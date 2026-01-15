Pourquoi la qualité des données est essentielle au succès de l’IA

Les entreprises du monde entier continuent d’investir massivement dans l’IA. Selon Gartner, les dépenses mondiales en IA devraient dépasser les 2 000 milliards de dollars en 2026, soit une croissance de 37 % d’une année sur l’autre.1 Cependant, cette expansion rapide masque le fait que de nombreux projets d’IA peinent à apporter une valeur durable.

Selon l’étude menée auprès de PDG en 2025 par l’IBM Institute for Business Value, seuls 16 % des projets d’IA ont réussi à se développer à l’échelle de l’entreprise,2 tandis que l’étude NANDA du MIT3 indique que jusqu’à 95 % des projets pilotes d’IA générative échouent à progresser au-delà de l’expérimentation.

Les études indiquent que la qualité et la gouvernance des données d’IA sont des éléments clés de différenciation au sein de l’écosystème d’IA. Selon une autre étude de l’BV, 68 % des entreprises axées sur l’IA font état de cadres de données et de gouvernance matures et bien établis, contre seulement 32 % pour les autres entreprises.4



Comme le soulignent les auteurs de l’étude, « bien que moins tape-à-l’œil que les algorithmes de pointe ou les cas d’utilisation ambitieux, ce socle de données structurées, accessibles et de qualité représente une condition préalable essentielle au succès durable de l’IA. »

Cette base est importante car les modèles de machine learning, qui sont au cœur de nombreux systèmes d’IA, « apprennent » directement à partir des jeux de données qui leur sont fournis. Lorsque ces données déforment la réalité à cause d’erreurs, de lacunes, d’informations obsolètes, de silos ou de biais systématiques, les modèles héritent non seulement de ces faiblesses, mais peuvent également amplifier les problèmes de données à l’échelle.



Par exemple, dans les systèmes d’IA générative, tels que les grands modèles de langage (LLM) utilisés pour le traitement automatique du langage naturel, des problèmes de qualité des données peuvent apparaître sous forme de texte présentant des inexactitudes factuelles ou des sorties de type image biaisées. La mauvaise qualité des données peut également entraîner une performance inégale, en particulier dans les cas extrêmes tels que les entrées inhabituelles et les scénarios sous-représentés.

Même un faible pourcentage de données de mauvaise qualité peut avoir des effets disproportionnés. Quelques mauvais résultats peuvent saper la prise de décision et la confiance dans la technologie, amenant les cadres à conclure que l’outil d’IA est défectueux, alors que la cause racine réside dans la qualité des données qui l’alimentent.



Au-delà des résultats techniques, une mauvaise qualité des données d’IA comporte des implications juridiques et éthiques, notamment des risques pesant sur la confidentialité des données et l’utilisation responsable des données. Les modèles entraînés sur des données mal gouvernées peuvent perpétuer la discrimination dans des domaines tels que l’embauche, les prêts, la santé et les services publics. Parallèlement, des réglementations telles que la loi européenne sur l’intelligence artificielle et un nombre croissant de lois américaines étatiques sur l’IA responsabilisent de plus en plus les entreprises pour ce qui est de la protection des données, ainsi que de la qualité, de la représentativité et de la provenance des données d’entraînement.