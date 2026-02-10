Les données sales sont des informations inexactes, non valides, incomplètes ou incohérentes, ce qui les rend peu adaptées à un usage professionnel.
Les données sales peuvent prendre de nombreuses formes. Cela peut inclure des enregistrements en double, des valeurs manquantes ou nulles, des formats incohérents, des informations obsolètes, des entrées non valides, des relations rompues entre les enregistrements ou des définitions contradictoires entre les systèmes.
De tels problèmes de qualité des données peuvent survenir à n’importe quel moment du cycle de vie des données, de la capture initiale à l’analyse et la distribution en aval. Y répondre est essentiel, car des entrées inexactes ou incohérentes peuvent compromettre la précision des décisions, fausser les résultats de l’analyse de données, dégrader la performance des modèles d’intelligence artificielle (IA) et augmenter le risque en dimensionnant les erreurs entre systèmes et processus.
Les entreprises peuvent s’appuyer sur une large gamme d’outils et de techniques pour nettoyer les données sales, notamment le profilage des données, la validation, la déduplication, la standardisation et la surveillance. Ces efforts sont encore plus efficaces lorsqu’ils sont soutenus par une solide gouvernance des données. La gouvernance fournit la structure nécessaire pour définir la propriété, établir des normes et intégrer des contrôles qui empêchent la réapparition des problèmes de qualité des données et permettent de préserver les améliorations.
Les entreprises qui peinent à gérer les données sales s’exposent à des coûts financiers et opérationnels majeurs. Lorsque les équipes s’appuient sur des données inexactes, souvent qualifiées de manière interchangeable de données sales ou mauvaises, elles sont plus susceptibles de prendre des décisions commerciales qui ne correspondent pas à la réalité et aux conditions du marché.
Ces risques sont largement reconnus : un rapport de l’IBM Institute for Business Value (IBV) mené en 2025 a révélé que 43 % des directeurs des opérations citent la qualité des données comme leur principale priorité1. Selon Forrester, plus d’un quart des entreprises estiment que les pertes annuelles dues à la mauvaise qualité des données dépassent les 5 millions de dollars.2
Voici d’autres conséquences liées aux données sales :
Les données sales ont un impact cumulatif sur les systèmes d’IA, y compris les grands modèles de langage (LLM). Ces systèmes (et leurs algorithmes sous-jacents) apprennent en identifiant des modèles statistiques dans des jeux de données à grande échelle. Par conséquent, toute erreur ou biais dans les jeux de données peut être appris pendant l’entraînement et reflété dans des résultats erronés et trompeurs lors de l’inférence. Gartner a d’ailleurs prédit que « d’ici 2026, les entreprises abandonneront 60 % des projets d’IA non étayés par des données adaptées à l’IA ». 3
Par conséquent, l’importance des données de haute qualité et bien gérées s’est encore renforcée avec l’adoption croissante de l’IA. De solides pratiques en matière de qualité des données permettent d’obtenir des résultats de modèles plus fiables et plus précis. Cet avantage se traduit par un impact commercial mesurable. Une recherche de l’IBV montre que les entreprises disposant d’importants volumes de données fiables pour les parties prenantes internes et externes obtiennent un retour sur investissement presque deux fois plus élevé grâce à leurs capacités d’IA.4
Les données de mauvaise qualité, ou données sales, n’apparaissent pas spontanément : elles sont le résultat de facteurs organisationnels, techniques et humains. Les causes profondes des données sales peuvent souvent être attribuées aux sources et pratiques suivantes :
La saisie manuelle de données est intrinsèquement sujette aux erreurs en raison de la répétition, de la pression du temps et de la charge cognitive, ce qui peut conduire à des données incorrectes telles que des fautes de frappe, des caractères transposés, une mauvaise lecture des documents sources et des erreurs de copier-coller. Lorsque ces erreurs humaines sont systématiques, elles peuvent rapidement se multiplier et nécessiter un processus de nettoyage approfondi.
Les silos de données peuvent générer des données sales en fragmentant les informations entre les services. Lorsque des équipes gèrent des jeux de données isolés sans normes communes ni coordination, les doublons et les enregistrements mal alignés peuvent proliférer.
Les données sales peuvent prospérer en l’absence d’une surveillance centralisée, d’une propriété de données définie, de normes applicables et d’autres caractéristiques d’une gouvernance des données solide.
Dans ces conditions, les services capturent et gèrent les données de manière incohérente, ce qui entraîne des problèmes qui s’accumulent au fil du temps, tels que des formats et conventions de nommage conflictuels, des définitions de données incohérentes et des entrées non validées qui compromettent la fiabilité des données.
L’intégration de données dans des systèmes différents et spécialisés peut entraîner des erreurs dues à la non-concordance des schémas, à des transformations erronées et à des transferts incomplets. Ces risques ont augmenté avec le cloud et les architectures hybrides, où les données se déplacent entre environnements avec des formats et règles de validation différents.
Les systèmes hérités s’appuient souvent sur des modèles de données obsolètes, une validation limitée et des interfaces fragiles qui ne correspondent plus aux besoins commerciaux actuels. Au fur et à mesure que les exigences évoluent, ces systèmes accumulent une dette technique qui impose des solutions manuelles. Elle augmente également la probabilité d’erreurs structurelles dans les données, y compris des données aberrantes non signalées qui faussent le reporting et l’analyse en aval.
Lorsque les données sont acceptées sans validation en temps réel, telle que la vérification des plages, l’application du format, les champs obligatoires ou les contraintes d’unicité, les erreurs entrent dans les systèmes silencieusement. Une fois ingérés, ces défauts se propagent en aval, devenant plus difficiles et plus coûteux à détecter et à corriger.
Les données sales peuvent refléter les priorités de l’entreprise plutôt que des défauts techniques. Lorsque la vitesse, le volume ou la livraison à court terme sont récompensés au détriment de la précision et de la gestion des données, les taux d’erreur augmentent souvent et la responsabilité de maintenir des données propres n’est plus claire.
Les systèmes de machine learning peuvent introduire ou amplifier les données sales par inadvertance. Lorsque les data scientists entraînent des modèles à partir de jeux de données erronés, biaisés ou incomplets, les sorties des modèles peuvent ensuite être réintégrées en tant qu’entrées sans validation ni supervision suffisantes.
Le nettoyage des données sales est une pratique fondamentale de gestion des données qui combine processus, technique, outils et gouvernance. Le nettoyage des données implique de comprendre comment les données sont collectées à partir de différentes sources de données et gérées tout au long de leur cycle de vie, d’identifier et de corriger les erreurs telles que les données dupliquées, les données incohérentes, les données incomplètes, valider les résultats et intégrer des contrôles afin de garantir la fiabilité des données.
Les huit étapes de nettoyage des données les plus courantes sont les suivantes :
Une grande variété d’outils et de techniques de nettoyage des données, dont certains ont des capacités qui se chevauchent, sont conçus pour aborder différents défis de qualité des données, cas d’utilisation et niveaux de complexité tout au long du cycle de vie des données :
Corriger les données sales dans les entreprises ne se limite pas à s’attaquer à des problèmes isolés : cela nécessite également de corriger les problèmes de qualité des données intégrés dans les processus, les technologies et les modèles de propriété.
La gouvernance des données fournit le cadre organisationnel qui aide à garantir la fiabilité et l’utilisation des données dans toute l’entreprise en définissant des politiques, des rôles, des processus et des outils pour gérer les données tout au long de leur cycle de vie. En intégrant la responsabilité et les contrôles en amont, la gouvernance permet d’éviter la récurrence des problèmes de qualité et favorise l’amélioration durable de la qualité des données.
Dans une enquête IBV, 54 % des cadres ont déclaré que la mise en œuvre d’une gouvernance des données et d’une gestion des données efficaces est une priorité pour leur entreprise.5
Pour comprendre pourquoi la gouvernance des données est devenue un aspect si critique, il faut clarifier ce que la gouvernance fait en pratique. La gouvernance définit qui est propriétaire des données, comment elles doivent être traitées et quelles règles elles doivent respecter pour être considérées comme des données fiables. Considérez la gouvernance comme un système de « contrôle de la circulation » des données : elle orchestre l’accès, les normes de qualité et la conformité afin que les données vérifiées circulent vers les utilisateurs et les systèmes appropriés.
Un cadre des exigences de gouvernance des données solide comprend généralement :
Un conseil de gouvernance ou un comité de pilotage définit la stratégie en matière de données, les priorités et l’autorité décisionnelle au sein de l’entreprise. Les propriétaires de données sont responsables de la qualité des données dans des domaines métier spécifiques, tandis que les responsables des données gèrent la qualité des données au quotidien et s’efforcent de standardiser les définitions et les règles métier.
Des directives documentées précisent comment les données doivent être formatées, nommées, accessibles et protégées. Ces politiques favorisent également la cohérence, réduisent l’ambiguïté et garantissent un traitement des données de manière conforme et sécurisée.
Des audits et processus de suivi continus sont utilisés pour évaluer la qualité des données, la conformité aux politiques et le respect des normes définies au fil du temps. Ces activités permettent d’identifier rapidement les problèmes, de suivre les améliorations et d’assurer la transparence et la responsabilité de la gestion et de l’utilisation des données.
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1 2025 CDO Study: The AI multiplier effect, IBM Institute for Business Value, 12 novembre 2025.
2 Millions lost in 2023 due to poor data quality, potential for billions to be lost with AI without intervention, Forrester, 31 juillet 2024.
3 Lack of AI-Ready Data Puts AI Projects at Risk, Gartner, 26 février 2025.
4 Le guide du PDG sur l’IA générative, IBM Institute for Business Value, 18 juillet 2023.
5 Résultats non publiés, L’étude 2025 sur les CDO : L’effet multiplicateur de l’IA, IBM Institute for Business Value, 12 novembre 2025.