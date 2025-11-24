Quelles sont les dimensions de la qualité des données ?

Les six dimensions principales —précision, complétude, cohérence, actualité, validité et unicité — aident les entreprises à maintenir l’intégrité des données, à évaluer la justesse des éléments de données et à prévenir les problèmes de qualité des données.

Le concept de dimensions de qualité des données a été formalisé en 1996 par les professeurs Richard Y. Wang et Diane M. Strong dans l’article « Beyond Accuracy: What Data Quality Means to Data Consumers », 1 qui identifiait à l’origine 15 dimensions. Le concept a depuis évolué de manière significative sans norme universelle. Toutefois, les six à douze dimensions fondamentales restent les plus largement adoptées dans la pratique.



Un élément crucial des stratégies de gestion des données, les dimensions de qualité des données fournissent aux entreprises un cadre permettant d’obtenir des données de haute qualité. En s’assurant que les données répondent aux normes d’exactitude, d’exhaustivité, de cohérence et d’autres dimensions, les entreprises peuvent réduire les inefficacités opérationnelles, améliorer la satisfaction des clients et maintenir la conformité réglementaire.

Des données de haute qualité soutiennent également des initiatives avancées telles que la modélisation prédictive, l’innovation en intelligence artificielle (IA) et les services personnalisés, favorisant ainsi de meilleures performances et un avantage concurrentiel.