Qu’est-ce qu’un audit de conformité ?

Un audit de conformité est un examen impartial des activités et enregistrements d’une entreprise, visant à vérifier le respect des politiques, normes et réglementations internes et externes. Il peut couvrir des domaines tels que la cybersécurité, la confidentialité des données, la comptabilité financière ainsi que la santé et la sécurité au travail.

Les audits de conformité sont souvent menés dans le cadre du système de gestion de la conformité de l’entreprise. Un système de gestion de la conformité, ou SGC, est un système intégré qui permet de répondre aux exigences réglementaires, aux politiques internes et aux normes sectorielles.

Outre des audits de conformité réguliers, un CMS efficace peut également inclure un conseil d’administration axé sur la création d’une culture de conformité au sein de l’entreprise ; un directeur ou responsable de la conformité chargé d’établir ou de mettre en œuvre des politiques et procédures de conformité ; et un dispositif de suivi de la conformité, qui consiste à surveiller les opérations pour identifier les zones de non-conformité.

La pratique de l’audit s’est imposée dans la société pendant la première révolution industrielle, alors que les entreprises se développaient et que les investisseurs recherchaient des garanties sur leur santé financière via l’audit de leurs états financiers. Au milieu du 19e siècle, le Royaume-Uni a adopté une loi rendant les audits d’entreprises obligatoires, contribuant à initier le développement des réglementations en matière de conformité qui se poursuit encore aujourd’hui.1

Les exigences actuelles en matière de conformité vont au-delà de l’examen des états financiers et incluent divers domaines, tels que la protection des informations sensibles ou le respect des réglementations environnementales.