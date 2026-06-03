Conçu sur Apache Lucene et dérivé à l'origine d' Elasticsearch(un autre Analytics Engine), OpenSearch fournit une architecture évolutive et distribuée pour la recherche en temps réel, l'observabilité, l'analytique et les cas d’utilisation d'analyse de sécurité.

OpenSearch comprend les tableaux de bord OpenSearch pour la visualisation des données et la surveillance des applications. Il propose également un écosystème large de plugins, d' interfaces de programmation d'application (API) et de clients qui prennent en charge les workflows analytiques dans les environnements de données modernes.

Développé comme un projet open source avec une feuille de route définie par la communauté, les Entreprises peuvent utiliser OpenSearch sans restrictions de licence ni enfermement propriétaire. Sa compatibilité avec les versions antérieures d’Elasticsearch — ainsi que son cadre des exigences extensible de plugins — permet aux équipes d’adopter OpenSearch comme Flexible Analytics pour les Workload opérationnelles, les machine learning pipelines et les applications.