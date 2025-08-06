Qu’est-ce qu’Apache Pulsar ?

Un message est un paquet de données que les applications créent pour être utilisé par d’autres applications. Ces paquets sont utilisés dans l’ordre dans lequel ils sont transmis, jusqu’à ce que l’application consommatrice les traite.

Les systèmes de messagerie facilitent l’échange de ces messages. Les systèmes de messagerie traditionnels sont des solutions middleware, également appelées « middleware orienté message » (MOM). Ces solutions prennent généralement en charge deux schémas de distribution des messages : la messagerie point à point et la messagerie publication/abonnement.

Avec la messagerie point à point, une application (appelée « expéditeur ») envoie un message à ce que l’on appelle une file d’attente de messages, qui se charge de le stocker. Ensuite, une autre application (appelée « destinataire » ou « consommateur ») reçoit le message de la file d’attente et le traite. Chaque message peut être consommé une seule fois.

Dans la messagerie publication/abonnement, l’application qui produit le message est appelée « éditeur ». Les applications qui l’utilisent sont appelées « abonnés ». Chaque message est publié dans une catégorie appelée « sujet », et chaque application qui s’abonne à ce sujet reçoit une copie de chaque message qui y est publié.

Les partitions et les sujets partitionnés peuvent accélérer le traitement des messages. Les messages publiés vers les sujets partitionnés sont répartis entre plusieurs courtiers.

La messagerie publication/abonnement est conçue pour une communication « un à plusieurs », de type diffusion. La messagerie point à point, comme son nom l’indique, permet l’échange d’informations entre un seul expéditeur et un seul destinataire.

Parmi les systèmes de messagerie traditionnels, RabbitMQ, une plateforme open source, figure comme étant la plus utilisée.