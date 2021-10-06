Que sont les règles métier ?

Certaines personnes peuvent confondre les règles métier avec les exigences métier, mais les deux termes sont en réalité très différents. Partant, il convient de noter comment ils sont utilisés dans les environnements professionnels.

Les règles métier constituent la base des systèmes d'automatisation en prenant des informations documentées ou non documentées et en les convertissant en diverses instructions conditionnelles. Par exemple, lors de l’exécution d’un bon de commande, le processus d’approbation peut être différent en fonction du coût. Les outils et services dont le coût est inférieur à 5 000 USD peuvent n’avoir besoin que de l’approbation du responsable, mais à mesure que les coûts augmentent, ils peuvent nécessiter l’approbation de la direction. Les règles métier formalisent ce processus en fixant des seuils en dessous desquels les factures sont envoyées à la direction supérieure par rapport aux responsables de première ligne. Ces instructions conditionnelles sont appliquées dans un certain nombre de processus métier.

Les exigences métier établissent les critères de réussite d’un projet donné. En spécifiant les tâches et les ressources nécessaires à la réalisation du projet, les équipes peuvent voir plus clairement les lacunes et les obstacles à la réalisation de leur objectif. Cet exercice est généralement effectué au début d’un projet d’entreprise afin de définir les attentes des parties prenantes et de répondre à tout besoin supplémentaire pour l’achèvement du projet.