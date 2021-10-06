Que sont les règles métier ?

En décrivant les relations entre les objets (comme les noms des clients et leurs commandes correspondantes), les règles métier guident la prise de décision quotidienne au sein des entreprises.
La traduction des activités commerciales d'une organisation en une logique commerciale concrète permet aux ingénieurs logiciels et aux analystes commerciaux d'appliquer ces règles dans des outils de workflow ou d'autres applications pour permettre l'automatisation des processus. Sans elles, les processus de mise à jour peuvent devenir plus ardus et prendre plus de temps, et les documents peuvent être sujets à davantage d'erreurs humaines et d'incohérences. En mettant en œuvre des règles métier dans l'ensemble de l'organisation, une entreprise peut gagner du temps et de l'argent en rationalisant le travail pour le confier aux bonnes parties prenantes et en réduisant l'attrition.
Certaines personnes peuvent confondre les règles métier avec les exigences métier, mais les deux termes sont en réalité très différents. Partant, il convient de noter comment ils sont utilisés dans les environnements professionnels.
Les règles métier constituent la base des systèmes d'automatisation en prenant des informations documentées ou non documentées et en les convertissant en diverses instructions conditionnelles. Par exemple, lors de l’exécution d’un bon de commande, le processus d’approbation peut être différent en fonction du coût. Les outils et services dont le coût est inférieur à 5 000 USD peuvent n’avoir besoin que de l’approbation du responsable, mais à mesure que les coûts augmentent, ils peuvent nécessiter l’approbation de la direction. Les règles métier formalisent ce processus en fixant des seuils en dessous desquels les factures sont envoyées à la direction supérieure par rapport aux responsables de première ligne. Ces instructions conditionnelles sont appliquées dans un certain nombre de processus métier.
Les exigences métier établissent les critères de réussite d’un projet donné. En spécifiant les tâches et les ressources nécessaires à la réalisation du projet, les équipes peuvent voir plus clairement les lacunes et les obstacles à la réalisation de leur objectif. Cet exercice est généralement effectué au début d’un projet d’entreprise afin de définir les attentes des parties prenantes et de répondre à tout besoin supplémentaire pour l’achèvement du projet.
Les règles métier peuvent être classées de plusieurs manières et leur classification peut varier en fonction de la source d'information. Cependant, quelle que soit leur catégorisation, les règles métier sont généralement exprimées à l’aide de qualificatifs logiques formels, tels que : « SI-DONC », « SI-ALORS », « UNIQUEMENT SI », « QUAND », etc. Cette syntaxe est utilisée pour les différents types de règles métier suivants :
Ces types de règles constituent la base des moteurs de règles, permettant aux organisations d'automatiser les décisions métier pour accélérer divers processus, comme les commandes des clients et les livraisons. Ils améliorent les processus métier en fournissant des conseils sur le lancement, l’arrêt ou la modification de ces processus afin d’appliquer les politiques de manière cohérente dans l’ensemble de l’entreprise.
Les règles métier sont utilisées pour une variété de cas d’utilisation, qui peuvent être basés sur des contraintes internes ou externes. En voici quelques-uns :
Les règles métier peuvent apporter un certain nombre d’avantages aux organisations, car elles rationalisent les opérations commerciales et réduisent par conséquent les frais généraux.
Le process mining et d’autres analyses métier servent à identifier les domaines dans lesquels les règles métier peuvent être appliquées au sein de votre entreprise afin de tirer parti de ces avantages.
Pour aider les organisations à rester réactives et agiles, les logiciels d’automatisation des processus décisionnels permettent de gérer les règles métier indépendamment des autres processus informatiques de l’entreprise. En particulier, les systèmes de gestion des règles métier (BRMS) sont capables d'automatiser la création et la mise en œuvre de la logique d'entreprise en temps réel sans dépendre d'autres applications et processus, de sorte qu'un référentiel unique de logique décisionnelle peut facilement être partagé au sein de l'entreprise.
Des outils communs pour définir et gérer la logique décisionnelle et un environnement d’exécution commun permettent aux développeurs et aux parties prenantes qui n’ont pas de formation technique avancée de mettre en œuvre et de modifier efficacement les processus décisionnels automatisés. Ils permettent également d’appliquer de manière cohérente des ensembles de règles complexes dans de vastes environnements.
Un moteur de règles métier transforme une ou plusieurs règles métier en logique métier qui fonctionne dans un environnement de production d'exécution. Aujourd’hui, la plupart des moteurs de règles métier sont intégrés dans des solutions BRMS à grande échelle qui peuvent être intégrées dans des architectures axées sur les services ou sur les microservices. Les BRMS modernes utilisent souvent le machine learning ou des systèmes experts basés sur des règles pour optimiser la prise de décision, améliorer l’expérience client et faciliter des opérations plus fluides.
