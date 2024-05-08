Qu’est-ce que l’optimisation des réseaux ?

Bien plus qu’une stratégie ou un plan ponctuels, l’optimisation des réseaux est une série d’ajustements et de modifications qui est mise à jour et affinée en permanence, au fur et à mesure que les entreprises améliorent leur compréhension du réseau dont elles disposent et des besoins de leurs utilisateurs. Il s’agit d’un processus itératif qui doit suivre les dernières technologies disponibles pour permettre aux entreprises de faire face à la concurrence. Pour optimiser efficacement son réseau, il est essentiel de pouvoir anticiper ses besoins, ainsi que les mesures nécessaires pour accompagner l’évolution de l’entreprise.

Il existe de nombreuses approches en matière d’optimisation des réseaux. Certains aspects sont plus simples, comme s’assurer que le matériel et les logiciels sont à jour. D’autres, plus techniques, consistent à optimiser les paramètres réseau ou encore à s’appuyer sur un logiciel de surveillance du réseau pour obtenir des informations exploitables.

Optimiser son réseau apporte de nombreux avantages (sécurité réseau renforcée, meilleure expérience utilisateur et gains de productivité pour la salariés), qui permettent d’améliorer chaque aspect de l’entreprise.