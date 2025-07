Qu’est-ce que l’analyse de journaux ?

L’analyse des journaux permet aux ingénieurs DevOps d’obtenir des informations plus approfondies sur le comportement des utilisateurs et d’identifier les opportunités d’amélioration des performances du système et des applications. Dans le cas d’un site de commerce électronique populaire, par exemple, l’analyse des journaux peut montrer avec quelles fonctionnalités les utilisateurs interagissent le plus et lesquelles ne reçoivent pas autant d’attention. Résultat, les entreprises obtiennent des informations sur le comportement des clients et peuvent programmer des modifications du site en fonction.