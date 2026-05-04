Qu’est-ce que l’automatisation des pipelines de données ?

L'automatisation du pipeline de données ne se limite pas à accélérer le passage des données dans les systèmes. À l'ère de l'IA d'entreprise et de la génération augmentée par la recherche (RAG), les pipelines de données modernes constituent une infrastructure essentielle pour permettre aux organisations de s'appuyer sur les données. Les systèmes d'IA dépendent de l'accès aux données ainsi que du contexte fiable concernant ces données, comme la lignée (d'où elles proviennent), la fraîcheur et la qualité. Sans cette base, les organisations risquent de déployer des modèles d’IA qui font apparaître des informations obsolètes et non gouvernées provenant de diverses sources, compromettant ainsi la prise de décision.

Cependant, l'augmentation des volumes de données et les environnements de plus en plus distribués ajoutent de la complexité. Comme les pipelines couvrent des plateformes basées sur le cloud, des applications SaaS et des sources de streaming, leur maintenance devient également plus coûteuse. Les pipelines de données traditionnels n'ont pas été conçus pour ce niveau d'échelle ou de vitesse.

Les recherches montrent que les équipes chargées des données consacrent plus de la moitié (53 %) de leur temps d'ingénierie à la maintenance, ce qui représente des coûts annuels d'entretien des pipelines estimés à 2,2 millions de dollars américains.2 Les équipes chargées des données accumulent une dette technique par le biais d'intégrations ponctuelles et de scripts personnalisés, en utilisant des processus manuels et fastidieux pour transformer les données au lieu d'apporter de la valeur.



Cette charge peut freiner l'innovation, y compris la capacité à maintenir les systèmes d'IA à jour avec de nouvelles données. Par conséquent, les initiatives d’IA des entreprises peuvent avoir du mal à dimensionner. L’automatisation fait partie de la solution, mais son impact dépend de la manière dont elle est appliquée. Les pipelines réutilisables, résilients et capables de détecter et de résoudre les problèmes avec une intervention manuelle minimale peuvent réduire la charge opérationnelle sur les équipes.



Les approches émergentes, telles que les pipelines de données agentiques, visent à relever davantage ces défis opérationnels en combinant l’automatisation assistée par l’IA avec une intelligence intégrée. Ces pipelines intègrent des métadonnées, des signaux d’observabilité et des décisions intelligentes afin de garantir que les données sont validées, gouvernées et livrées de manière prévisible. L’automatisation est étroitement liée au contrôle.



Ce principe se reflète dans un nouveau rapport de l'IBM Institute for Business Value (IBV), produit en collaboration avec Adobe. Le rapport montre que les entreprises qui prennent de l'avance associent une automatisation rapide à une gouvernance intégrée, une combinaison qui, selon la recherche, se traduit par une augmentation de 12 % du RSI et de 38 % de la valeur à vie des clients.3

Comme l’explique Nisha Kohli, responsable de la stratégie IA dans l’expérience client chez IBM et co-auteur du rapport, « lorsque la gouvernance est intégrée directement dans les workflows, les entreprises peuvent agir plus rapidement et en toute confiance. » (à IBM Think En passant de pipelines ponctuels à des solutions gouvernées et réutilisables, les équipes peuvent étendre les initiatives d’entreprise à l’ensemble de l’entreprise sans submerger les équipes de données et informatiques déjà réduites.