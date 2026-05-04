Qu’est-ce que l’automatisation des pipelines de données ?

By Judith Aquino , Alexandra Jonker

Automatisation des pipelines de données

L’automatisation des pipelines de données est le processus d’utilisation de logiciels pour Orchestrate®  et gérer le mouvement, la Transformation et la livraison des données avec un minimum d’intervention humaine. 

Les pipelines de données automatisés aident les entreprises à concevoir, à valider et à surveiller les workflows de données à grande échelle. Ils simplifient les étapes clés de gestion des données et intègrent souvent des capacités de surveillance, de tests et de gouvernance. Dès lors, des données de confiance circulent à travers l’entreprise au rythme de ses activités, et elles soutiennent tant les équipes d’ingénierie que les parties prenantes qui les exploitent à des fins d’analyse et de décision.

L’automatisation des pipelines commence à évoluer vers des systèmes agentiques, soutenus par l’IA, dotés de capacités d’auto-adaptation et d’auto-réparation. Ces approches permettent de diagnostiquer les problèmes et d’optimiser l’exécution en utilisant des signaux contextuels plutôt que des règles statiques.

Sans ces capacités, les pipelines de données traditionnels peuvent avoir du mal à gérer les volumes de données croissants, les environnements fragmentés et les exigences de l'analyse en temps réel et de l'intelligence artificielle (IA). Ces défis introduisent des goulots d'étranglement opérationnels, bloquent le mouvement des données et fragilisent les pipelines, susceptibles d'être cassés en cas de modification des schémas.

Dans ce contexte, les pipelines de données automatisés sont devenus une capacité fondamentale pour maintenir un flux de données efficace et cohérent dans les environnements d'entreprise. Le marché mondial des outils de pipeline de données devrait atteindre 35,6 milliards USD d'ici 2031, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 18,2 % entre 2022 et 2031.1

Pourquoi les pipelines de données automatisés sont-ils importants ?

L'automatisation du pipeline de données ne se limite pas à accélérer le passage des données dans les systèmes. À l'ère de l'IA d'entreprise et de la génération augmentée par la recherche (RAG), les pipelines de données modernes constituent une infrastructure essentielle pour permettre aux organisations de s'appuyer sur les données. Les systèmes d'IA dépendent de l'accès aux données ainsi que du contexte fiable concernant ces données, comme la lignée (d'où elles proviennent), la fraîcheur et la qualité. Sans cette base, les organisations risquent de déployer des modèles d’IA qui font apparaître des informations obsolètes et non gouvernées provenant de diverses sources, compromettant ainsi la prise de décision.

Cependant, l'augmentation des volumes de données et les environnements de plus en plus distribués ajoutent de la complexité. Comme les pipelines couvrent des plateformes basées sur le cloud, des applications SaaS et des sources de streaming, leur maintenance devient également plus coûteuse. Les pipelines de données traditionnels n'ont pas été conçus pour ce niveau d'échelle ou de vitesse.

Les recherches montrent que les équipes chargées des données consacrent plus de la moitié (53 %) de leur temps d'ingénierie à la maintenance, ce qui représente des coûts annuels d'entretien des pipelines estimés à 2,2 millions de dollars américains.2 Les équipes chargées des données accumulent une dette technique par le biais d'intégrations ponctuelles et de scripts personnalisés, en utilisant des processus manuels et fastidieux pour transformer les données au lieu d'apporter de la valeur.

Cette charge peut freiner l'innovation, y compris la capacité à maintenir les systèmes d'IA à jour avec de nouvelles données. Par conséquent, les initiatives d’IA des entreprises peuvent avoir du mal à dimensionner. L’automatisation fait partie de la solution, mais son impact dépend de la manière dont elle est appliquée. Les pipelines réutilisables, résilients et capables de détecter et de résoudre les problèmes avec une intervention manuelle minimale peuvent réduire la charge opérationnelle sur les équipes.

Les approches émergentes, telles que les pipelines de données agentiques, visent à relever davantage ces défis opérationnels en combinant l’automatisation assistée par l’IA avec une intelligence intégrée. Ces pipelines intègrent des métadonnées, des signaux d’observabilité et des décisions intelligentes afin de garantir que les données sont validées, gouvernées et livrées de manière prévisible. L’automatisation est étroitement liée au contrôle.

Ce principe se reflète dans un nouveau rapport de l'IBM Institute for Business Value (IBV), produit en collaboration avec Adobe. Le rapport montre que les entreprises qui prennent de l'avance associent une automatisation rapide à une gouvernance intégrée, une combinaison qui, selon la recherche, se traduit par une augmentation de 12 % du RSI et de 38 % de la valeur à vie des clients.3

Comme l’explique Nisha Kohli, responsable de la stratégie IA dans l’expérience client chez IBM et co-auteur du rapport, « lorsque la gouvernance est intégrée directement dans les workflows, les entreprises peuvent agir plus rapidement et en toute confiance. » (à IBM Think En passant de pipelines ponctuels à des solutions gouvernées et réutilisables, les équipes peuvent étendre les initiatives d’entreprise à l’ensemble de l’entreprise sans submerger les équipes de données et informatiques déjà réduites.

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Quels sont les avantages de l’automatisation des pipelines de données ?

L'automatisation des pipelines de données peut aider les entreprises à relever les défis liés à la gestion du volume, de la vitesse et de la variété des mégadonnées circulant à travers leurs systèmes et l'écosystème au sens large. En voici les principaux :

  • Améliorer la fiabilité et la qualité des données
  • Améliorer l’efficacité de l’ingénierie
  • Fournir des données opportunes
  • Renforcer la résilience des pipelines
  • Mise à l'échelle des opérations relatives aux données
  • Renforcer la gouvernance et la standardisation
  • Activation de l'IA et des analyses avancées

Améliorer la fiabilité et la qualité des données

Les pipelines de données automatisés peuvent réduire les erreurs humaines en exécutant des workflows automatisés prédéfinis. Cela permet d’assurer un traitement de données plus précis, cohérent et fiable tout au long du cycle de vie du pipeline de données.

Augmentation de l’efficacité technique

En automatisant les tâches répétitives et en minimisant les temps d’arrêt imprévus, l’automatisation des pipelines minimise les interventions manuelles. Les équipes chargées des données peuvent ainsi se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée, telles que les transformations complexes et l'optimisation des modèles.

Fournir des données opportunes

L'automatisation permet aux données de se déplacer de la source à la destination en temps quasi réel ou selon un calendrier prévisible. Grâce à la prise en charge du traitement de données en temps réel, les données en continu peuvent être traitées souvent dans les millisecondes qui suivent leur génération. Ce processus garantit que les systèmes en aval tels que les tableaux de bord, les outils de visualisation, les plateformes de Business Intelligence et les applications d’analyse de données sont continuellement mis à jour.

Améliorer la résilience des pipelines

La surveillance, la journalisation et les alertes intégrées aident les équipes à identifier, diagnostiquer et résoudre rapidement les problèmes. Ces capacités améliorent la fiabilité et la résilience des pipelines en réduisant l'impact des défaillances sur les systèmes en aval et les résultats commerciaux.

Évolution des opérations sur les données

Les pipelines automatisés sont conçus pour gérer l’augmentation des volumes de données avec un minimum d’efforts supplémentaires, offrant une évolutivité permettant aux Entreprises de développer leurs Opérations sans augmenter proportionnellement le personnel ni sur-provisionner le calcul.

Renforcer la gouvernance et la standardisation

L’automatisation des pipelines de données peut aider les organisations à faire respecter des formats de données cohérents, des règles de validation et des contrôles d’accès. Dans le même temps, il améliore la visibilité sur la traçabilité des données, les dépendances et la qualité, réduisant ainsi la complexité opérationnelle liée à la gestion et à la gouvernance des données.

Activer l'IA et les analyses avancées

En contribuant à fournir des données propres, bien structurées et constamment mises à jour, l’automatisation des pipelines offre une base plus solide pour des analyses avancées de données, des initiatives d’IA et d’apprentissage automatique . Cette base permet aux équipes d'entraîner des modèles plus efficacement et d'améliorer leur précision au fil du temps.

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Composants principaux d’un pipeline de données automatisé

Les pipelines de données automatisés sont composés d’éléments modulaires qui absorbent, traitent et livrent les données des systèmes sources vers des charges de travail analytiques et opérationnelles. Voici les principaux composants :

  • Ingestion de données
  • Transformation des données
  • Stockage de données et mise à disposition
  • Orchestration et exécution
  • Qualité des données et validation
  • Surveillance et observabilité
  • Gestion des métadonnées
  • Gouvernance et sécurité

Ingestion de données

Dans un pipeline de données automatisé, les processus d’ingestion sont configurés pour extraire les données puis déclenchés automatiquement en fonction des plannings, événements ou changements détectés dans les systèmes sources. Les connecteurs prédéfinis et les modèles de capture des données de changement (CDC) permettent de réduire la charge sur les systèmes sources et de s'adapter plus efficacement que les mises à jour complètes.

L’automatisation rend l’ingestion reproductible et résiliente par conception. Les tâches sont reproductibles et auto-récupérables, permettant des réessais automatiques, des redémarrages basés sur des points de contrôle et la revoir des données sans introduire de doublons ou d’incohérences. Cette approche permet à l'ingestion de fonctionner de manière fiable à l’échelle tout en s'adaptant aux nouvelles sources de données et à l'évolution des besoins en données sans réingénierie continue.

Transformation des données

Les transformations de pipeline gèrent des tâches telles que le nettoyage des données, l’enrichissement, la déduplication et la standardisation afin de traiter les données de manière cohérente et reproductible. Ces transformations sont souvent mises en œuvre à l'aide de SQL, Python ou d'interfaces low-code et no-code.

Des contrôles automatisés de qualité des données, incluant la validation des schémas et l’application des plages de valeurs, sont intégrés dans les étapes de transformation afin d’empêcher que des données invalides ne se propagent vers les systèmes, applications analytiques et algorithmes en aval.

Stockage de données

Dans les pipelines de données automatisés, les zones de stockage et de staging sont provisionnées et gérées de manière programmatique au sein des data lakes ou entrepôts de données. Au fur et à mesure que les données sont ingérées, des processus automatisés transfèrent les jeux de données brutes ou légèrement traitées dans des zones de transit désignées, en capturant les métadonnées, les horodatages de chargement et les informations de lignage. Cette organisation automatisée favorise l’auditabilité, le retraitement contrôlé et la récupération en cas de changement de la Transformation ou des Business Rules.

De nombreuses implémentations séparent les jeux de données en couches, souvent appelées bronze, argent et or, afin de distinguer les données brutes des productions nettoyées et organiser.4 Le passage d'une couche à l'autre se fait automatiquement en fonction de la réussite des transformations et des contrôles de qualité, ce qui permet de synchroniser les données brutes et les données traitées sans manipulation manuelle.

Orchestration et exécution

L’exécution du pipeline est coordonnée par des outils d’orchestration des workflows qui gèrent automatiquement les dépendances des tâches, l’ordre d’exécution, les nouvelles tentatives et la gestion des erreurs sur les différents composants du pipeline. Des orchestrateurs comme Apache Airflow utilisent des plannings pour créer des exécutions de workflow, mais les tâches à l’intérieur de ces exécutions s’exécutent en fonction de conditions telles que l’état de dépendance, les règles de déclenchement et les contraintes opérationnelles, permettant des pipelines plus robustes et observables. 

Les pipelines sont généralement définis comme des graphes acycliques dirigés (DAG), ce qui rend l'ordre d'exécution explicite et permet de détecter, de suivre et de récupérer les défaillances de manière structurée. Cette structure permet une récupération et une réexécution automatisées sans avoir à réexécuter l'ensemble du pipeline.

Qualité des données et validation

Les pipelines de données automatisés intègrent généralement des contrôles de qualité directement dans l'exécution du pipeline plutôt que de traiter la validation comme un processus en aval ou manuel. Les règles telles que la conformité du schéma, l’intégrité référentielle, les seuils de fraîcheur et la détection des anomalies statistiques sont évaluées automatiquement à mesure que les données se déplacent dans le pipeline. Les enregistrements ou les lots qui enfreignent les attentes peuvent être mis en quarantaine, corrigés selon une logique prédéfinie ou acheminés vers des workflows de gestion des exceptions sans arrêter l’ensemble du pipeline. Les pipelines plus avancés adaptent ces contrôles au fil du temps en apprenant les distributions normales de données, les modèles de défaillance historiques et les exigences d'utilisation en aval. Lorsque des écarts sont détectés, le pipeline peut recommander des mises à jour de règles ou retraiter sélectivement les segments de données affectés.

Surveillance et observabilité

Les pipelines automatisés sont instrumentés pour suivre l'état du système, la fraîcheur des données, les anomalies de volume, les changements de schéma et l'état des exécutions des pipelines. Les mécanismes d’alerte notifient les équipes en cas de défaillance ou de problèmes de qualité des données afin que les problèmes puissent être traités rapidement. L'observabilité complète couvre généralement à la fois les indicateurs au niveau du système et les signaux au niveau des données, ce qui permet un dépannage de bout en bout dans le pipeline.

Gestion des métadonnées

Alors que la surveillance permet d'observer ce qui se passe actuellement, la gestion des métadonnées répond à des questions telles que : quelles sont ces données, d'où viennent-elles et comment ont-elles été produites ? Des mécanismes sont en place pour capturer le contexte technique, opérationnel et commercial au fur et à mesure que les données circulent dans le pipeline. Cela inclut les types de données, la lignée, la logique de Transformation, la propriété, les indicateurs d’exécution et les modes d’utilisation. Les métadonnées sont collectées automatiquement au moment de l’ingestion et de la transformation, puis stockées dans des catalogues centralisés, ce qui rend les jeux de données détectables et vérifiables sans documentation manuelle. Au-delà du suivi passif, les pipelines modernes utilisent les métadonnées pour prendre des décisions d'exécution. Les métadonnées de traçabilité et de dépendance permettent un retraitement sélectif lors de modifications en amont, tandis que les métadonnées d’utilisation et de fraîcheur peuvent influencer la priorisation, l’allocation des ressources ou le comportement d’alerte. En utilisant les métadonnées comme une entrée active plutôt que comme un enregistrement statique, les pipelines deviennent plus capables de raisonner sur leur propre état et d’adapter le comportement à l’évolution des conditions.

Gouvernance et sécurité

Les contrôles de gouvernance et de sécurité sont intégrés dans les pipelines automatisés par le biais de mécanismes axés sur les politiques qui appliquent par défaut les exigences en matière d'accès, de conformité et de protection des données. Les contrôles d’accès basés sur les rôles et les attributs, les politiques de chiffrement, de masquage et de conservation sont appliqués automatiquement à mesure que les données sont ingérées et transformées.

À mesure que les pipelines gagnent en ampleur et en complexité, les mécanismes de gouvernance fonctionnent de plus en plus dynamiquement. Les politiques peuvent s’adapter en fonction de la sensibilité des données, de la lignée, des modes d’utilisation ou du contexte réglementaire, les pipelines restreignant automatiquement l’accès, escaladant les approbations ou modifiant les chemins de traitement lorsque les seuils de risque sont dépassés. Cette approche intégrée et adaptative de la gouvernance réduit la supervision manuelle tout en maintenant la conformité, la sécurité et la responsabilité tout au long du cycle de vie des données.

Considérations relatives à la mise en œuvre de pipelines de données automatisés

Lorsque les entreprises investissent dans des pipelines de données automatisés, la mise en œuvre technique n’est qu’une partie du défi. Les choix faits lors de la conception et du déploiement déterminent également si les pipelines fournissent des données fiables et pertinentes pour l’entreprise au fil du temps, en particulier lorsque les équipes travaillent sur des systèmes fragmentés et des silos organisationnels.

Les principales étapes suivies par les entreprises lors de la conception et du déploiement de pipelines de données automatisés sont les suivantes : 

  • Établir des objectifs commerciaux clairs
  • Stock et compréhension des sources de données
  • Sélectionnez une architecture de pipeline appropriée
  • Favoriser l'évolutivité et la stabilité
  • Tester, affiner et optimiser les pipelines
Établir des objectifs commerciaux clairs

La clarification des objectifs de l'entreprise et des exigences en matière de données permet d'ancrer le pipeline dans des résultats mesurables. Sans une compréhension claire des décisions, analyses ou applications que les données sont censées soutenir, les pipelines risquent de fournir des données techniquement correctes mais opérationnellement non pertinentes. Par exemple, la définition explicite des attentes en matière de fraîcheur, de latence et de qualité des données peut établir une norme commune de réussite.
Stock et compréhension des sources de données

Dresser un inventaire des sources de données est essentiel pour comprendre ce qui est réalisable et à quel point l’intégration des données sera complexe. Les systèmes sources diffèrent considérablement en termes de structure, de schémas de mise à jour et de contraintes opérationnelles, qui influencent la conception, la fiabilité et le coût des pipelines. En documentant l'origine des données, leur fréquence de modification et les modalités d'accès, les organisations peuvent réduire les surprises lors de la mise en œuvre et de l'exploitation. En outre, l'évaluation en amont des contraintes telles que la volatilité des schémas, les limites des API et l'impact de l'extraction permet d'éviter les perturbations et l'instabilité en aval.
Sélectionnez une architecture de pipeline appropriée

L'architecture du pipeline permet de déterminer dans quelle mesure l'automatisation peut s'adapter à l'augmentation des volumes de données et à l'évolution des attentes des entreprises. Des choix tels que les approches traditionnelles ETL (extract, transform, load) versus ELT (extract, load, transform) influencent la performance, la latence, l’efficacité des coûts et la facilité avec laquelle de nouveaux cas d’utilisation peuvent être supportés sans repenser l’ensemble du pipeline.

Il est important de choisir la bonne combinaison de modèles ETL ou ELT avec des modèles batch, streaming ou hybrides afin d'aligner la conception technique sur les urgences de l'entreprise. Par exemple, en séparant les pipelines analytiques basés sur ELT du streaming, l'ingestion pilotée par les événements permet à chacun d'évoluer indépendamment, afin que les workloads opérationnelles ne perturbent pas la fiabilité analytique et vice versa.
Favoriser l'évolutivité et la stabilité

Des pratiques rigoureuses de déploiement et de contrôle des versions sont essentielles pour maintenir la confiance à mesure que les pipelines évoluent. Les pipelines automatisés sont des systèmes fluides et, sans gestion contrôlée des changements, les améliorations peuvent involontairement entraîner des régressions, des incohérences ou des pannes. Pour les ingénieurs en données, les pipelines d'intégration et de livraison continues (CI/CD) (processus automatisés de test et de publication des modifications) facilitent le suivi des mises à jour et leur annulation rapide en cas de problème.
Tester, affiner et optimiser les pipelines

Les pipelines de données automatisés sont généralement évalués en fonction de volumes de données réalistes et de conditions de défaillance afin de valider les performances et la fiabilité. Au fil du temps, les équipes examinent les indicateurs de coût, de performance et de qualité des données et ajustent la logique du pipeline à mesure que les exigences évoluent.

Plutôt que de rester statiques, les pipelines automatisés sont de plus en plus considérés comme des systèmes évolutifs qui s'améliorent grâce à un perfectionnement continu, tout en évitant les cycles de maintenance fastidieux qui sont courants dans les approches traditionnelles.

Auteurs

Judith Aquino

Staff Writer

IBM Think

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

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Notes de bas de page

1 « Data Pipeline Tools Market (2021-2031), » Allied Market Recherche, janvier 2023
2 « The enterprise data infrastructure de référence report 2026 », Fivetran & Redpoint Informations, 26 mars 2026
3 « Own the agentic commerce Expérience », IBM Institute for Business Value, avril 2026
4 « Bronze, Silver, and Gold Data Layers », Martechipedia