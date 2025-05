Aujourd’hui, les entreprises sont confrontées à un nombre croissant de réglementations de conformité dans tous les secteurs et juridictions, qui sont souvent complexes et spécifiques à un secteur comme la loi HIPAA pour le secteur de la santé, ou spécifiques à une région comme le RGPD pour l’Union européenne.

Le non-respect de ces exigences légales peut entraîner de lourdes amendes et des poursuites judiciaires. Par exemple, en mai 2023, l’autorité irlandaise de protection des données a imposé une amende de 1,3 milliard de dollars à la société californienne Meta pour non-respect du RGPD.

De plus, les comportements des consommateurs envers les problèmes de conformité et la cybersécurité évoluent. Dans une étude récente de McKinsey, 85 % des personnes interrogées ont déclaré qu’il était important de connaître la politique de confidentialité des données d’une entreprise avant d’effectuer un achat. Les entreprises commencent à comprendre que la conformité n’est pas seulement le prix à payer pour faire des affaires ; elle peut même être bénéfique pour les affaires.

Néanmoins, il peut être difficile de respecter les réglementations en matière de conformité. De nombreuses organisations sont de plus en plus présentes à l’international et disposent de plusieurs bureaux dans le monde entier, avec des employés et des clients dans plusieurs régions, toutes soumises à des exigences réglementaires différentes. Ces organisations peuvent avoir du mal à garder une longueur d’avance sur les exigences de conformité, d’autant plus que les lois et les réglementations continuent d’évoluer avec l’avènement des nouvelles technologies. Les organisations risquent également d’introduire des couches supplémentaires de complexité en matière de conformité chaque fois qu’elles ajoutent une nouvelle initiative commerciale ou une nouvelle méthode de traitement des données.

Un système de gestion de la conformité (SGC) aide les organisations à faire face à cet environnement réglementaire complexe et à rester conformes. Il permet de vérifier automatiquement et en temps quasi réel les zones de non-conformité ainsi que de répondre aux réglementations en constante évolution et aux exigences légales.

Un SGC efficace permet également aux organisations de normaliser leurs efforts de conformité dans toutes les régions et de personnaliser leur approche pour rester conformes aux réglementations et normes propres à chaque secteur. Plus largement, un SGC contribue également à faire respecter les normes éthiques et à établir une culture de conformité et de responsabilité d’entreprise.