Qu’est-ce que la CSRD ?

L’objectif de la CSRD est de garantir une transparence qui aidera les investisseurs, les analystes, les consommateurs et les autres parties prenantes à mieux évaluer les performances de durabilité des entreprises de l’UE, ainsi que les impacts et risques commerciaux associés. Présentée dans le cadre des mesures en faveur de la finance durable de la Commission européenne, la CSRD étend notamment le champ d’application, la publication d’informations sur la durabilité et les exigences de reporting de sa prédécesseure, la directive sur la publication d’informations non financières (NFRD).

Le reporting CSRD repose sur le concept de double matérialité. Les organisations doivent divulguer des informations sur la façon dont leurs activités commerciales affectent la planète et ses habitants ainsi que sur l’impact de leurs objectifs, mesures et risques en matière de durabilité sur la santé financière de l’entreprise. Par exemple, en plus d’exiger d’une organisation qu’elle déclare sa consommation d’énergie et ses coûts, la CSRD exige qu’elle publie des indicateurs d’émissions qui détaillent l’impact de cette consommation d’énergie sur l’environnement, les objectifs visant à réduire cet impact et des informations sur la façon dont la concrétisation de ces objectifs affectera ses finances.

Toutes les divulgations CSRD doivent être accessibles au public et la CSRD impose un audit par un tiers de toutes les divulgations pour en vérifier l’exactitude et l’exhaustivité.