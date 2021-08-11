L’objectif de ce document est d’établir une promesse publique de la part de notre équipe envers les autres de maintenir une haute qualité des données dans le cadre de paramètres précis. Nous espérons qu’il favorisera la compréhension, qu’il nous aidera à travailler ensemble et qu’il permettra à nos équipes de se responsabiliser mutuellement.

Notre promesse : nous fournirons des données de vente avec un score de qualité des données d’au moins 95 % d’ici 5 h (heure de l’Est) tous les jours afin que l’équipe puisse répondre à des questions du type : « Quelles étaient les ventes d’hier ? » Nous accusons réception de toutes les demandes dans un délai d’un jour ouvrable et les trions par tickets simples et complexes. Nous répondrons aux demandes simples en 3 jours ouvrables et aux demandes complexes en 2 semaines.

Nous mesurerons la qualité des données en comparant les KPI de livraison des données tels que l’heure de début et la fin de l’exécution, le nombre d’enregistrements et le ratio entre de valeurs nulles et le nombre d’enregistrements, ainsi que les scores de distribution et de dérive avec les normes prédéfinies en matière de fraîcheur, d’exhaustivité et de fidélité des données.

Si nous ne respectons pas un SLA de données, dans les trois jours ouvrables, notre équipe publiera une excuse publique, expliquant pourquoi cela s’est produit et sur les mesures précises que nous mettons en place pour le corriger en mettant en place des correctifs.

Pour tenir cette promesse, nous avons besoin de votre aide. Notre équipe a besoin de directives, d’entrée et de commentaires clairs sur la manière dont les données sont utilisées, ainsi que d’un préavis d’au moins quatre semaines pour toute modification complexe demandée.

Veuillez adresser vos questions, commentaires et préoccupations à data-eng@team.com.

Avec détermination,

- Votre équipe d’ingénierie des données