Qu’est-ce que le traitement de flux ?

Imaginez que l’on surveille les signes vitaux d’un patient, mais que l’on ne vérifie les données que quelques heures par jour : les professionnels de santé passeraient à côté de changements critiques nécessitant une intervention immédiate.

Les entreprises de tous les secteurs sont confrontées à des risques similaires lorsqu’elles fonctionnent uniquement sur la base d’un traitement des données différé ou par lots. Pour agir avec rapidité et précision, elles doivent avoir accès aux informations au fur et à mesure qu’elles se produisent. Les systèmes de traitement de flux répondent à ce besoin en ingérant et en analysant en continu les données en temps réel, réduisant ainsi la latence inhérente aux workloads ETL (extraction, transformation, chargement) planifiées par lots.

Grâce au traitement en temps réel des données provenant de systèmes distribués dans des environnements hybrides et multicloud (tels que les bases de données relationnelles, les data lakes, les files d’attente de messages, les appareils connectés et les applications d’entreprise), le traitement de flux permet aux entreprises de se forger une vision plus unifiée et quasi-instantanée des données opérationnelles. Cela soutient des cas d’utilisation tels que la détection d’anomalies, la prévention des fraudes, la tarification dynamique et la personnalisation en temps réel.



Le traitement de flux revêt également une importance croissante pour la mise à l’échelle des initiatives d’IA qui reposent sur des données mises à jour en permanence. À mesure que les volumes de données et la complexité des modèles d’IA augmentent, l’infrastructure de données d’entreprise doit être capable de gérer des débits élevés et de s’adapter rapidement à des environnements distribués.

Une étude de l’IBM Institute for Business Value montre qu’environ la moitié des entreprises interrogées accordent la priorité à l’optimisation du réseau, à l’accélération du traitement des données et à l’informatique distribuée pour prendre en charge les workloads modernes. Sans la capacité de traiter et de fournir des données en temps réel et en grande quantité, les entreprises risquent de voir leurs analyses ralenties, la précision de leurs modèles réduite et de manquer l’occasion de prendre une longueur d’avance sur la concurrence.