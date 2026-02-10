Corriger les données sales dans les entreprises ne se limite pas à s’attaquer à des problèmes isolés : cela nécessite également de corriger les problèmes de qualité des données intégrés dans les processus, les technologies et les modèles de propriété.

La gouvernance des données fournit le cadre organisationnel qui aide à garantir la fiabilité et l’utilisation des données dans toute l’entreprise en définissant des politiques, des rôles, des processus et des outils pour gérer les données tout au long de leur cycle de vie. En intégrant la responsabilité et les contrôles en amont, la gouvernance permet d’éviter la récurrence des problèmes de qualité et favorise l’amélioration durable de la qualité des données.



Dans une enquête IBV, 54 % des cadres ont déclaré que la mise en œuvre d’une gouvernance des données et d’une gestion des données efficaces est une priorité pour leur entreprise.5



Pour comprendre pourquoi la gouvernance des données est devenue un aspect si critique, il faut clarifier ce que la gouvernance fait en pratique. La gouvernance définit qui est propriétaire des données, comment elles doivent être traitées et quelles règles elles doivent respecter pour être considérées comme des données fiables. Considérez la gouvernance comme un système de « contrôle de la circulation » des données : elle orchestre l’accès, les normes de qualité et la conformité afin que les données vérifiées circulent vers les utilisateurs et les systèmes appropriés.



Un cadre des exigences de gouvernance des données solide comprend généralement :

