déployez l’extension Red Hat OpenShift AI sur un cluster OpenShift dans IBM Cloud avec des nœuds GPU.
Déployez RHEL AI sur une instance VSI avec GPU et exécutez des modèles affinés pour l’inférence, entièrement automatisée.
Déployez un réseau VPC sécurisé sans ressources de calcul supplémentaires pour améliorer votre infrastructure cloud.
Déployez une VSI sur la zone de contrôle VPC pour créer une infrastructure sécurisée avec des serveurs virtuels et exécuter votre workload sur un réseau VPC.
Découvrez les solutions IBM Cloud pour construire une infrastructure évolutive à moindre coût, déployer rapidement de nouvelles applications et adapter les workloads à la demande, le tout au sein d’une plateforme sécurisée.