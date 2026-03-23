Les templates de diagrammes d’architecture vous permettent de créer facilement vos propres architectures en utilisant de simples icônes pour représenter les composants architecturaux. Commencez par un modèle existant et adaptez-le à votre environnement, ou créez votre propre modèle en partant de zéro et en combinant les composants de votre choix.
Les schémas techniques ont de nombreuses finalités chez IBM. Ils peuvent être utilisés pour décrire les relations entre les éléments d’un système, la hiérarchie d’une certaine structure ou introduire l’idée d’une séquence d’ordonnancement pour représenter le déroulement d’un processus.
Créez des schémas IBM Cloud à l’aide de l’outil Draw.io et les gabarits d’architecture IBM Cloud. Cet ensemble d’actifs est destiné à fournir des icônes d’architecture IBM Cloud aux clients externes et aux partenaires commerciaux. L’outil de conception approuvé par IBM Cloud est Draw.io, mais nous avons également fourni des fichiers PowerPoint (.ppt) et SVG (.svg) pour votre commodité.
L’édition communautaire d’IBM IT Architect Assistant est un outil collaboratif permettant de créer et de documenter l’architecture des solutions informatiques. Créez des schémas identiques aux architectures de référence du Centre d’architecture cloud hybride d’IBM, puis personnalisez-les selon vos projets ou initiatives. Vous pouvez également créer de la documentation pour les évaluations et autres communications.
Les modèles et schémas de référence sont essentiels pour soutenir les efforts d’architecture d’entreprise.
Ils vous aident à réfléchir à la manière dont votre entreprise peut ou doit fonctionner en fonction de ce qui se passe dans d’autres entreprises du secteur. Afin de fournir aux clients une solution d’architecture d’entreprise basée sur un référentiel pour le Centre d’architecture cloud hybride d’IBM, UNICOM Systems a créé un template similaire à utiliser avec System Architect.
IBM fournit les templates « tels quels », sans aucune garantie. Les templates peuvent contenir des liens ou nécessiter l’accès à des logiciels tiers ou à d’autres contenus tiers (« contenu »). L’accès peut être résilié à tout moment par les tiers concernés, à leur seule discrétion. L’utilisateur final peut être tenu de conclure des accords séparés avec les tiers pour l’accès ou l’utilisation de ce contenu. IBM n’est pas partie à ces accords séparés, et l’utilisateur final s’engage expressément à respecter les termes de ces accords séparés.