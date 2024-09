Norsk Tipping est la propriété de l’Etat ; elle appartient donc au peuple norvégien. Avec plus de deux millions de clients, elle concerne près de la moitié de la population adulte norvégienne.

Quels avantages pour la société norvégienne ? Le ministère de la Culture distribue les fonds excédentaires générés par Norsk Tipping à diverses bonnes causes : 63 % au sport, 18 % à la culture et 18 % à des organisations humanitaires. En 2022, l’entreprise a contribué à hauteur de plus de 630 millions de dollars à ces activités.

Pour encourager une pratique responsable des jeux en ligne, pour chaque utilisateur, Norsk Tipping surveille les types de jeux utilisés, la fréquence des paris, les pertes et plus encore. Ensuite, la société intervient en douceur lorsque les analyses de données identifient des modèles qui montrent un risque accru de développer des problèmes de jeu. En se connectant, les utilisateurs peuvent voir le statut en vert, jaune ou rouge indiquant s'ils ont une pratique de jeu responsable, et, si nécessaire, ils reçoivent des commentaires et des conseils pour réduire leur score et les risques afférents.

L’exploration des données de jeu, un véritable défi. Chaque semaine, en période de pointe, jusqu’à un million d’utilisateurs génèrent plusieurs milliers de transactions par seconde à traiter, stocker et analyser. Le traitement est si intensif qu’il est généralement effectué en mode de traitement par lots.

L’extraction des données à partir de l’entrepôt de données par lots et leur analyse permettant d’obtenir des informations confirmant ou non un jeu responsable prend 24 heures, et le traitement par lots des utilisateurs abonnés à la loterie prenait jusqu’ici 8 à 9 heures. Ces délais ont conduit les architectes informatiques de Norsk Tipping à explorer une architecture de données plus moderne et axée sur les événements. L’objectif est de traiter les événements de données en mouvement afin d’accélérer la réponse des applications et d’améliorer l’expérience utilisateur.

« Dans notre architecture existante, nous extrayons les données d’un système ou d’une base de données lorsqu’une requête provient d’Internet », explique Jan Harald Fonås, ingénieur système Middleware chez Norsk Tipping. « Nous testons une architecture basée sur les événements où ces données sont déjà présentes, car lorsqu’elles ont été générées, elles ont été envoyées via un moteur de transmission d’événements en continu et attendent d’être consommées. »

« Dans certains cas, une architecture basée sur un événement serait plus rapide et n'imposerait pas une telle charge sur l’infrastructure », ajoute Tormod Kvalheim, responsable des applications. « Cela pourrait également favoriser l’innovation, en fournissant des données aux développeurs pour la création de nouveaux produits et services. »

Pourtant, pour expérimenter une architecture orientée événements, l’équipe informatique a d’abord dû sélectionner une plateforme de transmission d’événements en continu qui répondait aux besoins de Norsk Tipping.