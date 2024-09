L’entreprise exploite 2 400 supermarchés au niveau national et ses activités sont réparties dans de nombreux États. En raison de l’étendue géographique, l’entreprise gérait auparavant les informations en gros lots. Une fois par jour, chaque magasin rassemblait ses données et les envoyait à un entrepôt de données central pour analyse.

Toutefois, compte tenu du nombre de magasins associés, ces envois correspondaient à environ 50 millions de messages chaque jour à destination et en provenance des magasins. Ces messages prenaient la forme de journaux de transactions provenant des caisses, de vérifications de crédit et de vérification des informations de pharmacie.



La méthode de traitement par lots utilisée a entraîné des retards d’analyse des données et a parfois entravé les efforts de prévention du vol. Le détaillant de produits alimentaires a donc décidé d’effectuer des changements afin de pouvoir accéder aux statistiques quotidiennes et améliorer son service client, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, etc. Il savait qu’une nouvelle solution devrait collecter les données en temps opportun pour prendre des décisions éclairées sur l’entreprise dans son ensemble, mais aussi pour traiter de gros volumes d’informations.