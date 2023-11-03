Apache Kafka et Apache Flink : une combinaison open source parfaite

Maintenant que nous avons établi la pertinence de la collaboration entre Apache Kafka et Apache Flink, vous vous demandez peut-être : qui peut tirer parti de cette technologie et travailler sur les événements ? Aujourd’hui, ce sont généralement les développeurs. Cependant, les progrès peuvent être lents car il faut attendre des développeurs compétents avec des charges de travail intensives. En outre, les coûts sont toujours une considération importante : les entreprises ne peuvent pas se permettre d’investir dans toutes les opportunités possibles sans preuve de valeur ajoutée. Pour compliquer les choses, il est difficile de trouver les bonnes personnes ayant les compétences nécessaires pour prendre en charge des projets de développement ou de science des données.

C’est pourquoi il est important de permettre à un plus grand nombre de professionnels de bénéficier des événements. Lorsque vous simplifiez le travail sur les événements, d’autres utilisateurs tels que les analystes et les ingénieurs de données peuvent commencer à obtenir des informations en temps réel et travailler avec des jeux de données lorsque cela est le plus important. Ainsi, vous réduisez la barrière des compétences et vous accélérez votre vitesse de traitement de données en évitant que des informations importantes ne soient bloquées dans un entrepôt de données.

L’approche d’IBM en matière de transmission d’événements en continu et d’applications de traitement de flux innove sur les capacités d’Apache Flink et crée une solution ouverte et composable pour répondre à ces préoccupations des secteurs à grande échelle. Apache Flink fonctionnera avec n’importe quel Apache Kafka et la technologie d’IBM s’appuie sur ce que les clients ont déjà, évitant ainsi l’enfermement propriétaire. Apache Kafka étant la référence du secteur en matière de distribution d’événements, IBM a pris les devants et a adopté Apache Flink pour le traitement des événements, tirant ainsi le meilleur parti de cette association paradisiaque.

Imaginez si vous pouviez avoir une vue continue de vos événements tout en étant libre d’expérimenter des automatisations. Dans cet esprit, IBM a introduit IBM® Event Automation avec un format intuitif, facile à utiliser, no-code, qui permet aux utilisateurs ayant peu ou pas de formation en SQL, Java, ou Python de tirer parti des événements, quel que soit leur rôle. Eileen Lowry, vice-présidente de la gestion de produit chez IBM Automation, logiciels d’intégration, évoque l’innovation qu’IBM développe avec Apache Flink :

Cette interface utilisateur met Apache Flink à la portée de toute personne susceptible d’apporter une valeur ajoutée à l’entreprise, mais elle permet également de réaliser des expériences susceptibles de stimuler l’innovation et d’accélérer l’analytique et les pipelines de données. Un utilisateur peut configurer des événements à partir de données en continu et obtenir des commentaires directement à partir de l’outil : mettre en pause, modifier, agréger, appuyer sur lecture et tester immédiatement vos solutions par rapport aux données. Imaginez les innovations qui peuvent en découler, comme l’amélioration de vos modèles de commerce électronique ou le maintien d’un contrôle de qualité en temps réel de vos produits.