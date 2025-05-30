Favoriser un environnement de données dynamique peut aider les entreprises à accélérer leur croissance, selon une nouvelle étude de l’IBM Institute for Business Value. Mais comment savoir si les données sont réellement dynamiques et prêtes à soutenir cette croissance ?

La réponse passe par les indicateurs de qualité des données.

Les indicateurs de qualité des données sont des mesures quantitatives permettant d’évaluer la qualité des données. Les entreprises peuvent s’appuyer sur ces indicateurs pour suivre et surveiller la qualité de leurs données dans le temps, afin d’identifier les données de qualité, adaptées à la prise de décision fondée sur les données et aux cas d’utilisation de l’intelligence artificielle (IA).

Les indicateurs varient selon les entreprises et peuvent refléter les dimensions classiques de la qualité des données (précision, actualité, unicité, etc.) ou des caractéristiques propres aux pipelines de données modernes, comme la durée de traitement. Grâce à ces indicateurs, il est possible d’attribuer une valeur numérique aux différentes dimensions de qualité.

Les outils d’analyse de la qualité des données, reposant sur l’automatisation et le machine learning (ML), aident les ingénieurs en traitement des données à évaluer ces indicateurs et à repérer les problèmes de qualité en temps réel. Les équipes peuvent ainsi prendre les mesures nécessaires pour renforcer la fiabilité et la crédibilité de leurs jeux de données et de leurs pipelines de données.