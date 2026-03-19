Paramètres de modèle

Les chiffres qui suivent les noms des LLM open source indiquent les paramètres du modèle. Par exemple, Granite 3.0 8B Instruct est un modèle avec 8 milliards de paramètres. Les paramètres sont les chefs d’orchestre qui orchestrent la manière dont le modèle manipule et comprend les entrées et dont il produit ses sorties. Ils peuvent se manifester sous forme de pondération ou de biais, déterminant l’importance des caractéristiques d’entrée pour la sortie générée.

Un nombre de paramètres élevé équivaut généralement à un modèle avec une complexité et une adaptabilité accrues (si cela peut varier d’une architecture à l’autre, c’est généralement la cas des architectures de type transformer). Un grand modèle de langage avec un nombre de paramètres élevé peut discerner des schémas plus complexes à partir des données, favorisant des sorties plus riches et plus précises. Mais, comme pour beaucoup de choses dans la vie, il y a un compromis à trouver. Une augmentation du nombre de paramètres implique des exigences de calcul plus élevées, des besoins en mémoire plus importants et un risque imminent de surapprentissage.

Types de modèles : instruction, instruction de code et chat

Le mode chat est conçu pour les contextes conversationnels, tandis que le mode instruction est conçu pour les tâches de traitement du langage naturel dans certains domaines.

Le réglage fin en mode chat permet au LLM de générer des réponses plus naturelles et plus cohérentes, pertinentes et engageantes pour l’utilisateur. Le réglage fin en mode instruction aide le LLM à mieux suivre différents types d’instructions et à générer des sorties précises, adaptées à la tâche.

Paramètres du modèle

Les LLM proposent quelques paramètres pour « configurer » la façon dont les réponses sont générées.

le paramètre « température » détermine la variabilité des réponses du modèle. En d’autres termes, plus la température est basse, plus les réponses du modèle seront déterministes/cohérentes. Une valeur de température très faible, idéalement 0, est recommandée pour les solutions RAG.

« max_tokens/max_new_tokens » limite le nombre de tokens (un mot équivaut approximativement à 1,5 token) que le modèle utilisera dans sa réponse. Les développeurs de solutions devront expérimenter pour trouver la valeur qui assure des réponses complètes tout en évitant le trop d’informations dans leur cas d’utilisation, mais 100 est généralement une bonne limite pour les solutions RAG de type question-réponse.

la stratégie d’échantillonnage détermine comment le modèle sélectionne le token suivant dans une réponse. Les solutions RAG doivent utiliser une stratégie d’échantillonnage greedy pour garantir des réponses cohérentes aux prompts.

Prompt engineering

Tout d’abord, découvrons les règles de prompt pour améliorer la performance de la génération.

Règle n° 1 : faire simple pour commencer

Ne pas commencer par rédiger un prompt très long pour ensuite le tester.

Par exemple, ne pas commencer par un long prompt comme :

- Tu travailles au service financier d’une grande entreprise d’électronique du S&P 1000. Tu dois résumer les transcriptions des réunions trimestrielles des actionnaires afin d’identifier les sujets clés, les tendances et le sentiment.

Réponds sous forme de liste numérique à puces.

Veille à ce que chaque élément soit une phrase complète.

N’hallucine pas. Réponds en t’appuyant uniquement sur les informations contenues dans la transcription.

Voici la transcription à résumer :

Mais commencez ici :

- Résume les principaux sujets abordés dans la transcription de la réunion suivante :



Règle n° 2 : incréments uniquement

Éviter de trop modifier les paramètres du modèle.

Dans la plupart des cas :

Le moindre changement dans la température et la pénalité de répétition aura un impact notable.

Les grands changements masquent souvent les succès possibles grâce aux petits changements.

Appliquer les meilleurs principes d’ingénierie :

Modifier un seul paramètre à la fois. Valider chaque modification séparément.

Annuler les modifications qui n’ont pas l’effet escompté. Revenir à la valeur précédente.

Toute modification par rapport à la valeur par défaut doit avoir une bonne explication.

Règle n° 3 : validation croisée

Essayer de casser le prompt. Ne pas tester le prompt qu’une seule fois avant de crier victoire. Effectuer des dizaines de tests sur le prompt.

Essayer de casser le prompt avant que le client ne le fasse.

Créer un jeu de données de test et continuer à y ajouter des exemples. Après chaque sortie POC, faire un nouveau test pour s’assurer que le prompt continue de fonctionner.

Règle n° 4 : les extractions complexes ne peuvent pas être effectuées par des prompts uniques.

Pas de souci, plusieurs prompts sont traités en parallèle avec watsonx.ai.