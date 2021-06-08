Qu'est-ce qu'une plateforme d'intégration ? En ai-je besoin ?

Pensez à une plateforme d’intégration comme à un menu. Mais pas n'importe quel menu, plutôt votre menu Netflix - un hub qui présente le contenu que vous souhaitez consommer. Bien sûr, vous pouvez trouver une grande partie, voire la totalité, de vos programmes préférés effectuant vos propres recherches en ligne. Et l’expérience de visionnage ne serait pas différente. Mais le processus pour trouver ce contenu demande du temps et beaucoup de patience. Le menu offre efficacité, commodité et entreprise.

D'un point de vue commercial, une plateforme d'intégration offre une valeur similaire. Il est conçu pour répondre aux besoins uniques de ses utilisateurs et rassemble différents types d'intégrations en un seul endroit. Les équipes informatiques gagnent en liberté et en flexibilité pour adopter des ressources qui leur permettent d'apporter une valeur ajoutée à l'entreprise selon des modalités qui répondent (et, espérons-le, dépassent) les attentes des clients.

C'est la puissance d'une plateforme d'Intégration — permettant à l'ensemble d'être plus grand que la somme de ses parties.