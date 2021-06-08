Qu'est-ce qu'une plateforme d'intégration ? En ai-je besoin ?

Pensez à une plateforme d’intégration comme à un menu. Mais pas n'importe quel menu, plutôt votre menu Netflix - un hub qui présente le contenu que vous souhaitez consommer. Bien sûr, vous pouvez trouver une grande partie, voire la totalité, de vos programmes préférés effectuant vos propres recherches en ligne. Et l’expérience de visionnage ne serait pas différente. Mais le processus pour trouver ce contenu demande du temps et beaucoup de patience. Le menu offre efficacité, commodité et entreprise.
D'un point de vue commercial, une plateforme d'intégration offre une valeur similaire. Il est conçu pour répondre aux besoins uniques de ses utilisateurs et rassemble différents types d'intégrations en un seul endroit. Les équipes informatiques gagnent en liberté et en flexibilité pour adopter des ressources qui leur permettent d'apporter une valeur ajoutée à l'entreprise selon des modalités qui répondent (et, espérons-le, dépassent) les attentes des clients.
C'est la puissance d'une plateforme d'Intégration — permettant à l'ensemble d'être plus grand que la somme de ses parties.
Une plate-forme d'intégration est un ensemble cohérent de logiciels d'intégration (middleware) qui permettent aux utilisateurs d'effectuer les opérations suivantes :
En d'autres termes, une plateforme d'Intégration fournit aux Entreprises les outils d'Intégration dont elles ont besoin pour connecter leurs systèmes, applications et données dans l'ensemble de leur environnement.
Tous les secteurs d'activité parlent aujourd'hui de plates-formes d'intégration, et ce à juste titre. Les marchés hautement compétitifs exigent des solutions plus rapides et rentables qui accélèrent l'échange d'informations, améliorent la productivité et rationalisent les opérations.
Cependant, la demande de nouvelles intégrations dépasse largement la capacité des entreprises à créer ces intégrations. Selon Gartner, « 70 % des projets de transformation numérique échouent faute de qualité d’intégration. » [1]
La connexion d'applications cloud natives et de systèmes sur site à une architecture matérielle et logicielle Cohérent peut aider de plusieurs manières, notamment les suivantes :
Les équipes d'intégration d'aujourd'hui doivent avoir accès à un ensemble de composants qui leur permettent d'équilibrer les styles d'intégration traditionnels et modernes. Lors de l'évaluation des plateformes d'Intégration, voici les composants les plus importants à prendre en compte :
Traditionnellement, les plateformes d'intégration étaient conçues en connectant les principales fonctionnalités d'une organisation. Cela comprenait généralement des logiciels API Management , des capacités de messagerie et des solutions Enterprise Service Bus (ESB) provenant de divers fournisseurs.
Cependant, cette approche peut être coûteuse et complexe à mettre en place en interne, et elle ne répond pas forcément à toutes vos exigences. Des fonctionnalités ou des capacités peuvent être dupliquées dans les solutions de plusieurs fournisseurs, tandis que d'autres capacités peuvent être totalement exclues de l'équation.
Les plateformes d'intégration complètes combinent toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin au sein d'une plateforme conteneurisée unifiée. Ils peuvent également permettre de combler plus facilement le fossé entre les différents styles d'intégration.
iPaaS, ou Intégration Platform as a Service, est une suite d’offres cloud conçues pour connecter des applications. Tout comme une plateforme d'Intégration traditionnelle, elle peut aider les Entreprises à exécuter et à gérer leur Intégration. L’iPaaS utilise généralement diverses combinaisons de solutions sur site et basées sur le cloud qui permettent à une entreprise de déplacer ses structures SOA et ESB vers une architecture de microservices.
