Que sont les règles métier ?

En décrivant les relations entre les objets (comme les noms des clients et leurs commandes correspondantes), les règles métier guident la prise de décision quotidienne au sein des entreprises.

La traduction des activités commerciales d'une organisation en une logique commerciale concrète permet aux ingénieurs logiciels et aux analystes commerciaux d'appliquer ces règles dans des outils de workflow ou d'autres applications pour permettre l'automatisation des processus. Sans elles, les processus de mise à jour peuvent devenir plus ardus et prendre plus de temps, et les documents peuvent être sujets à davantage d'erreurs humaines et d'incohérences. En mettant en œuvre des règles métier dans l'ensemble de l'organisation, une entreprise peut gagner du temps et de l'argent en rationalisant le travail pour le confier aux bonnes parties prenantes et en réduisant l'attrition.

 Règles métier vs exigences métier

Certaines personnes peuvent confondre les règles métier avec les exigences métier, mais les deux termes sont en réalité très différents. Partant, il convient de noter comment ils sont utilisés dans les environnements professionnels.

Les règles métier constituent la base des systèmes d'automatisation en prenant des informations documentées ou non documentées et en les convertissant en diverses instructions conditionnelles. Par exemple, lors de l’exécution d’un bon de commande, le processus d’approbation peut être différent en fonction du coût. Les outils et services dont le coût est inférieur à 5 000 USD peuvent n’avoir besoin que de l’approbation du responsable, mais à mesure que les coûts augmentent, ils peuvent nécessiter l’approbation de la direction. Les règles métier formalisent ce processus en fixant des seuils en dessous desquels les factures sont envoyées à la direction supérieure par rapport aux responsables de première ligne. Ces instructions conditionnelles sont appliquées dans un certain nombre de processus métier.

Les exigences métier établissent les critères de réussite d’un projet donné. En spécifiant les tâches et les ressources nécessaires à la réalisation du projet, les équipes peuvent voir plus clairement les lacunes et les obstacles à la réalisation de leur objectif. Cet exercice est généralement effectué au début d’un projet d’entreprise afin de définir les attentes des parties prenantes et de répondre à tout besoin supplémentaire pour l’achèvement du projet.
Types de règles métier

Les règles métier peuvent être classées de plusieurs manières et leur classification peut varier en fonction de la source d'information. Cependant, quelle que soit leur catégorisation, les règles métier sont généralement exprimées à l’aide de qualificatifs logiques formels, tels que : « SI-DONC », « SI-ALORS », « UNIQUEMENT SI », « QUAND », etc. Cette syntaxe est utilisée pour les différents types de règles métier suivants :

  • Les règles de contrainte définissent des conditions qui imposent des restrictions aux structures des objets. Ces règles peuvent être subdivisées en trois sous-ensembles différents, à savoir le stimulus et la réponse, les contraintes opérationnelles et les contraintes structurelles. Les règles de stimulus et de réponse exigent que des conditions soient remplies avant qu'une action ne soit entreprise, tandis que les règles de contrainte d'opération imposent des restrictions avant et après une opération donnée. Enfin, les règles de contrainte de structure établissent des politiques concernant les classes, les objets et les relations entre eux qui ne doivent pas être négligées.

  • Les règles de dérivation définissent les conditions dans lesquelles les faits peuvent être déduits d'autres informations. Ces règles sont divisées en deux sous-ensembles, qui comprennent les règles d'inférence et les règles de calcul. Les règles d'inférence spécifient que si certains faits sont vrais, une conclusion particulière peut être déterminée, tandis que les règles de calcul utilisent des algorithmes pour effectuer ces inférences. 

Ces types de règles constituent la base des moteurs de règles, permettant aux organisations d'automatiser les décisions métier pour accélérer divers processus, comme les commandes des clients et les livraisons. Ils améliorent les processus métier en fournissant des conseils sur le lancement, l’arrêt ou la modification de ces processus afin d’appliquer les politiques de manière cohérente dans l’ensemble de l’entreprise.
Exemples de règles métier

Les règles métier sont utilisées pour une variété de cas d’utilisation, qui peuvent être basés sur des contraintes internes ou externes. En voici quelques-uns :

  • Conformité : les organismes de réglementation peuvent appliquer des règles strictes dans divers secteurs verticaux, comme la finance, l'assurance, la santé et le marketing. Les règles métier peuvent contribuer à garantir que tous les documents examinés par les organismes de réglementation répondent à leurs exigences respectives. 

  • Approbation des demandes : les marchés bancaires et immobiliers s’appuient sur des règles métier pour les processus de demande de prêts au logement ou de biens locatifs. Par exemple, une organisation peut rejeter une candidature si la cote de crédit du demandeur est inférieure à un certain seuil. 

  • Services d’abonnement : les entreprises peuvent exploiter les règles métier pour mettre fin aux services qu’elles offrent à un client spécifique si le paiement n’est pas reçu dans un délai déterminé (en jours). Cela garantit que l’entreprise ne gaspille pas de ressources sur un client qui ne génère pas de revenus. 

  • Bons de commande et retours : les règles métier peuvent également être appliquées dans le secteur de la vente au détail. Par exemple, une entreprise peut rejeter la demande de retour d'un client pour un produit donné si celle-ci tombe en dehors du délai de 30 jours.

  • Personnalisation : les outils d’automatisation du marketing permettent aux entreprises de personnaliser leur site web en fonction des caractéristiques des visiteurs, ce qui permet aux spécialistes du marketing d’utiliser un ensemble de règles métier pour envoyer des messages à différents segments d’audience. Par exemple, si vous consultez régulièrement un site web, l’entreprise peut vous proposer des photos de la catégorie de produits que vous avez récemment consultée sur sa page d’accueil, tandis qu’un nouveau visiteur peut recevoir des images du produit le plus populaire de l’entreprise.
Avantages des règles métier

Les règles métier peuvent apporter un certain nombre d’avantages aux organisations, car elles rationalisent les opérations commerciales et réduisent par conséquent les frais généraux. 

  • Efficacité accrue : la programmation de règles métier dans les applications et les workflows peut faire gagner du temps à long terme. Lorsqu’une modification des réglementations ou des normes de l’entreprise rend nécessaire la mise à jour des règles métier, seul cet aspect du programme est concerné (il n’y a pas besoin de mises à jour manuelles dans l’ensemble de l’application logicielle). Ces mises à jour peuvent généralement être prises en charge par des ressources de moindre niveau technique, comme les analystes métier, ce qui permet de réserver les ressources à haut niveau technique pour des problèmes métier plus complexes. 

  • Cohérence améliorée : les règles métier garantissent que les tâches sont exécutées de manière cohérente, car des critères spécifiques doivent être remplis pour qu’une tâche donnée soit exécutée. Par exemple, les organismes de réglementation peuvent exiger que certains formulaires soient remplis. Les entreprises peuvent créer des modèles personnalisés qui ne seront pas pris en compte tant que tous les champs requis n’auront pas été remplis. Cette pratique diminue les erreurs humaines et, si toutes les règles métier ont été correctement configurées, les dirigeants ont l’assurance qu’ils respectent les exigences de conformité, et ils évitent ainsi des frais et des pénalités inutiles. 

  • Moins de complexité : la documentation des règles métier peut potentiellement être transposée dans d’autres secteurs d’activité, et les équipes peuvent réutiliser les documents pour d’autres workflows, ce qui réduit la complexité au sein de l’organisation.  

Le process mining et d’autres analyses métier servent à identifier les domaines dans lesquels les règles métier peuvent être appliquées au sein de votre entreprise afin de tirer parti de ces avantages. 
Moteurs de règles métier et systèmes de gestion des règles métier (« Business Rule Management System » ou BRMS)

Pour aider les organisations à rester réactives et agiles, les logiciels d’automatisation des processus décisionnels permettent de gérer les règles métier indépendamment des autres processus informatiques de l’entreprise. En particulier, les systèmes de gestion des règles métier (BRMS) sont capables d'automatiser la création et la mise en œuvre de la logique d'entreprise en temps réel sans dépendre d'autres applications et processus, de sorte qu'un référentiel unique de logique décisionnelle peut facilement être partagé au sein de l'entreprise.

Des outils communs pour définir et gérer la logique décisionnelle et un environnement d’exécution commun permettent aux développeurs et aux parties prenantes qui n’ont pas de formation technique avancée de mettre en œuvre et de modifier efficacement les processus décisionnels automatisés. Ils permettent également d’appliquer de manière cohérente des ensembles de règles complexes dans de vastes environnements.

Un moteur de règles métier transforme une ou plusieurs règles métier en logique métier qui fonctionne dans un environnement de production d'exécution. Aujourd’hui, la plupart des moteurs de règles métier sont intégrés dans des solutions BRMS à grande échelle qui peuvent être intégrées dans des architectures axées sur les services ou sur les microservices. Les BRMS modernes utilisent souvent le machine learning ou des systèmes experts basés sur des règles pour optimiser la prise de décision, améliorer l’expérience client et faciliter des opérations plus fluides.
