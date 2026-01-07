Qu’est-ce que l’orchestration des données ?

Pour exploiter la puissance de leurs volumes de données croissants, les entreprises doivent gérer des écosystèmes de données de plus en plus complexes. Leurs données proviennent souvent de sources différentes et ont des formats variés.

Elles sont également couramment stockées dans des référentiels cloud ou sur site, comme les data lakes et les entrepôts de données, partout dans le monde. Et dans de nombreuses entreprises, les données sont utilisées par différents outils, équipes et employés : les systèmes CRM pour les équipes commerciales, les plateformes d’analytique pour les spécialistes du marketing, etc. Selon une étude menée par IDC en 2024 auprès de responsables informatiques et métier, les données opérationnelles proviennent en moyenne de 35 systèmes différents et sont intégrées dans 18 référentiels de données analytiques différents.1

Ces environnements de données complexes sont propices aux silos de données, aux données de mauvaise qualité et à d’autres problèmes qui créent des goulots d’étranglement dans les pipelines de données et introduisent des erreurs dans l’analyse en aval. Une orchestration efficace aide les entreprises à surmonter ces défis et à débloquer la valeur de leurs données.