SiB Solutions utilise Event Streams sur IBM Cloud pour communiquer entre les microservices situés sur des machines virtuelles et se connectent depuis les entrepôts des clients au cloud. Par exemple, les services SiB Solutions utilisent des caméras vidéo intelligentes pour surveiller certains processus d’entreposage. Grâce à l’IA, un conducteur de chariot élévateur peut recevoir une alerte sonore. Le conducteur voit alors une superposition en réalité augmentée (RA) de la charge actuelle avec un rectangle rouge entourant un carton mal placé et des instructions indiquant où il doit être entreposé.

Les entreprises qui manipulent des marchandises de valeur choisissent SiB Solutions pour sa visibilité et sa compréhension approfondie des opérations logistiques locales et internationales. De fait, l’entreprise dessert désormais plus de 30 sites en Europe et en Amérique du Nord. Le choix du service géré Event Streams sur IBM Cloud a permis à SiB Solutions d’économiser sur les coûts d’infrastructure et les frais d’exploitation. Comme le dit son directeur technique, Viktor Nilsson, « C’est simple et ça marche ».