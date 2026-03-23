Les modèles et schémas de référence sont essentiels pour soutenir les efforts d’architecture d’entreprise.



Ils vous aident à réfléchir à la manière dont votre entreprise peut ou doit fonctionner en fonction de ce qui se passe dans d’autres entreprises du secteur. Afin de fournir aux clients une solution d’architecture d’entreprise basée sur un référentiel pour le Centre d’architecture cloud hybride d’IBM, UNICOM Systems a créé un template similaire à utiliser avec System Architect.