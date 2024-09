Qu’est-ce que le contrôle de la conformité ?

Pour comprendre l’importance du contrôle de la conformité, il suffit de considérer l’environnement réglementaire actuel. Partout dans le monde, les gouvernements, les autorités commerciales, les organismes de normalisation industrielle et même les entreprises ont créé un réseau d’exigences de conformité qui s’appliquent à toute entreprise opérant dans leur juridiction ou dans leur secteur d’activité, quel que soit son lieu d’implantation.

Le non-respect des exigences de conformité peut souvent entraîner de lourdes amendes et des poursuites judiciaires. Par exemple, en mai 2023, l'autorité irlandaise de protection des données a imposé une amende de 1,3 milliard de dollars à la société californienne Meta pour des violations du RGPD (lien externe à ibm.com).

En outre, les cadres supérieurs et d’autres personnes assument leurs propres responsabilités en matière de réglementation. Par exemple, la loi Sarbanes-Oxley (loi SOX), une loi américaine qui vise à prévenir la fraude dans les entreprises, stipule que les dirigeants peuvent être condamnés à une amende d'un million de dollars et à dix ans de prison pour avoir certifié un rapport financier inexact.

En d’autres termes, la conformité est complexe, et cette complexité peut conduire les entreprises à enfreindre par inadvertance les règles de conformité dans leurs activités quotidiennes. Elles pourraient ne pas saisir toutes les nuances des exigences de conformité lorsqu’elles s’étendent à une nouvelle région, ou négliger les nouvelles lois sur la protection des données qui exigent la divulgation des politiques de confidentialité des données aux clients.

Le contrôle de la conformité aide les organisations à gérer ces risques et à rester au fait de l’évolution de l’environnement réglementaire. Il leur fait gagner du temps et de l’argent en leur permettant de détecter les violations en temps réel avant qu’elles ne deviennent des problèmes plus importants. Il accroît également l’efficacité de l’organisation en optimisant le processus complexe de reporting réglementaire.

Du point de vue de la sécurité, le contrôle de la conformité favorise également une meilleure gestion des risques et la transparence de l’organisation. Ces avantages sont d’autant plus importants que les clients sont de plus en plus préoccupés par la confidentialité des données et le risque de violation de celles-ci. En maintenant la conformité réglementaire, les organisations ne se protègent pas seulement elles-mêmes, mais elles renforcent aussi la confiance de leurs parties prenantes.