Qu’est-ce que l’acquisition de données ?

L’acquisition de données est le processus qui consiste à obtenir des données provenant de diverses sources à l’aide de différentes méthodes. Il s’agit d’une étape cruciale dans le pipeline d’ingestion des données. Elle est suivie de la validation, de la transformation et du chargement des données.



Les piliers des entreprises modernes, tels que la prise de décision fondée sur les données, l’analyse des données et l’intelligence artificielle (IA), dépendent tous de la disponibilité de grandes quantités de données de qualité. L’acquisition de données permet de récupérer les données qui rendent possibles ces décisions et technologies éclairées. Si le concept peut sembler simple, il n’en est rien, en particulier à l’ère du big data.

De nos jours, les jeux de données sont volumineux et complexes. Ils peuvent atteindre plusieurs téraoctets ou pétaoctets, se présenter sous des formats structurés ou non structurés et provenir de sources diverses. Cette complexité rend difficile la gestion des volumes de données, de leur gouvernance et de leur sécurité tout au long du processus d’acquisition.

Cependant, lorsqu’il est mené efficacement, ce processus constitue une source précieuse pour les initiatives stratégiques. En effet, une étude de la Harvard Business Review a révélé que les entreprises qui parviennent à tirer parti du big data et de l’IA surpassent leurs concurrents sur les principaux indicateurs, notamment l’efficacité opérationnelle, la croissance du chiffre d’affaires et l’expérience client1.