Compromis coût-performance

Le modèle d’embedding que vous choisissez aura un impact significatif sur la précision de la récupération, la latence et le coût de calcul de votre système RAG. Votre choix de modèle d’embedding sera largement influencé par sa taille, qui dépend de deux caractéristiques : la dimension d’embedding et le nombre de paramètres du modèle.

Un modèle d’embedding plus grand améliore généralement la performance de récupération, mais au prix d’une latence, d’un stockage et d’un coût (financier) de calcul accrus. Inversement, un modèle d’embedding plus petit offre généralement une performance de récupération réduite, mais occupe moins de mémoire, nécessite moins de puissance de calcul et est plus rapide à l’exécution. Choisissez un modèle d’embedding qui concilie exigences de performance et ressources disponibles.

Certains modèles d’embedding sont spécifiques à une langue (par exemple, les modèles d’embedding espagnols conçus pour des clients espagnols) et à un domaine (par exemple, un modèle entraîné sur la terminologie oncologique pour permettre la RAG sur les dossiers médicaux).